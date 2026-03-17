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La reunión de la subcomisión laboral entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios docentes dejó un fuerte cruce político y sindical. El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, puso en duda la cifra de 1.500 despidos denunciada por la ADOSAC y aseguró que el sindicato no pudo aportar datos verificables sobre los trabajadores afectados.

El encuentro, convocado a pedido del Ejecutivo provincial y transmitido en vivo a través de YouTube, reunió a autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), al ministro de Trabajo Juan Mata, a la vicepresidenta del CPE Esther Pucheta y a representantes gremiales de ADOSAC y AMET.

El Gobierno pidió la lista de despedidos

Durante el intercambio, Luxen solicitó precisiones sobre la denuncia sindical y pidió la nómina de docentes que habrían perdido sus puestos de trabajo.

Sin embargo, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, no pudo brindar una respuesta concreta. Según trascendió, derivó la explicación a otra representante gremial, quien tampoco aportó detalles específicos.

Desde el Gobierno remarcaron entonces que no se trataría de una situación masiva como sostiene el sindicato, sino de casos puntuales que deben ser identificados individualmente.

A pesar del cuestionamiento oficial, el gremio docente sostuvo una postura crítica y aseguró que el conflicto responde a incumplimientos previos del Ejecutivo.

“Estamos acá porque consideramos que el Consejo Provincial de Educación está incumpliendo el acta que firmamos con el ministro de Trabajo y el Poder Ejecutivo”, afirmó Alegre durante la apertura.

La subcomisión laboral fue transmitida en vivo para garantizar transparencia en las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos docentes.

El dirigente señaló que las reuniones anteriores no arrojaron resultados y denunció dilaciones en las respuestas oficiales. Según explicó, el eje del reclamo es la estabilidad laboral, especialmente en los procesos de titularización docente.

“Venimos viviendo demasiadas dilaciones. Lo que pretendemos es que se cumpla la palabra del jefe de Gabinete: que ningún compañero se quede sin trabajo, sin su cargo ni sus horas”, expresó.

Desde AMET, su secretario general Gustavo Basiglio también cuestionó la falta de diálogo con las autoridades educativas.

“Lo que estamos discutiendo es la falta de diálogo en nuestra modalidad. Este año intentamos reunirnos y no nos quieren recibir”, sostuvo.

Por su parte, Esther Pucheta explicó que la falta de reuniones con los gremios se debió a otras urgencias operativas dentro del sistema educativo, principalmente la reorganización de los ofrecimientos de cargos docentes. “Tres veces hubo que reorganizar los ofrecimientos de cargo y esto le toca a las direcciones provinciales; ha sido un trabajo tremendo, con supervisores que salieron a las localidades y tuvieron que volver sin poder llevar adelante los ofrecimientos. Ha habido ciertas dinámicas y otras urgencias a las que responder”, afirmó.

El Gobierno defendió los “resguardos laborales”

Por otra parte, desde el Ejecutivo provincial aseguraron que los resguardos laborales se mantienen y que no habrá bajas hasta fines de marzo.

Como ejemplo, se mencionó la situación del Secundario N° 42, donde un quinto año no tiene alumnos pero los docentes continúan en funciones. Al mismo tiempo, se evalúa la creación de un nuevo primer año para absorber matrícula.

Las autoridades indicaron además que el establecimiento cuenta con 244 estudiantes, de los cuales 81 son repitentes, lo que representa un 33% del total.

Por su parte, el dirigente de ADOSAC Miguel del Plá cuestionó la utilización del término “resguardo”. Según explicó, el cierre de cursos al 31 de marzo responde a la aplicación del Acuerdo 134 y no a una medida excepcional de protección laboral.

“El reclamo era que la normativa no se estaba cumpliendo porque se había notificado a docentes que serían dados de baja el 1° de marzo. Si ahora se aplica el 31, se está cumpliendo la norma, no otorgando un resguardo”, sostuvo.

Durante la subcomisión, ADOSAC exigió garantías concretas de estabilidad laboral y convocatoria urgente a paritaria salarial.

Entre los principales puntos planteados por el gremio se destacaron la continuidad de todos los cargos y horas cátedra sin fecha de vencimiento, rechazo al cierre de secciones y jardines de infantes, defensa de la educación pública frente a lo que califican como “vaciamiento” institucional y convocatoria inmediata a paritaria salarial.

El sindicato también cuestionó la limitación de la estabilidad laboral hasta el 31 de marzo y pidió un instrumento legal que elimine la incertidumbre de los trabajadores.

Próxima reunión y congreso docente

Al finalizar la jornada, las partes acordaron volver a reunirse el jueves a las 8 de la mañana en una nueva audiencia de subcomisión laboral.

Desde ADOSAC adelantaron que los resultados del encuentro serán analizados en su congreso provincial, que se realizará este miercoles 18 en Puerto Santa Cruz.