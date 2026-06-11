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En la antesala de la sesión extraordinaria de la Legislatura de Santa Cruz prevista para este viernes, donde se tratará la ley de financiamiento, el ministro de Desarrollo Social e Igualdad e Integración, Sebastián Georgión, planteó que se trata de un momento clave para la provincia y llamó a dar un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo.

“Yo creo que tiene que ver con un debate. A mí me apasiona la política cuando se discute con profundidad porque marca un antes y un después en la situación política y en el futuro de qué provincia queremos desarrollar”, sostuvo el funcionario en diálogo con LU12 AM680.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa no debe leerse sólo en términos coyunturales: “Nosotros planteamos esta ley de financiamiento con una concepción que tiene que ver con cumplir grandes obras que no habían sido terminadas, pero que nos van a permitir mayor movimiento de la producción y generación de empleo”.

“Qué provincia queremos ser”

Georgión planteó que la discusión legislativa excede lo técnico o administrativo y se inscribe en una definición política de largo plazo.

“Me parece importante la libertad en la democracia de poder decir lo que uno piensa. Pero lo central es qué queremos nosotros como santacruceños, qué provincia queremos construir”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre la necesidad de revisar el esquema de dependencia financiera: “Salir de un proyecto de borde fiscal, de déficit en muchos organismos, donde la provincia ha sido raptada y extorsionada por la baja de fondos nacionales para sostener el déficit”.

Y añadió una definición crítica sobre el contexto nacional: “Con su yo cualquiera es brujo. En una política donde cada provincia debe resolver lo suyo, nosotros nos encontramos en una situación compleja para resolver”.

Obras estratégicas y planificación territorial

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto de la ley en la ejecución de obras de infraestructura en la provincia. Georgión destacó que el objetivo es ordenar prioridades y proyectar desarrollo en cada localidad.

“El gobierno plantea un ambicioso trabajo de obras para cada localidad, en comunicación con los intendentes para ver qué necesita cada comunidad”, explicó.

Además, remarcó la necesidad de superar modelos centralizados: “Entender qué necesidades tenemos en cada una de las localidades y dejar atrás el centralismo de una forma de gestión que dejó de gobernar en 2023”.

En ese marco, sintetizó el espíritu del proyecto: “El debate es qué queremos para adelante, cómo lo potenciamos y qué buscamos como santacruceños para nuestros hijos”.

Energía, YPF y el impacto en la matriz productiva

El ministro también vinculó la discusión de financiamiento con los cambios en la matriz energética y productiva, especialmente en torno a la retirada de YPF de áreas maduras.

“Hay una decisión del gobierno nacional de retirarse de áreas del petróleo, lo que afectó la economía de la provincia y no estábamos preparados para eso”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que la provincia debe adaptarse: “No hay que correr el cuerpo, hay que ver hacia dónde vamos y cómo queremos contextualizar esta provincia”.

En ese sentido, reforzó la necesidad de planificación: “La ley de financiamiento busca generar nuevas herramientas para lo que viene”.

Sector privado, energía y decisiones estratégicas

Consultado sobre el rol del sector privado en obras de infraestructura, Georgion planteó la necesidad de equilibrio entre ambos sectores.

“Debe existir un equilibrio entre lo privado y lo estatal. Es una forma de convivir y equilibrar la economía de una provincia”, afirmó.

Y ejemplificó con experiencias de desarrollo energético: “La decisión política es fundamental. Hubo obras que se resolvieron después de 30 años de espera y eso tiene que ver con decisiones estratégicas del Estado en articulación con privados”.

También vinculó la planificación con nuevas oportunidades: “La energía es el ABC para desarrollar comunidades y atraer industrias”.

Críticas, pasado político y “madurez dirigencial”

Georgión también se refirió a las críticas políticas y al debate público en torno a la gestión actual y anteriores gobiernos.

“Me parece que el debate tiene que ser más profundo y no quedarse en la chicana de si formaste parte o no de un gobierno anterior”, sostuvo.

Y agregó: “Hay que tener madurez política para tomar decisiones de Estado. No es momento de discusiones vacías, sino de discutir hacia dónde vamos”.

En otro pasaje, remarcó la necesidad de compromiso territorial: “Nosotros somos territorio. No salimos nunca del llano. La diferencia está en romper estructuras y mejorar lo que se venía haciendo”.

Estado social, programas y presencia territorial

En el tramo final de la entrevista, el ministro detalló el trabajo del área social y la continuidad de políticas provinciales frente a la retracción de programas nacionales.

“Nosotros vamos a contextualizar las políticas de Estado y reorganizar estructuras para llegar mejor a la gente”, explicó.

Además, puso como ejemplo la situación de dispositivos comunitarios: “Hay un CDI cerrado hace seis años y eso muestra dónde tenemos que actuar con urgencia”.

Y agregó: “El objetivo es organizar el Estado para contener a todos, especialmente en niñez, salud y desarrollo social”.

Un debate abierto hacia el futuro de Santa Cruz

Finalmente, Georgión insistió en que la discusión de la ley de financiamiento debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación provincial.

“El debate tiene que subir la vara. Lo urgente no puede tapar lo importante”, concluyó.

La sesión extraordinaria de este viernes en la Legislatura aparece así como un punto de inflexión político, económico y social para Santa Cruz, con una discusión que promete definir el rumbo de las próximas décadas.