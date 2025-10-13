Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una decisión que profundiza la crisis institucional dentro del Poder Judicial de Santa Cruz, la nueva mayoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió este lunes ratificar a Daniel Mariani como presidente del cuerpo y declarar la nulidad absoluta e insanable de la resolución que el pasado 2 de octubre había dispuesto su desplazamiento y la designación de la vocal Reneé Fernández al frente del organismo.

La resolución —dictada en Acuerdo Extraordinario N° 3720— fue firmada por Mariani junto a los nuevos vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, conformando la mayoría prevista por la Ley Orgánica de la Justicia tras la ampliación del cuerpo a nueve miembros establecida por la Ley 3949.

En su parte resolutiva, el documento establece de manera tajante: “Se declara la nulidad absoluta e insanable de la Resolución registrada en el tomo CCXXXVIII, registro 01, folio 01/02, de fecha 02/10/2025, por encontrarse viciada en sus elementos esenciales (…) al haber sido dictada sin competencia, por un órgano sin la integración ni la mayoría prevista en la Ley Orgánica de la Justicia”.

El fallo también requiere el auxilio de la Policía del Tribunal “a fin de hacer efectivo lo resuelto”, en una medida que busca garantizar la ejecución del acuerdo y evitar nuevos conflictos de autoridad dentro del máximo órgano judicial.

Asimismo, el Tribunal dejó sin efecto todos los actos firmados por Fernández en su carácter de presidenta, al considerar que “carecen de toda validez y eficacia”. De este modo, se reafirmó la continuidad institucional de Mariani, designado originalmente el 27 de noviembre de 2024 mediante el Acuerdo Ordinario N° 3.692.

Antecedentes de la crisis

El conflicto se originó el pasado 2 de octubre, cuando los cuatro vocales que se encontraban en minoría —Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Fernández y Fernando Basanta— firmaron una resolución que removía a Mariani de la presidencia y nombraba a Fernández en su reemplazo.

Esa medida se adoptó bajo el argumento de que la ampliación del Tribunal a nueve miembros, establecida por la Ley 3949, no era válida. Los vocales disidentes sostienen que la norma fue sancionada en violación de principios constitucionales y sin el procedimiento correspondiente.

El 8 de octubre, ya con Fernández al frente del TSJ, ese mismo sector dio un paso más y suspendió la aplicación de la ley de ampliación al hacer lugar a una medida cautelar en el expediente caratulado “Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz ‘3 de Julio’ c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y otra s/ acción de inconstitucionalidad – Incidente de medida cautelar”.

La resolución —firmada por Fernández, Mercau, Ludueña, Basanta y Romina Saúl (Defensora General ante el TSJ y vocal subrogante)— dispuso suspender provisionalmente por cuatro meses los efectos de la Ley 3949, promulgada por Decreto N° 0768/25, que había ampliado de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior.

En la misma línea, el fallo ordenó a los jueces Sergio Acevedo y José Antonio González Nora abstenerse de intervenir en cualquier actividad del TSJ, y prohibió tomar juramento a Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, suspendiendo toda actuación vinculada a su incorporación. Aunque esto se realizó de todos modos.

La nueva mayoría desconoce la cautelar y ratifica a Mariani

La resolución de este 13 de octubre fue dictada por los mismos cuatro vocales que habían sido cuestionados por la medida cautelar, junto a Mariani, en una sesión extraordinaria que declaró nula aquella decisión y reafirmó la vigencia de la Ley 3949.

El documento sostiene que la resolución del 2 de octubre “resulta un acto nulo de nulidad absoluta”, al haber sido dictada “por un órgano sin la integración ni la mayoría prevista en la Ley Orgánica de la Justicia”, y que “carece de toda validez y efectos, tanto sobre los actos dictados por la Presidencia como por el cuerpo en pleno”.

Asimismo, el Tribunal dejó sentado que Mariani continúa en la presidencia, en virtud del Acuerdo Ordinario N° 3.692, celebrado el 27 de noviembre de 2024, y declaró sin validez todos los actos firmados por Reneé Fernández desde el 2 de octubre pasado.

Convocatoria a sesión extraordinaria

En el mismo acuerdo, el TSJ convocó a una sesión extraordinaria para el martes 14 de octubre a las 9 horas, donde se abordará el inicio de la paritaria para los empleados judiciales y otros temas vinculados al funcionamiento institucional del tribunal.

Por último, el documento ordena remitir copia de la resolución y sus antecedentes a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, y dispone que los secretarios del Tribunal brinden las instrucciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad laboral.

Panorama abierto

La disputa entre los dos sectores del TSJ —uno que reconoce la vigencia de la Ley 3949 y otro que la considera suspendida— mantiene paralizado el funcionamiento normal del máximo órgano judicial.

Mientras la nueva mayoría reafirma la legitimidad de Mariani, el sector de Fernández sostiene que sus actos son inválidos mientras rija la cautelar del 8 de octubre.

El desenlace dependerá, en última instancia, de la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley que amplió la integración del Tribunal Superior de Justicia.