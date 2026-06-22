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Tras consagrarse electo como nuevo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) en las internas partidarias, Leo Roquel dialogó con Radio LU12 AM680 y analizó el escenario político que afrontará el centenario partido durante su mandato de cuatro años, marcando una clara distancia de la estrategia de alianzas anterior.

“Lo primero que planteábamos era una UCR que vuelva a ser protagonista. No estar subordinado o no tener autonomía para la construcción política que necesita hoy nuestro partido”, afirmó Roquel, al cuestionar el rol secundario de la fuerza en los frentes electorales recientes.

Fue categórico respecto a la imagen que el partido proyectaba hacia la sociedad y el rumbo que debe tomar el espacio de cara al futuro en la provincia. “La sociedad nos veía como un partido débil porque estábamos detrás de un frente electoral, detrás de un referente que no era de nuestro partido o que venía de otro partido, que puede ser el peronismo, o haciendo alianzas raras para cumplir los objetivos”, sentenció.

Agregó: “Creemos realmente que el radicalismo tiene que ser la columna vertebral de lo que se venga a construir de acá a futuro. Tiene que encabezar porque tiene los hombres y mujeres para hacerlo”.

Los comicios se desarrollaron en la Escuela 1 de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Armado territorial

El triunfo de la Lista Roja y Blanca en la UCR fue principalmente en el caudal de votos de la capital provincial, pero también registró victorias en diversas localidades del interior santacruceño.

“La base mayoritaria la tuvimos en Río Gallegos, pero también tuvimos una muy buena elección en Las Heras, donde ganamos el comité local y provincial, y ganamos en El Calafate, Los Antiguos, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián y Puerto Deseado”, detalló el dirigente, destacando el acompañamiento de los intendentes Daniel Gardonio y “Pirri” Martínez.

Por otro lado, analizó el impacto que tendrá el nuevo escenario político tras las reformas electorales impulsadas en Santa Cruz. “Hoy cambia también el sistema electoral, entonces no hay Ley de Lemas. En algún momento, buscar esos acoples fue para lograr un objetivo que algunos creían que era el camino y otros por ahí creíamos que no, creo que la fortaleza del partido es más que importante para lo que viene para adelante”, subrayó.

En el comité provincia de la UCR, la Lista Roja y Blanca celebró el triunfo electora. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK/LA OPINIÓN AUSTRAL

Objetivo 2027

Con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales, el flamante presidente del comité provincia anticipó una convocatoria amplia a todos los sectores internos para posicionar al radicalismo frente al ejecutivo provincial.

“Los afiliados dieron un mensaje a los dirigentes del radicalismo: que el camino que se ha tomado no es el correcto y que hay que buscar una alternativa. Somos oposición en Santa Cruz, una oposición responsable, y vamos a generar una alternativa para el 2027 tanto para el gobierno provincial como para las intendencias”, manifestó.

Finalmente, ratificó la fuerte expectativa que mantiene el espacio para recuperar el municipio de la capital santacruceña basados en los datos estadísticos de los últimos comicios.

“En Río Gallegos tenemos una gran expectativa de que el radicalismo pueda volver a obtener la intendencia de la capital. Para eso nosotros venimos trabajando hace cuatro años. El año pasado, el 70% del electorado no eligió la opción del peronismo en la ciudad capital, sumando la elección que hicimos nosotros desde nuestra candidatura y la elección que hizo el gobierno provincial. Tenemos que trabajarlo y aprovechar esos datos para generar esta alternativa para la ciudad”, concluyó.