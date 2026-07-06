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A pocos días de la finalización del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, el contralmirante retirado Luis López Mazzeo visitó los estudios de Radio LU12 AM680, donde brindó una extensa entrevista en la que repasó el desarrollo del proceso judicial, defendió el estado operativo del submarino al momento de zarpar y cuestionó tanto la investigación inicial como la acusación que pesa sobre él y otros exintegrantes de la Armada.

Al referirse al juicio, López Mazzeo remarcó que se trata de un proceso con un fuerte componente técnico, atravesado además por la carga emocional que significó la pérdida de los 44 tripulantes. “Eminentemente técnico, con un componente emocional sumamente grande, que es lo que a veces entra en conflicto el dato objetivo con el componente emocional que tenemos todos por la pérdida de 44 tripulantes y de la nave“.

“La Armada está profusamente regulada”

Consultado sobre si alguna vez habría autorizado la zarpada de un submarino que no reuniera las condiciones necesarias, fue categórico. “Jamás hubiera dado una orden si hubiera considerado que el submarino no estaba en condiciones y toda la organización hubiera dado un solo alerta de que podía llegar a ocurrir semejante tragedia”.

De izquierda a derecha: Hernán López Mazzeo (hermano de Luis); Carlos Saldivia y Luis López Mazzeo, en el estudio de Radio LU12 AM680. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, explicó que el funcionamiento de la Armada descansa sobre una estricta cadena jerárquica basada en la especialización técnica y en la obligación permanente de informar cualquier anomalía. “La organización de la Armada está profusamente regulada. La cadena jerárquica se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, la especialidad, y por el otro lado, la obligación de informar al superior. Eso es lo que conforma toda la cadena de mando“.

“La organización de la Armada está profusamente regulada”.

LUIS LÓPEZ MAZZEO

Según sostuvo, cada especialista es responsable del mantenimiento de los equipos bajo su custodia y las decisiones de los niveles superiores se adoptan sobre la base de los informes técnicos elaborados por quienes trabajan directamente sobre los sistemas.

“El submarino estaba en condiciones”

Uno de los principales ejes de la entrevista giró en torno al estado del ARA San Juan antes de su última navegación. López Mazzeo aseguró que todas las verificaciones técnicas se realizaron correctamente y defendió la decisión de postergar determinadas tareas de mantenimiento.

Luis López Mazzeo junto a su abogado, Gastón Morrillo, este lunes en los alegatos de la defensa. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Todo el organismo técnico, más un organismo que era el Consejo del Arma Submarina, formado por los 17 o 18 submarinistas más expertos y con más experiencia, dijeron: el casco está bien, prorroguemos esta tarea para el primer semestre del año 18“.

Asimismo, recordó que, tras la localización del submarino, pudo comprobarse que la implosión se produjo por debajo de la profundidad para la cual había sido diseñado. “El submarino cuando implosionó, implosionó a la profundidad de diseño. No presentó ninguna novedad y se verificó específicamente que el asesoramiento dado por esos especialistas había sido correcto“.

El submarino “implosionó a la profundidad de diseño”.

LUIS LÓPEZ MAZZEO

Respecto de las distintas teorías sobre las causas del naufragio, evitó aventurar conclusiones. “Las hipótesis son muchas, hay cinco básicas y después la combinación de esas cinco. Pero acá lo que plantea el juicio es si estaba o no en condiciones“.

“No se tenía que llegar a este juicio”

Durante la entrevista, el exjefe naval cuestionó la existencia misma del proceso oral. “Yo considero que no. Esta es la tercera vez que se juzgan los mismos hechos“.

La última foto de la tripulación del ARA San Juan.

Recordó que previamente hubo una investigación de la comisión bicameral del Congreso y posteriormente un Consejo de Guerra, donde -según afirmó- también se concluyó que el submarino se encontraba apto para navegar.

Uno de los puntos que consideró más controvertidos fue la limitación operacional a 100 metros de profundidad, aspecto que –explicó- respondía exclusivamente a criterios de seguridad. “Hasta 100 metros cumple el 100% de todas las funciones y misiones de adiestramiento. Los 300 metros es para evadir ataques enemigos, no es para adiestrarse normalmente”.

La defensa cuestionó la acusación fiscal

También participó de la entrevista el abogado Hernán López, hermano del exmarino, quien explicó la estrategia defensiva adoptada durante el juicio. Indicó que solicitaron la nulidad de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. “La nulidad se plantea porque la acusación vuelve a repetir la acusación inicial y el auto de procesamiento por el cual terminamos en juicio”.

“Las hipótesis del naufragio no tienen nada que ver con el estado de alistamiento del submarino“.

HERNÁN LÓPEZ MAZZEO

Según sostuvo, después de casi cuatro meses de audiencias y cerca de un centenar de testigos -entre ellos más de 60 especialistas en submarinos-, ninguna de las hipótesis sobre el hundimiento vinculó la tragedia con el estado operativo de la nave. “Las hipótesis del naufragio no tienen nada que ver con el estado de alistamiento del submarino“.

La tapa especial del diario La Opinión Austral.

López Mazzeo también apuntó contra la investigación administrativa realizada tras la desaparición del ARA San Juan. “Hubo responsabilidad política en el manejo de la situación, que prefirió exponernos originalmente al capitán (Claudio) Villamide y a mí para decir: ‘Acá están los responsables‘. El sumario se hizo en cinco días, sin la intervención de ningún submarinista, hecho por dos abogados”.

Afirmó además que durante ocho años desconocieron información clave incorporada posteriormente al juicio. “Jamás nos mostraron ni las fotografías ni las filmaciones que hizo el Ocean Infinity. Yo me entero de la profundidad a la cual colapsó el submarino San Juan durante este juicio. Se nos ocultó durante ocho años“.

El recuerdo de los 44 tripulantes

En el tramo final de la entrevista, el contralmirante retirado dedicó un mensaje a las familias de las víctimas y reivindicó el profesionalismo de la tripulación. “Acá hay una presencia permanente, silenciosa y a la distancia, de los 44 tripulantes, y mi postura en el juicio es defender su profesionalismo y su buen nombre“.

También recordó el operativo de búsqueda desplegado tras la desaparición del submarino. “A todo el personal les dije una sola cosa: por favor, tengamos respeto a las familias. Cuando demos una información, que sea una información que ha sido chequeada, al menos por tres sistemas diferentes“.

Finalmente, destacó el valor estratégico de la Patagonia y del Atlántico Sur para la Argentina, región donde desarrolló buena parte de su carrera militar.