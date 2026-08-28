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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales celebró la tercera elección de vocales por los afiliados pasivos y activos. El hecho marca un hito institucional en los 60 años de historia de la obra social.

El escrutinio provisorio confirmó la victoria de la Lista n°4 “Celeste y Blanca – Gestión y Trabajo” tanto en sector pasivo como activo.

Categoría Afiliados Activos

LISTA Nº 1 – Unidad y Compromiso (Ana Bringas – Diana González): 1207 votos (24,08%).

LISTA Nº 2 – La Voz de los Activos (Haisa Asad – Liliana Sotomayor): 527 votos (10,51%).

LISTA Nº 3 – Dignidad y Transparencia (Manuel Piris – Sabrina Franco): 244 votos (4,87%).

Lista Nº 4 – Celeste y Blanca: Gestión y Trabajo (Natalia Huaquil – Luis Huanco): 3034 votos (60,53%).

Afiliados Pasivos

Lista Nº 1 – Unidad y Compromiso (Olga Radboone – Mariela Avalis): 568 votos (26,28%).

Lista Nº 2 – La Voz de los Pasivos (Sandra Casas – Beatriz Vinet): 519 votos (24,02%).

Lista Nº 3 – Dignidad y Transparencia (Marcela Hernández – Marta Espíndola): 125 votos (5,78%).

Lista Nº 4 – Celeste y Blanca: Gestión y Trabajo (José Díaz – Mabel Aravena): 949 votos (43,91 %).