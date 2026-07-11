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El Gobierno de Santa Cruz completará este sábado una nueva instancia de diálogo con los intendentes de la provincia, esta vez con los jefes comunales que no participaron del encuentro realizado el viernes en Casa de Gobierno. La convocatoria tiene como eje el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que restituyó la vigencia del artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1.782 y habilitó nuevamente la retención de fondos de coparticipación municipal para el pago de aportes destinados a la Caja de Previsión Social (CPS).

La reunión forma parte de la continuidad de la mesa de trabajo iniciada el viernes entre autoridades provinciales, intendentes y presidentes de comisiones de fomento, con el objetivo de explicar el alcance de la resolución judicial y avanzar en una agenda de diálogo sobre el financiamiento del sistema previsional santacruceño.

Las reuniones serán encabezadas por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger.

Qué intendentes fueron convocados

Según informó el Gobierno Provincial, durante este sábado mantendrán reuniones con los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Darío Menna (Río Turbio) y Javier Belloni (El Calafate), todos de la oposición. También asistirán Antonio Carambia (Las Heras) y Zulma Neira (Los Antiguos).

Se trata de los intendentes que no participaron del encuentro desarrollado el viernes y con quienes el Ejecutivo busca continuar el diálogo institucional tras la resolución judicial.

Desde la Provincia señalaron que la intención es sostener reuniones con la totalidad de los ejecutivos municipales para analizar posibles líneas de acción y avanzar en consensos sobre una problemática vinculada al financiamiento del sistema previsional.

Zulma Neira, intendenta de Los Antiguos en exclusivo con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia

La convocatoria se produce luego de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la medida cautelar que había obtenido la Municipalidad de Río Gallegos y que impedía la aplicación del artículo 22 de la Ley 1.782.

Con esa resolución volvió a quedar plenamente vigente el mecanismo mediante el cual el Gobierno provincial puede retener de manera directa fondos de coparticipación de aquellos municipios que no transfieran los aportes previsionales correspondientes a la Caja de Previsión Social.

El máximo tribunal provincial sostuvo que no estaban acreditados los requisitos necesarios para mantener la suspensión de la norma mientras continúa el trámite de la causa principal.

Asimismo, consideró que la suspensión cautelar de una ley constituye una medida de carácter excepcional y remarcó que el artículo 22 tiene como finalidad garantizar el financiamiento del sistema previsional provincial mediante el ingreso de los aportes obligatorios.

De izquierda a derecha: Gabriel Contreras Agüero (presidente del TSJ), Eduardo Sosa (Procurador); y los vocales del TSJ, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Juan Lucio De la Vega.

La primera reunión con municipios y comisiones de fomento

El viernes, el Gobierno provincial reunió en el Salón Gregores de Casa de Gobierno a intendentes y presidentes de comisiones de fomento para brindar precisiones sobre el alcance del fallo.

Participaron los intendentes Juan Manuel Borquez (Puerto Santa Cruz), Juan Martínez (Puerto Deseado), Pablo Carrizo (Caleta Olivia), Daniel Gardonio (Puerto San Julián), Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena), Matías Treppo (Perito Moreno), Pablo Anabalón (Pico Truncado, por videoconferencia) y Carina Bossio (Gobernador Gregores, por videoconferencia). También participaron los presidentes de comisiones de fomento Nayla Fernández (Tres Lagos), Ana María Urricelqui (Jaramillo y Fitz Roy), Tomás Cabral (Koluel Kayke), Gabriel Galarza (Cañadón Seco).

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno, Río Gallegos.

Durante el encuentro se abordaron las implicancias del fallo y la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan regularizar la situación de los aportes previsionales de los municipios.

Ezequiel Verbes: “Sentarnos, dialogar y buscar alternativas de solución”

Tras la reunión, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, sostuvo que el Gobierno busca construir acuerdos con los gobiernos locales.

“Ha sido un encuentro sumamente clarificador porque esto es parte de lo que venimos pregonando y practicando permanentemente: sentarnos, dialogar y buscar alternativas de solución. La provincia atraviesa una situación compleja y muchos municipios también, por eso creemos que el camino es construir respuestas entre todos”, expresó.

El funcionario indicó que la resolución judicial representa un punto de partida para continuar analizando mecanismos de financiamiento del sistema previsional.

“Sabemos que la situación de algunos municipios es muy compleja. Por eso debemos administrar con máxima responsabilidad y prudencia, buscando un equilibrio entre las necesidades de cada localidad y la obligación de sostener un sistema previsional que pertenece a todos los santacruceños”, afirmó.

También confirmó que continuarán las reuniones como la de este sábado. “El diálogo continuará en nuevas instancias de trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo general que otorgue previsibilidad y fortalezca la sustentabilidad financiera del sistema”, señaló.

Respecto de las interpretaciones surgidas tras el fallo, Verbes sostuvo: “Esta cuestión no tiene absolutamente nada que ver con los haberes que cobra la gente en sus cuentas bancarias. Es importante llevar tranquilidad y dejar de lado interpretaciones que solo generan incertidumbre.”

La postura del Gobierno sobre el financiamiento previsional

El Ejecutivo provincial informó que la continuidad de estas reuniones busca promover una agenda de trabajo con todos los municipios para analizar alternativas vinculadas al sostenimiento del sistema jubilatorio.

En ese marco, sostuvo que el objetivo es construir acuerdos que contemplen las distintas realidades financieras de los gobiernos locales y permitan preservar la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social.

La Provincia señaló además que la convocatoria alcanza a la totalidad de los ejecutivos municipales, independientemente de su pertenencia política.

Qué plantearon los intendentes presentes

El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, manifestó que uno de los ejes de trabajo será la regularización gradual de los aportes previsionales pendientes. “Se habló de qué manera vamos a trabajar a futuro para regularizar muchas de las situaciones que atravesamos los municipios y empezar a resolver los aportes pendientes de hace muchísimos años”, indicó.

También expresó: “Los problemas que hoy atraviesan los municipios y la provincia vienen de muchos años. La idea es trabajar de acá para adelante, armar mesas de trabajo y hacer frente a obligaciones que durante mucho tiempo no se resolvieron.”

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, afirmó: “La conclusión que nos llevamos es que tenemos que seguir trabajando sobre este tema. Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana y, además, la situación económica es compleja tanto para la provincia como para los municipios y las comisiones de fomento.”

Y agregó: “Hay que seguir trabajando hasta llegar a consensos que sean convenientes para ambas partes, que no haya un perjuicio ni para los municipios ni para la provincia.”

Sebastián Georgion rechazó versiones sobre el pago de salarios

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, también se refirió a las consecuencias del fallo judicial y rechazó que la resolución afecte el pago de haberes municipales.

“Lo que quieren hacer es generar un mal ambiente diciendo que peligran los salarios. Eso es mentira. Lo único que se está exigiendo es que cada municipio cumpla con el aporte que le corresponde”, sostuvo.

Además, expresó: “Hay una especie de amnesia en algunos dirigentes políticos. Durante mucho tiempo se naturalizaron situaciones que nunca debieron haberse permitido y hoy, cuando la Justicia ratifica el cumplimiento de una ley vigente, algunos actúan como si esa obligación recién apareciera”.

Autonomía municipal

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó públicamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia y sostuvo que la resolución afecta la autonomía municipal. “Hay funcionarios que festejan que se le saque plata a los vecinos de Río Gallegos. No es dinero del intendente, es dinero de la ciudad, con el que se pagan servicios, obras y salarios”, manifestó.

El jefe comunal indicó además que el Municipio mantiene reclamos por deudas que, según sostuvo, la Provincia mantiene con Río Gallegos. “Todo lo que estamos haciendo, desde obras hasta el sostenimiento del transporte público, se financia con recursos propios. No tenemos ayuda del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial”, señaló.

Respecto de la autonomía municipal, afirmó: “La autonomía municipal está garantizada por la Constitución y no puede ser vulnerada. Nosotros vamos a seguir defendiendo los recursos que les corresponden a los vecinos”.

También advirtió sobre el impacto que, según su planteo, tendría una mayor retención de recursos. “Con las tasas municipales sostenemos el mantenimiento de la ciudad, la salud municipal, el transporte, las obras y la asistencia a los vecinos. Sacarle más recursos a los municipios significa perjudicar directamente a la comunidad”.

Finalmente, confirmó que el Municipio presentó recursos judiciales contra la decisión, aunque fueron rechazados. “Voy a defender cada peso que les pertenece a los vecinos. No podemos permitir que se siga desfinanciando a los municipios en un momento tan complejo para todos”, concluyó.