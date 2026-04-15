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En el marco de la agenda internacional que el gobernador Claudio Vidal lleva adelante en Canadá, el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar, expresó su respaldo a la estrategia provincial orientada a atraer inversiones, fortalecer la capacitación y consolidar el crecimiento del sector energético.

El dirigente sindical participó de las actividades junto al secretario adjunto, Luis Gustavo Villegas, integrando la comitiva oficial que recorrió la provincia de Alberta junto a funcionarios, representantes de empresas operadoras y referentes del sector.

Acompañamiento sindical

Durante su participación, Llugdar puso en valor el rol del Gobierno provincial en un escenario desafiante para el país y la provincia, destacando la importancia de generar oportunidades concretas de desarrollo.

“Sabemos el momento difícil que atraviesa el país y la provincia, y en ese contexto es muy importante el trabajo que está llevando adelante el gobernador, saliendo a buscar oportunidades que generen producción y empleo para los santacruceños”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener una agenda activa que permita atraer inversiones productivas y dinamizar la economía regional.

El modelo canadiense como ejemplo de desarrollo

Uno de los aspectos más destacados por el dirigente fue el nivel de desarrollo observado en Canadá, tanto en el plano productivo como en el educativo, lo que consideró un modelo a seguir.

“Hoy estamos viendo un modelo que realmente nos impacta. Lo vemos con una sana envidia, pero también con la convicción de que, con trabajo y nuevos desafíos, podemos lograrlo en Santa Cruz”, expresó.

Para Llugdar, este tipo de experiencias permiten proyectar un futuro con mayores oportunidades para los trabajadores y sus familias, a partir de un crecimiento sostenido del sector energético.

“Creemos que es la herramienta no solo para el sector de los trabajadores, sino para toda la provincia y sus familias”, agregó.

Capacitación y formación, ejes del crecimiento

En su análisis, el titular del gremio subrayó la importancia de la capacitación como un pilar fundamental para el desarrollo de la industria.

“La verdad que nos vamos muy impresionados. Lo que han desarrollado acá es digno de admiración y también de imitar”, afirmó, en referencia a los sistemas de formación técnica observados durante la visita.

El fortalecimiento de las capacidades laborales aparece así como una condición clave para acompañar el crecimiento de la actividad y mejorar la calidad del empleo.

Compromiso con el desarrollo productivo de Santa Cruz

Finalmente, Llugdar ratificó el acompañamiento del sector sindical a todas aquellas iniciativas que promuevan el crecimiento económico de la provincia.

“Desde nuestro lugar, como representantes de los trabajadores, vamos a acompañar cualquier proyecto que apunte al crecimiento. Que tengan la tranquilidad de que vamos a estar presentes como corresponde”, concluyó.