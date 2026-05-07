El fiscal Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero pocos días después de denunciar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a raíz del Memorándum con Irán.

La jueza habló de un “magnicidio” y apuntó a conexiones con Río Turbio

En la investigación judicial se encuentra procesado como partícipe necesario el técnico informático Diego Lagomarsino, quien entregó el arma utilizada en el hecho. También fueron procesados exintegrantes de la custodia del fiscal.

Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, Lagomarsino reconoció públicamente haber mantenido contactos con YCRT para ofrecer servicios tecnológicos. Según explicó, incluso viajó a Río Turbio para conocer las instalaciones de la empresa estatal, aunque aseguró que nunca se concretó ningún acuerdo laboral.

“No hubo ningún secreto”, afirmó el técnico informático en diálogo con La Nación e indicó que el viaje fue autorizado por el juez federal Julián Ercolini.

Diego Lagomarsino es el único procesado en la causa (Foto: Nicolás Stulberg)

La referencia de la jueza estaría relacionada con versiones periodísticas sobre reuniones mantenidas en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, dirigente identificado históricamente con el kirchnerismo y actualmente designado bajo la administración libertaria.

La investigación judicial encabezada por el fiscal Eduardo Taiano mantiene entre sus hipótesis la posible intervención de sectores de inteligencia enfrentados políticamente dentro del kirchnerismo y del entorno del exespía Jaime Stiuso.

“La corrupción en Argentina es estructural”, afirmó Arroyo Salgado

Durante su exposición, Arroyo Salgado amplió sus críticas al funcionamiento institucional argentino y aseguró que la corrupción atraviesa a los tres poderes del Estado.

“La corrupción es estructural y no escapa a ningún color político ni a ningún gobierno”, sostuvo la magistrada ante empresarios, dirigentes y miembros del Rotary Club.

La jueza describió un escenario de “corrupción activa y pasiva”, donde participan tanto funcionarios como sectores civiles que facilitan maniobras ilegales. Además, cuestionó con dureza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, al que definió como “un elefante burocrático”.

Según explicó, deberían existir más jueces y fiscales sometidos a investigaciones y procesos de destitución debido a los actuales niveles de corrupción.

“Con los índices de corrupción que hay en la Justicia, en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, deberían ser muchos más los magistrados sometidos a juicio político y removidos”, expresó.

Arroyo Salgado también vinculó la debilidad institucional con el avance del narcotráfico en zonas de frontera y advirtió sobre la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.

En otro tramo de su discurso, volvió a referirse a la causa AMIA y calificó al Memorándum con Irán como “un pacto de impunidad”. Además, sostuvo que el asesinato de Nisman representó “el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el regreso de la democracia”.

La magistrada también criticó el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense y cuestionó que los presos puedan acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles. En ese contexto, mencionó al ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y propuso que el gobernador Axel Kicillof transfiera el Servicio Penitenciario provincial al área de Seguridad, en línea con el esquema aplicado por el Gobierno nacional.

Las declaraciones de Arroyo Salgado reabrieron el debate político y judicial sobre la muerte de Nisman, una causa que más de una década después continúa generando controversias, hipótesis cruzadas y fuertes repercusiones institucionales en la Argentina.