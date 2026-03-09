Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes se realizó en Río Gallegos una nueva movilización por el Día Internacional de la Mujer (8M), con consignas centradas en el cese de la violencia de género y los femicidios, la igualdad salarial y laboral, el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

La jornada también estuvo atravesada por críticas al ajuste económico y la precarización laboral, en un contexto marcado por el debate y la sanción de la reforma laboral a nivel nacional.

Una de las columnas arrancó en la Plaza San Martín. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

La concentración comenzó en la Plaza San Martín y, a medida que la columna avanzó hacia las avenidas Kirchner y San Martín, se fueron sumando distintos sectores sociales, sindicales y políticos. Entre ellos estuvieron el Partido Obrero, el gremio ATE junto a la CTA, Unidad Popular, La Cámpora y sectores estudiantiles de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica Río Gallegos, entre otros.

Críticas a la reforma laboral

Presente en la movilización, Gabriela Ance, referente del Partido Obrero, fue entrevistada por La Opinión Austral y apuntó contra la reforma laboral. “Desde el movimiento de mujeres venimos denunciando el carácter esclavista de la reforma laboral, que va a empeorar aún más las condiciones de trabajo de quienes ya están en la formalidad, a los cuales les van a eliminar los convenios colectivos de trabajo y las horas extras”.

Gabriela Ance, referentes del Partido Obrero. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Agregó que el impacto será aún mayor en los sectores más vulnerables: “Pero, fundamentalmente, va a perjudicar más a aquellas mujeres que están precarizadas, en la informalidad, a las empleadas domésticas”. “Todos esos derechos laborales que se habían conquistados, se van a ver perjudicados, por eso movilizamos en todo el país por la reforma laboral esclavista”.

La universidad y la defensa de derechos

Por su parte, Alejandra Constantini, directora de Género y Diversidad de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también participó de la marcha. “Este año, nuevamente, nos sumamos y nos aunamos las mujeres y las diversidades; nosotros desde la universidad con la firme postura del financiamiento universitario”.

“Nosotras estamos convencidas de que sin igualdad, no hay derechos, sin universidad no hay futuro; los derechos y la igualdad es lo que se enseña en la universidad, es lo que la universidad promueve, por eso es libre, gratuita, de calidad y es lo que también defendemos hoy”.

“Sin igualdad, no hay derechos, sin universidad no hay futuro”, indicó Alejandra Constantini, directora de Género y Diversidad de la UARG. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Asimismo, remarcó la situación que atraviesan muchas estudiantes: “También luchar por nuestras estudiantes, que también están en una situación difícil, y a pesar de que la universidad es pública, muchas veces no pueden ir pero desde nuestro lugar siempre apostamos a que se pueda”. “Como así también un campus universitario libre de violencias”.

Reclamos sindicales

En tanto, una de las referentes de ATE, Agustina Delgado, sostuvo que la movilización también tuvo un fuerte componente sindical. “Hoy es un día de reivindicación, de lucha, en contra de la política de ajuste de (Claudio) Vidal, de (Javier) Milei, porque al declarar congelamiento salarial cero, también es violencia”.

Agustina Delgado, dirigente del gremio ATE. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

“Significa violencia para las trabajadoras formales, quienes también están debajo de la línea de la pobreza”. “Este también es un día de visibilización, de que seguimos luchando por sueldos dignos, por condiciones dignas, por el cese de la violencia y la persecución laboral”.

Contexto social y político

Por su parte, Sara Delgado, secretaria de Gobierno municipal de Río Gallegos, señaló que el contexto actual vuelve aún más relevante la movilización. “Decidimos que nuestra consigna tenga que ver con lo que está pasando con la gente, el hambre y en este contexto la reforma laboral, discusiones que estamos dando las mujeres”, dijo.

Sara Delgado: “La lucha la estamos dando de manera no caprichosa”. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Luego, acotó que la lucha “las estamos dando de manera no caprichosa” ya que “cuando nosotras analizamos el voto del presidente Javier Milei, el componente es mayoritariamente masculino, lamentablemente mayoritariamente joven; hay algo que hacer ahí en términos de la sociedad que nosotras venimos advirtiendo”.

Más adelante, señaló: “Las mujeres y los movimientos de mujeres son una trinchera frente a las políticas de crueldad y esto es lo que venimos a plantear”. Además, planteó un reclamo a nivel provincial: “Y en el caso de la provincia de Santa Cruz, a pedirle, frente a un cambio que se va a dar en el ministerio de Desarrollo que por estas horas es inminente, que se retome el pago de un programa que es fundamental para los municipios que se llama Santa Cruz Abraza, que es con el cual la provincia le da financiamiento a los municipios para que puedan hacer el abordaje las 24 horas de las violencias”.

El rol de las mujeres en tiempos de crisis

Otra de las referentes entrevistadas fue Romina López, integrante de La Cámpora, quien vinculó la movilización con el contexto económico y social.

“Las mujeres somos las que paramos la olla en los barrios”, señaló Romina López, dirigente de La Cámpora. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

“La verdad que en este contexto económico, social y político de emergencia y de crisis, sabemos que es a las mujeres a las que más nos pega en todo sentido, porque el ajuste se hace con las que se tienen que quedar con sus hijos en la casa, somos las que paramos la olla en los barrios, en las organizaciones sociales y territoriales, y somos las que nos hacemos cargo de un montón de cosas en cuestiones de cuidado”.

Finalmente, remarcó el protagonismo histórico del movimiento de mujeres en momentos críticos del país: “Las mujeres siempre nos animamos y en momento de crisis, como en el 2001 y en otros momentos del país, las mujeres las que salimos a marchar y a reclamar por lo que está mal”.