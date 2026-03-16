La ministra de Salud, Lorena Ross, explicó en declaraciones a La Opinión Austral que esta licitación es específicamente de medicamentos y medicación, situándose dentro del rubro de insumos.

Se recordó que el propio gobernador Claudio Vidal había señalado el pasado primero de marzo en la apertura de sesiones ordinarias anta la Cámara de Diputados que el gobierno provincia registró una gran demanda de medicamentos por lo que se avanzaría en este sentido para dar respuestas.

Asimismo, adelantó que próximamente saldrá una licitación de forma centralizada, bajo la misma modalidad, para insumos descartables.

“Hoy lo que hicimos fue la apertura de la licitación de medicamentos, son aproximadamente 400 medicamentos de uso hospitalario tanto interno como externo para la adquisición de los pacientes con carnet hospitalario”, detalló. Añadió que es un trabajo que viene realizando con su equipo desde que asumió la responsabilidad otorgada por el gobernador.

Respecto al proceso previo, señaló que “nos llevó tiempo porque tenés que ver el requerimiento de cada hospital y a la vez es proyectar para el consumo de un año aproximadamente“. Según la funcionaria, existen tres puntos fundamentales en esta gestión.

“Lo más importante y principal es el ahorro de aproximadamente más de 10.000 millones de pesos que nos va a abaratar los costos de la medicación”, afirmó Ross.

Trazabilidad

En segundo lugar, destacó la implementación tecnológica: “Dentro de la licitación nosotros solicitamos un software para poder tener el control de cada hospital. Mejoramos junto con la logística, no solo la entrega rápida, sino asegurarnos las cantidades que hay en cada hospital”.

Sobre el control administrativo, la ministra aclaró: “No hay que tener miedo al control. La idea es poder tener un control para poder abastecer, para poder hacer llegar la medicación a cada hospital y nosotros decir si falta o no falta”.

Ross vinculó esta medida con la eficiencia del stock: “Esto nos va a permitir que estén bien distribuidos y que no se venza la medicación, que fue una de las cosas que encontramos mucho cuando se asumió en 2023. Nos dará completa certeza de que no se van a vencer y de que se van a entregar en tiempo y forma”.

Finalmente, se refirió a las dificultades previas en las compras: “Los procesos administrativos eran muy lentos; los proveedores a veces presupuestaban pero después no tenían para la entrega, lo que enlentecía y hacía que el hospital no tenga”.

Concluyó adelantando que el próximo paso será el mismo estilo de licitación para insumos descartables como agujas y jeringas.