"Más energía para el crecimiento del país"

El Gobierno nacional anunció la reactivación de la represa hidroeléctrica Jorge Cepernic en Santa Cruz, una obra estratégica ubicada en la Patagonia que estuvo paralizada durante años. El proyecto permitirá sumar 1.860 GWh anuales de energía al sistema interconectado argentino, además de generar empleo y dinamizar la economía regional.

La iniciativa fue confirmada por la Secretaría de Energía, organismo que depende del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo. El anuncio se difundió a través de un video publicado en la cuenta oficial de X del área energética.

Según explicó la Secretaría de Energía en el material audiovisual, el proyecto se reanuda tras años de paralización debido a incumplimientos contractuales que frenaron los trabajos.

“Después de años de incumplimientos contractuales que llevaron a frenar los trabajos, acordamos la reactivación del proyecto, iniciando con la represa Cepernic, que aportará 1860 GWh al año”, señala la voz en off del video oficial.

Desde el Gobierno indicaron que la decisión forma parte de una estrategia para ordenar proyectos energéticos paralizados y reforzar la matriz eléctrica nacional, sumando almacenamiento y generación en puntos críticos para reducir cortes de luz.

Cuánta energía generará la represa

La represa Jorge Cepernic aportará una potencia instalada de 360 megavatios, lo que permitirá incorporar energía hidroeléctrica al sistema argentino.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, el proyecto sumará:

360 MW de potencia instalada

1.860 GWh de generación anual

Energía renovable al Sistema Interconectado Argentino

“El proyecto inicia una nueva etapa que sumará generación hidroeléctrica a la matriz energética del país”, destacaron desde el organismo.

El objetivo oficial es impulsar mayor capacidad de generación eléctrica y garantizar el desarrollo productivo del país mediante infraestructura energética.

El anuncio del gobernador Claudio Vidal

El avance en la reactivación de la obra ya había sido anticipado días atrás por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El mandatario confirmó el progreso de las negociaciones tras una reunión realizada el 4 de marzo en el edificio de ENARSA, en la que participaron representantes del Gobierno nacional, la empresa china Gezhouba Group y autoridades provinciales.

“Hoy podemos reafirmar con claridad que las represas continúan. Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones, pero finalmente logramos dar el paso que nos permite avanzar para que esta obra vuelva a ponerse en marcha”, expresó Vidal.

El gobernador recordó que el proyecto llevaba dos años y medio paralizado, una situación heredada de la gestión anterior.

Además, confirmó que 150 trabajadores ya comenzaron los exámenes médicos para incorporarse en los próximos días, marcando el inicio de una nueva etapa en la construcción.

La represa Jorge Cepernic es considerada la obra de infraestructura más grande de Santa Cruz y una de las más importantes del país.

Para el gobierno provincial, su reactivación tendrá impacto directo en la generación de empleo genuino, el movimiento económico regional y el desarrollo energético nacional

“Esta obra va a generar empleo genuino, movimiento económico y oportunidades para muchas familias santacruceñas”, sostuvo Vidal.

Represa Jorge Cepernic.

Finalmente, Vidal hizo un llamado a la responsabilidad de quienes integrarán esta nueva etapa del proyecto. “A quienes van a ser parte de la continuidad de este proyecto les pido responsabilidad y compromiso. Tenemos la oportunidad de demostrar que cuando hay decisión y trabajo, las obras importantes se pueden terminar”, concluyó.