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El informe publicado conjuntamente por la Wildlife Conservation Society (WCS), el Consejo Agrario Provincial (CAP) y el Conicet confirmó un incremento constante de la población de guanacos en la provincia de Santa Cruz.

La densidad actual se ubica entre 8 y 10 guanacos por kilómetro cuadrado, lo que representa un crecimiento anual cercano al 9%. Con estos números, y bajo la utilización de la misma metodología de medición, la población de la especie se ha duplicado en suelo santacruceño respecto a los registros del año 2013, de acuerdo a lo señalado por el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG) dependiente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz.

Este crecimiento sostenido se enmarca en un proceso de recuperación que la especie experimenta desde hace varias décadas en la Patagonia. Factores como la reducción del ganado ovino en diversos campos de la meseta, el abandono de establecimientos rurales desfavorables y la aplicación de leyes de protección ambiental han generado las condiciones propicias para que el guanaco reinstale su presencia histórica en el ecosistema provincial.

La oveja compite con el guanaco por las pasturas.

La precisión metodológica mantenida entre la WCS, el CAP y el Conicet permite contar con una serie de datos comparables que resultan centrales para el diseño de políticas públicas. La consolidación de estas cifras pone de manifiesto la capacidad de resiliencia de la fauna autóctona, al tiempo que plantea la necesidad de evaluar el impacto real del número de ejemplares sobre los recursos forrajeros y las fuentes de agua en las zonas áridas y semiáridas de la región.

En este escenario, los productores santacruceños presentaron ante Provincia y Nación el “Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable”.

La propuesta contempla la regeneración productiva, gestión ecosistémica y el uso de bonos verdes. Define estrategias sostenibles para la producción y la conservación ambiental regional buscando promover una nueva etapa en el primer sector productivo de Santa Cruz que hoy enfrenta desafíos históricos.

El productor Sebastián Apesteguía presenta el “Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable” ante autoridades nacionales.

Entre los problemas urgentes a resolver, está “la competencia interespecífica con el guanaco afecta la disponibilidad de agua y forraje” para la superviciencia de las ovejas.

“La presión de depredadores como pumas y zorros aumentó e inviabiliza la producción, mientras que la desertificación impide el descanso del pastizal. El cambio climático se suma a estos factores. El resultado actual es la desocupación de campos y la pérdida del stock ovino“, se advirtió desde FIAS.

Plan de Manejo integral

Frente a la constante presión demográfica del especie silvestre, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y representantes de las distintas sociedades rurales de la provincia renovaron el pedido para consolidar un Plan de Manejo Integral del Guanaco de mayor escala. Desde el sector productivo advierten que la sobrepoblación generó una seria competencia por el recurso forrajero y el agua, afectando en forma directa la sustentabilidad y provocando la pérdida paulatina del stock ovino regional.

Entre las iniciativas impulsadas por las entidades del campo santacruceño se destacan la exigencia de escalar los volúmenes de captura, esquila e industrialización de la carne y la fibra para abastecer mercados locales e internacionales, flexibilizar la comercialización interprovincial, e implementar herramientas técnicas de resguardo como el desarrollo de pruebas piloto de cerramientos y barreras físicas estratégicas. La dirigencia rural recalca que el ajuste formal del plan resulta indispensable no solo para aliviar la carga sobre los campos en producción, sino también para evitar el paulatino despoblamiento de la meseta y lograr una convivencia real entre el patrimonio natural autóctono y el esquema productivo histórico de la provincia.