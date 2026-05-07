Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con servicios de inteligencia ligados a YCRT
La jueza federal aseguró que existen “trascendidos” sobre posibles partícipes vinculados a “servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas ligadas al desarrollo de Río Turbio” y conectados con funcionarios del actual Gobierno nacional. Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición sobre corrupción estructural y credibilidad institucional en el Rotary Club de Buenos Aires.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lanzó este miércoles una de las declaraciones más fuertes de los últimos años sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman al sostener que detrás del crimen existirían vínculos con sectores de inteligencia, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio y funcionarios ligados al actual Gobierno nacional.
Las afirmaciones fueron realizadas durante una conferencia brindada en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador, donde la magistrada expuso sobre investigaciones complejas, corrupción y credibilidad institucional.
Arroyo Salgado sorprendió al auditorio al referirse directamente a la causa por la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015, y considerada por la Justicia como un homicidio. La jueza sostuvo que “difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, aunque deslizó que sí existirían pistas sobre “partícipes” relacionados con estructuras de inteligencia que actualmente operarían en ámbitos vinculados al desarrollo de Río Turbio.
“Hay trascendidos acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”, afirmó la magistrada durante la ronda de preguntas posterior a su exposición.
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