Las 120 viviendas de Río Gallegos estarán finalizadas en un plazo de 12 meses Así lo confirmó a Radio LU12 AM680 el presidente del IDUV, Marcelo de la Torre. Del total, 40 unidades serán destinadas a trabajadores de Educación. Además, el organismo busca la forma de actualizar las cuotas de recupero, ya que en algunos casos son de apenas 400 pesos.

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El Gobierno de Santa Cruz avanzó en un esquema de acceso a la vivienda destinado a trabajadores del sistema educativo, en el marco de una decisión impulsada por el gobernador Claudio Vidal. La iniciativa contempla la articulación entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) para concretar el sorteo de 40 unidades habitacionales en Río Gallegos.

Al respecto, el presidente del IDUV, Marcelo de la Torre, explicó en diálogo con Radio LU12 AM680 que la medida se desprende del anuncio realizado por el mandatario provincial el 1° de mayo de 2025, cuando se dio a conocer un paquete de obras para distintos puntos de Santa Cruz. “En ese momento se anunciaron 120 viviendas en Río Gallegos, las cuales iniciaron este año”, recordó el funcionario.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el presidente del IDUV, Marcelo de la Torre.

En ese sentido, detalló cómo será la distribución de las unidades: “40 son para Salud, otras 40 para Seguridad y otras 40 para Educación”. Asimismo, aclaró que una parte ya fue asignada al área de Seguridad. “Como ya están en construcción, 30 se les dio al Ministerio de Seguridad, quedan 10 más para otro plan, y después van a ser 40 para Salud y 40 para Educación”, indicó.

Inscripción

Sobre el mecanismo de inscripción y adjudicación, De la Torre señaló que se trabaja junto al Consejo Provincial de Educación para definir los requisitos. “Lo que pensamos con la presidenta del Consejo de Educación (Iris Rasgido), es ver los requerimientos”, sostuvo.

Además, precisó que no sólo podrán acceder docentes ya inscriptos en el IDUV, sino también otros trabajadores vinculados al área educativa. “Más allá que van a participar todos los docentes que ya estén inscriptos en el Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda, ver sumar también al resto de los empleados del Consejo de Educación”, manifestó.

El titular del IDUV comentó que el complejo habitacional se encuentra ubicado en el barrio San Benito, ingresando por calle 38, a unos 200 metros de calle 1.

El cartel con el plan de obra pública que se realiza en el barrio San Benito de Río Gallegos.

Por otra parte, adelantó que próximamente se realizará el sorteo de otras 56 viviendas, que será mediante Lotería Provincial. También explicó que el sector donde se construyen las 120 viviendas todavía no cuenta con todos los servicios, aunque aseguró que ya se trabaja en las obras necesarias para garantizar su disponibilidad al momento de la entrega.

En relación a los plazos, indicó que las obras tienen un tiempo estimado de ejecución de 12 meses. Por ello, pidió a los interesados avanzar con la inscripción o actualización de documentación. “Se está pidiendo a la gente que se empiece a inscribir en la sede del Consejo Provincial de Educación o en la actualización de la carpeta que ya tienen en el IDUV”, señaló.

Respecto a la situación habitacional en el interior provincial, De la Torre aseguró que continúan proyectando nuevos planes, aunque remarcó que la prioridad es finalizar las obras actualmente en marcha debido a las dificultades financieras derivadas del contexto nacional.

Los fondos con los que se construyen las viviendas son del FONAVI y propios de la provincia.

“Aprovechando los recursos que tenemos, ya vamos proyectando y gestionando para el futuro”, expresó. En esa línea, sostuvo que los fondos que llegan desde el FONAVI son insuficientes y que muchas obras deben completarse con recursos provinciales.

Interior provincial

Además, comentó que recientemente recorrieron distintas localidades de Santa Cruz. “Pasamos anteriormente por Gobernador Gregores, donde nos reunimos con la intendenta Karina Bosso por unas 15 viviendas”, indicó. Luego agregó: “En Los Antiguos las 20 viviendas que se están construyendo quieren estar techándolas antes del invierno para empezar a trabajar en el interior, y en Perito Moreno recorrimos el polideportivo que estamos construyendo”.

Por último, el presidente del IDUV se refirió al recupero de cuotas de viviendas y afirmó que se trabaja en una actualización de los montos debido a que algunos valores actuales resultan “irrisorios”.

“Hay casos de cuotas de unos 400 pesos”, señaló. Asimismo, recordó que el tema iba a ser abordado en el marco de la ley de emergencia económica que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados.

“Veremos de qué manera podemos llegar a readecuar la cuota sin abrumar a los vecinos y que, a su vez, le permita a la provincia seguir proyectando más viviendas”, concluyó.