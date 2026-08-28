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El Gobierno de Santa Cruz informó que el primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC) llegó a la provincia y comenzará a operar de manera permanente en el flanco norte.

Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación forma parte del plan de inversiones comprometido por la empresa. El programa contempla 31 nuevos pozos: nueve perforaciones durante lo que resta de 2026 y otras 22 a lo largo de 2027.

El equipo ya está en Santa Cruz y será destinado a Cañadón León

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó la incorporación del equipo y precisó que se trata de una unidad propia de CGC que permanecerá en territorio santacruceño.

“Es un equipo que está incluido dentro de los compromisos de inversión. Tiene que hacer nueve perforaciones este año y 22 perforaciones o pozos el año que viene, 31 en total. Y es un equipo propio de CGC que va a estar trabajando en forma permanente en el flanco norte de la provincia”, señaló el funcionario.

El equipo es del tipo Flex y será destinado al yacimiento Tres Picos, en Cañadón León. Su puesta en funcionamiento comenzará una vez finalizado el montaje, una tarea que podría extenderse entre siete y diez días.

Según indicó el Gobierno provincial, la incorporación del perforador forma parte de los compromisos de inversión anunciados por el gobernador Claudio Vidal a fines de mayo, cuando anticipó una nueva etapa de actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

En aquella oportunidad, el mandatario informó que CGC avanzaría con un programa de 31 pozos y sumaría un equipo de perforación para trabajar de manera permanente en la provincia.

El anuncio integró un paquete de inversiones comprometidas por distintas operadoras con proyectos destinados a incrementar la actividad petrolera, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer los ingresos provinciales. “Todo esto claramente ayuda, alivia al sector y permite un incremento importante de regalías petroleras”, había señalado Vidal.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el movimiento de la industria hidrocarburífera también alcanza a trabajadores, empresas de servicios, proveedores, comercios y otros sectores relacionados con la producción petrolera.

En ese sentido, Vidal sostuvo que el aumento de las inversiones puede generar oportunidades para trabajadores que permanecían fuera de la actividad. Asimismo, subrayó el impacto de la cadena de servicios vinculada con las operaciones en los yacimientos.

La incorporación del equipo de CGC se suma a otros compromisos asumidos por empresas que operan en Santa Cruz. Vidal indicó que Crown Point Energy y Quintana Energy avanzarían con seis perforaciones durante 2026, mientras que CGC ejecutaría su programa de 31 pozos.

A este esquema se suman los equipos destinados al acuerdo alcanzado con YPF para la remediación de 1.200 pozos abandonados, además de aquellos vinculados con el régimen de reducción de regalías acordado con distintas operadoras. También se contemplan los compromisos de inversión establecidos en los procesos licitatorios correspondientes.

“Esto es una gran noticia para los compañeros de la actividad petrolera”, había expresado Vidal al anunciar el conjunto de inversiones.