El Gobierno de Santa Cruz anunció que ya está lista la primera producción de puertas placa realizadas por la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., un paso clave para fortalecer la industria local, generar empleo genuino y abastecer tanto al mercado interno como a los planes de viviendas provinciales.

El gobernador Claudio Vidal recorrió este jueves el predio productivo de la firma, donde el presidente de la empresa, Gustavo Sivori, confirmó que finalizó la primera tanda de puertas placa fabricadas íntegramente con mano de obra santacruceña.

El mandatario provincial y el titular de Santa Cruz Puede, Gusta Sívori, recorrieron las instalaciones productivas.

Las mismas serán destinadas a distintos programas de vivienda que el Gobierno Provincial ejecuta en diversas localidades, además de abastecer la demanda del mercado interno. Esta iniciativa permite agregar valor a los recursos provinciales, reducir costos logísticos y dinamizar la economía regional mediante la generación de puestos de trabajo directos e indirectos.

“Con decisión política estamos recuperando recursos, produciendo y generando trabajo para los santacruceños”, expresó el gobernador Claudio Vidal durante la recorrida por las instalaciones.

Mano de obra en acción: un trabajador cortando listones de madera para las puertas.

La puesta en marcha de esta línea de producción se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del entramado productivo local, con eje en la industrialización y la sustitución de productos que anteriormente debían importarse desde otras provincias.

Avanza la construcción de viviendas modulares en la provincia

Durante la visita al predio, las autoridades también verificaron el avance en la construcción de viviendas modulares de 52 metros cuadrados, una alternativa habitacional que busca dar respuestas más rápidas a la demanda existente.

Vidal intercambió impresiones con Jorge Canchi, director de carpinteria industrial.

Estas viviendas modulares, fabricadas en Santa Cruz bajo un esquema de producción local, permiten optimizar tiempos y recursos, al tiempo que consolidan un modelo de desarrollo que prioriza la mano de obra santacruceña. El sistema apunta a mejorar la eficiencia en la ejecución de los planes habitacionales y acelerar la entrega de soluciones a familias de distintas localidades.

En el mismo marco, se concretaron las primeras entregas de camionetas recuperadas de YPF a coordinadores provinciales, en el marco del proceso de recuperación y puesta en valor de recursos. “Esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado en cada localidad, consolidando una gestión con mayor presencia territorial y federalismo”, enfatizaron desde el Gobierno.