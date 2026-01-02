Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el 31 de diciembre del 2025 la provincia de Santa Cruz se encuentra nuevamente sin un sistema de votación propio, al vencer la Ley Electoral Provincial Transitoria N°3929 sancionada por la Cámara de Diputados, luego del fallecimiento del comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga.

Ante la inminencia de la fecha, la presidencia de la Cámara de Diputados citó a los bloques parlamentarios a empezar a discutir un nuevo sistema, algo en lo que se habían comprometido cuando aprobaron la norma transitoria. Sin embargo, el debate por el presupuesto provincial postergó las fechas y ahora se discutirá en la apertura del año legislativo previsto para el mes de marzo 2026.

La ley electoral provisoria venció este 31 de diciembre.

En el camino se presentaron varios proyectos de ley para el nuevo sistema electoral que regirá en Santa Cruz. Los tiempos ahora juegan a favor, ya que –por ejemplo- ante la posible renuncia o deceso de un intendente, al haber transcurrido más de dos años de ejercicio queda en su reemplazo el o la presidente del Concejo Deliberante. Lo mismo en el caso del Poder Ejecutivo Provincial, en manos del vicegobernador.

Los proyectos

Ahora bien ¿Cuáles son los proyectos hasta ahora presentados? Antes hay que decir que hay varios sectores políticos que no tienen representación parlamentaria y que no quieren quedar ajenos al debate. Algunos de ellos son la UCR, que ya hizo mención a una serie de puntos a tener en cuenta en una futura ley electoral; el otro sector que hizo saber que quiere participar es el partido liberal UNIR.

Una de las iniciativas más repetidas en todos los proyectos hasta el momento presentado es el de la implementación de la Boleta Única de Papel como sistema de votación. Se encuentra en las iniciativas del oficialismo de “Por Santa Cruz”, la del ARI Coalición Cívica, del bloque unipersonal de Daniel Peralta, como así también en el de la UCR, Proyecto Alternativo y UNIR.

En el caso de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, semanas atrás difundió un nuevo documento en el que reitera su posición sobre los ejes que deben integrar la futura Ley Electoral provincial, insistiendo especialmente en la implementación de la Boleta Única de Papel como herramienta central para garantizar claridad, igualdad y transparencia en el acto electoral.

Para el partido “Proyecto Alternativo” que encabeza el exdiputado Jorge Cruz –que también elevó a la legislatura provincial una iniciativa electoral para la provincia de Santa Cruz- la implementación de la Boleta Única de Papel y la paridad de género efectiva, son dos de los pilares fundamentales.

Por su parte, bajo el título “ley de implementación de la boleta única, regulación del sistema electoral provincial y limitación de mandatos en la provincia de Santa Cruz”, el oficialismo de “Por Santa Cruz” pretende una discusión más amplia del sistema electoral, abarcando la cantidad de reelecciones, entre otras cosas.

Otras de las iniciativas, la del diputado Daniel Peralta apunta a que los procesos electorales de autoridades electivas provinciales, municipales y de las comisiones de fomento de la Provincia se deben realizar por medio de la utilización de la Boleta Única de Sufragio, de acuerdo a las normas que se establecen en la presente.

Aún sin proyectos

Llamativamente, la principal fuerza opositora “Unión por la Patria” aún no dio a conocer su proyecto de ley para un nuevo sistema electoral. No es menos cierto que el Poder Ejecutivo Provincial tampoco dio a conocer su propia iniciativa. Otro sector político hasta ahora ajeno a la discusión es el “Frente de Izquierda” en el participan el Partido Obrero y el MST, entre otros.

Aunque para el 2027, fecha de las próximas elecciones generales, parece mucho tiempo, lo cierto es que el 2026 será clave para establecer una ley que le otorgue a la provincia una herramienta electoral que sea consensuada entre todas las fuerzas políticas que apunte a la transparencia y agilidad para el votante.