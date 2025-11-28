Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pleno de diputados de la Legislatura de Santa Cruz aprobó, este jueves, la extensión del período ordinario de sesiones. De esta forma, en vez de culminar, como lo marca la Constitución provincial, este 30 de noviembre, el cierre será el 20 de diciembre.

Entre los temas a tratar durante este plazo extendido aparecen dos como principales: la Emergencia climática y el Presupuesto Provincial 2026. Para el primero no hay demasiados obstáculos en lograr su aprobación. Sin embargo para la norma madre del funcionamiento del Estado, los consensos deberán construirse.

El Gobierno provincial envió a la Legislatura el Presupuesto para el año próximo.

Presupuesto: ¿se va a marzo?

Al aprobar la extensión del período ordinario, no se fijó fecha especial de sesión, por lo que “se sesionaría como se hace en lo habitual, que es los segundos y cuartos jueves del mes, por lo que nos quedaría una sola sesión el 11 de diciembre” dijo a La Opinión Austral, el diputado de la Coalición Civica-ARI, Pedro Muñoz.

De ser así, los plazos reglamentarios obligarían a que el proyecto de ley N° 694/2025 del Presupuesto Provincial a la Cámara de Diputados, requiera de mayorías especiales para su aprobación.

Aunque se prevé que exista un adelantamiento del tratamiento en comisiónes, el que podría comenzar la próxima semana, con la exposición del equipo económico, el despacho formal tomaría estado parlamentario en la sesión del 11 de diciembre. Por lo que su debate y tratamiento en el recinto adquiere las características de “sobre tablas”.

De acuerdo a las normas, los temas que son abordados en el recinto “sobre tablas” requiere de los dos tercios del cuerpo para poder ser integrados al orden del día.

Si se hubieran fijado las fechas de sesiones, con una para la próxima semana y la otra para el 18 de diciembre, había chances de que se cumplieran los plazos reglamentarios y no tener que lograr los dos tercios.

“Entiendo que habrá el diálogo suficiente como para que, como ocurrió el año pasado, más allá de una objeción puntual, el proyecto pueda no sólo ser tratado sino aprobado por unanimidad” sostuvo Muñoz.

“Pero si los consensos no están, el proyecto quedará con despacho y formará parte del temario de la primera sesión del año próximo, en marzo” reconoció el legislador.

Tres embarcaciones de la flota artesanal fueron hundidas por el temporal de viento.

Camino allanado para la Emergencia climática

Distinto es el escenario para el proyecto de Ley de la Emergencia climática. Es que la norma es un requisito necesario para el trámite ante Nación para que se liberen los fondos necesarios para hacer frente a los destrozos que dejó el temporal de viento que ocurrió recientemente.

En principio es un tema en el que habría acuerdo mayoritario y por lo tanto su sanción sería acompañada por todos los bloques parlamentarios y se descuenta su aprobación el próximo 11 de diciembre.