En el cierre de un año atravesado por desafíos climáticos, económicos y estructurales, el Gobierno de Santa Cruz redobla su apuesta al desarrollo productivo con una estrategia que combina innovación, conocimiento técnico y decisión política. Desde el Consejo Agrario Provincial, avanzan proyectos de frutilla en Perito Moreno, viñedos experimentales en Lago Posadas, la consolidación de la cereza en Los Antiguos y ensayos de maíz y forrajes en distintos puntos del territorio. En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el vocal director del organismo, el técnico Facundo Kaschewsky, detalló los alcances de una política que busca fortalecer al productor y dar previsibilidad al sector ganadero.

En primer término recalcó que el impulso al desarrollo productivo se convirtió en uno de los ejes centrales de la gestión provincial desde el inicio del gobierno de Claudio Vidal. En ese marco, el Consejo Agrario Provincial trabaja en múltiples líneas que apuntan a recuperar y diversificar la producción agropecuaria, con una mirada estratégica puesta en el mediano y largo plazo.

Facundo Kaschewsky encabezando una recorrida en Lago Posadas, con la presencia del gobernador Claudio Vidal.

“Desde que comenzó el gobierno de Claudio Vidal hay un fuerte apoyo al impulso productivo, principalmente en lo que es la producción de pasturas, y también en seguir fortaleciendo lo que ya se venía haciendo con frutilla y cereza desde años anteriores”, explicó Kaschewsky. “Estamos en ese camino, con todo el apoyo y la decisión política del Gobierno provincial”, enfatizó.

La lógica que atraviesa estos proyectos no es aislada ni coyuntural. Según detalló el funcionario, el objetivo central es generar herramientas concretas para el sector ganadero, tanto ovino como bovino, históricamente afectado por las condiciones climáticas extremas de la Patagonia.

“Todo lo que es producción de pasturas y de grano, ya sea a través del maíz o de cereales de invierno como cebada, centeno o trigo, tiene por finalidad aportar grano a las producciones ganaderas de Santa Cruz”, señaló. “Estas pasturas sirven para cubrir baches de oferta en los meses de invierno y también para la suplementación y terminación de animales”.

Ensayos de maíz: ampliar la frontera productiva

Uno de los proyectos que despierta mayor expectativa es el desarrollo de ensayos de maíz en distintas localidades de la provincia. Una experiencia que, hasta no hace muchos años, parecía impensada en estas latitudes.

“Por ahora, el objetivo es obtener información”, aclaró Kaschewsky “Ya hubo ensayos en años anteriores, en 2016, 2017 y 2018, y contamos con una base de datos. Ahora sumamos nuevas pruebas en cinco localidades de la provincia”.

Los ensayos se desarrollan en Río Gallegos, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto Deseado y Comandante Luis Piedra Buena. La iniciativa se lleva adelante de manera articulada con el INTA y la Red Maizar, que aporta semillas híbridas de distintas empresas, incluso con participación internacional.

La RED MAIZAR (Asociación Argentina de Maíz y Sorgo) impulsa los ensayos.

“Estamos probando once variedades de maíz híbrido, coordinados por la Red Maizar, y también con semillas aportadas por una empresa francesa”, explicó. “Hoy el registro de producción de maíz más al sur está en Trelew, con muy buenos resultados, y la idea es ver hasta dónde podemos avanzar en Santa Cruz”.

El análisis no se limita al rinde. Incluye variables clave como fechas de siembra y cosecha, calidad del producto y adaptación a factores ambientales propios de la región.

“Tenemos que evaluar cómo influyen el viento, las temperaturas, las heladas y también las horas de luz”, detalló. “Acá tenemos muchas horas de sol, lo cual es totalmente favorable para la fotosíntesis, pero el gran desafío es definir la mejor estrategia de siembra para evitar daños por heladas”.

Producción local para enfrentar emergencias

El impulso a estos ensayos también responde a una experiencia reciente que dejó una marca profunda en el sector rural. Las intensas nevadas del último invierno expusieron la vulnerabilidad de los sistemas productivos frente a eventos climáticos extremos.

“El problema fue el largo período de cobertura de nieve sobre el suelo y las pasturas”, recordó Kaschewsky. “Eso obligó a una fuerte suplementación con pellet de alfalfa que hubo que traer desde San Luis”.

El Gobierno de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la producción agropecuaria en la provincia, a través del Consejo Agrario Provincial, incorporó maquinaria con una inversión que supera los 300 millones de pesos con fondos recuperados del programa Fondo Fiduciario de Agroindustria (Fondagro), originalmente asignados para el año 2022.

A partir de esa emergencia, el Gobierno provincial tomó decisiones estructurales. “Se avanzó en la compra y traslado de una planta de alimento balanceado a la provincia, a través de Santa Cruz Produce”, explicó. “Para que esa planta funcione necesitamos materia prima, y ahí se conecta directamente con toda esta producción que estamos incentivando”.

Además, se prevé la incorporación de maquinaria para fortalecer la producción local. “Se van a distribuir tres máquinas más chicas de pellet en distintos puntos de la provincia, lo que nos va a permitir tener previsibilidad ante futuras emergencias invernales”, agregó.

Frutilla, cereza y viñedos: diversificar sin perder identidad

Junto a los ensayos forrajeros, el Consejo Agrario Provincial sostiene y amplía líneas productivas que ya forman parte de la identidad santacruceña. La frutilla en Perito Moreno, los viñedos experimentales en Lago Posadas y la cereza en Los Antiguos son parte de una estrategia de diversificación que busca generar valor agregado y nuevas oportunidades para los productores.

“Tenemos un fuerte impulso en frutilla en Perito Moreno y en Los Antiguos, los viñedos en Lago Posadas y, por supuesto, la cereza, que es un emblema productivo de la provincia”, remarcó Kaschewsky. “Vamos a seguir trabajando en todas estas líneas durante 2026”.

El funcionario destacó que detrás de cada proyecto hay una articulación permanente con los productores. “El Estado acompaña, incentiva y genera las condiciones, pero el esfuerzo y el capital lo ponen los productores”, afirmó.

Mirar el futuro con planificación

Con las primeras cosechas de los ensayos de maíz previstas para febrero o marzo, el 2026 se perfila como un año clave para evaluar resultados y proyectar nuevas etapas.

“Por ahora los cultivos vienen desarrollándose bien y el crecimiento es favorable”, indicó Kaschewsky. “Cuando tengamos los datos de cosecha vamos a poder sacar conclusiones más concretas”.

En un contexto donde el desarrollo productivo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial, Santa Cruz apuesta a combinar ciencia, territorio y política pública. Una estrategia que busca recuperar previsibilidad para el campo y sentar las bases de un modelo más diversificado, capaz de enfrentar los desafíos climáticos y económicos que impone la Patagonia.

