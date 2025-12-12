Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) publicó los datos de recaudación correspondiente al mes de noviembre de 2025, los que, sumado a los anteriores, permiten observar la evolución mensual del sistema tributario provincial y el impacto de la recesión que provocó una caída creciente en términos reales a medida que avanzó la recesión.

Aunque los montos nominales siguen aumentando, el ritmo de crecimiento se desplomó, reflejando la fuerte contracción económica registrada en el país durante 2025.

El crecimiento interanual en picada

Mientras noviembre 2024 había mostrado un crecimiento nominal del 183,37%, un año después ese incremento se redujo a solo 8,88%, muy por debajo de la inflación acumulada del período y, por lo tanto, marcando una caída real pronunciada de los recursos provinciales.

La trayectoria evidencia una desaceleración persistente, que ya no puede explicarse por efectos estadísticos sino por una contracción consolidada de la economía provincial y nacional.

En otras palabras: la recaudación sigue aumentando en pesos, pero cada mes lo hace menos, hasta quedar totalmente rezagada frente al avance de los precios.

Comparativa mensual: ingresos que crecen en papel pero se achican en la realidad

Los gráficos oficiales de la ASIP muestran que la recaudación acumulada de 2025 asciende a $345.352 millones, por encima de los $286.508 millones del año anterior. Sin embargo, la comparación mensual muestra estancamiento:

Recaudación mensual 2025

En noviembre la recaudación creció respecto de octubre apenas un 0,1% lo que marca el grado de desaceleración económica existente.

Enero: $33.072 millones

Febrero: $31.134 millones

Marzo: $29.451 millones

Abril: $29.573 millones

Mayo: $32.519 millones

Junio: $30.020 millones

Julio: $31.220 millones

Agosto: $31.946 millones

Septiembre: $31.228 millones

Octubre: $32.420 millones

Noviembre: $32.768 millones

En este contexto inflacionario, estos valores representan una caída real mes a mes, con un techo que la recaudación no logra romper.

El cierre de comercio es otro de los fenómenos que marcan la recesión actual.

Ingresos Brutos: el termómetro que confirma la recesión

La composición de la recaudación de noviembre vuelve a poner en primer plano a Ingresos Brutos, que representa el 89,8% del total. Sin embargo, incluso este tributo —directamente asociado a la actividad económica— muestra señales de agotamiento.

Ingresos Brutos

Noviembre 2024: $26.865 millones

Noviembre 2025: $29.441 millones

Variación nominal: 9,6%

Es decir, Ingresos Brutos creció prácticamente lo mismo que la recaudación total: un incremento nominal mínimo frente a una inflación que, en el mismo período, fue del 31,4%.

Sellos: el otro indicador del parate

La recaudación por Sellos cayó en términos nominales:

2024: $2.928 millones

2025: $2.824 millones

➡️ Retroceso nominal del 3,5%

Esto refleja en definitiva una actividad económica frenada, ya que implicó un menor movimiento en:

Compraventa de autos

Escrituras y alquileres

Contratos comerciales

Un importante número de viviendas permanecen a la venta desde hace mucho tiempo.

¿Por qué cae la recaudación? Los motores del retroceso

El desplome real de la recaudación tiene múltiples causas, todas vinculadas al deterioro macroeconómico del que Santa Cruz, como provincia, no escapa:

Fuerte caída del consumo. El poder adquisitivo de los salarios se contrajo, afectando directamente el nivel de ventas.

Menor actividad en comercio e industria. El freno productivo impactó en Ingresos Brutos, la principal fuente tributaria provincial.

Desaceleración de la obra pública y privada. La parálisis en construcción impacta en Sellos y en toda su cadena de proveedores.

Empleo formal en retroceso. Menos actividad implica menores aportes y menos dinamismo general.

Retracción nacional. Santa Cruz replica una tendencia que se observa en todo el país: una recesión profunda con efectos fiscales inmediatos.

La reactivación de la actividad petrolera en la cuenca norte de Santa Cruz, una apuesta a la recuperación de los ingresos públicos.

Un 2025 marcado por la recesión y la incógnica del 2026

El análisis de los números de la ASIP confirma lo que ya marcaban los indicadores económicos: la recesión impacta de lleno en las cuentas públicas y comprime la capacidad financiera del Estado provincial.

De cara a 2026, cualquier mejora dependerá de una recuperación de la actividad que todavía no da señales sólidas.

Y mientras eso no ocurra, el desafío es tratar de sostener una recaudación que, mes a mes, se hace eco de la recesión económica imperante.