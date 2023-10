Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se desarrolló la primera jornada de dos en total, organizadas por la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos, que invitó a los candidatos a intendentes de la ciudad capital bajo un evento denominado “El Turismo como Herramienta de Desarrollo“. A la misma acudieron algunos de los aspirantes a jefe comunal, quienes pudieron exponer durante un tiempo de 30 minutos sobre sus proyectos en esa materia.

En la presentación, Ricardo López, presidente de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos, agradeció a las autoridades presentes, a las universidades UTN y la UNTA, al gremio de la UTGRA y a la Federación Economía, entre otros. En esa introducción, comentó que la asociación ya tiene nada menos que 29 años de historia y que a lo largo de la misma “siempre nos hemos juntado con los distintos candidatos a distintas funciones públicas”, pero estas charlas eran en la sede, por lo que comentó que ahora decidieron hacerlas “públicas” para toda la comunidad y que “sean en un formato más distendido“.

En ese aspecto, sobre la modalidad de la misma, sostuvo que se decidió no establecer un debate, sino una exposición, ya que “la realidad es que son muchos los candidatos“, dijo en referencia a los 23 postulantes para la intendencia. “A cada candidato se le han pasado los ejes, un temario para que pueda exponer” y sintetizó que la idea es hablar de turismo, de gastronomía y de hotelería. “No irnos por otros temas, lo cual no quiere decir que no tengan importancia, pero no competen a nuestro sector“, subrayó.

Más adelante, Ricardo López afirmó que tienen en claro que a lo largo de todos estos años la asociación ha apoyado todas las propuestas en turismo. “En los últimos 10 años hemos tomado la bandera de la política de eventos culturales y gastronómicos, lo que hace que se generen puestos de trabajo, nuevos lugares gastronómicos que han crecido bastante, desde los emprendedores que empezaron desde chiquitos y fueron formalizándose, hasta el que saltó a un restaurante o a un comercio más grande”, dijo.

En tanto, consultado por La Opinión Austral, López dijo que la primera conclusión de esta jornada del miércoles es que “ha sido muy positiva“, ya que los candidatos que expusieron “han demostrado que estuvieron trabajando sobre el tema, cada uno con distintas posturas, con un proyecto histórico o futurista, pero todos están mirando el turismo como una fuerte de recursos y una política pública desde el municipio“, manifestó.

Al respecto, aclaró que desde la asociación “queríamos escuchar cuál era la postura de cada uno de ellos y también “posicionar el turismo en el lugar que necesita tener“. Ayer “hubo candidatos a los que les faltó tiempo, tenían 30 minutos cada uno, un eje temático con 20 minutos para explayarse y luego 5 minutos para contestar preguntas y 5 más libres para su propuesta en general”, dijo sobre la modalidad.

Este jueves expondrán otros 9 candidatos, de un total de 17 que aceptaron participar.