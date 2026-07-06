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Santa Cruz deberá definir un nuevo sistema electoral desde cero. La provincia transita 2026 sin una legislación propia que regule sus procesos electorales, luego del vencimiento de la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3929, que había sido aprobada tras el fallecimiento del comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga.

La situación adquiere una relevancia especial porque se produce después de la derogación de la Ley de Lemas, sistema que durante años rigió las elecciones santacruceñas y cuya eliminación abrió el camino para debatir un nuevo esquema electoral. Ahora, el desafío de la Cámara de Diputados será alcanzar un consenso antes de las elecciones generales de 2027.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

Aunque durante el inicio del año la Legislatura había previsto comenzar el tratamiento de la nueva ley, el debate por el Presupuesto Provincial terminó postergando la discusión. Lo propio pasó con el debate de la Ley de Financiamiento Estratégico. El tratamiento quedó ahora reservado para el segundo semestre legislativo, período en el que también se espera la participación de fuerzas políticas que hoy no cuentan con representación parlamentaria, como la Unión Cívica Radical, Proyecto Alternativo y UNIR, que ya hicieron públicas sus propuestas.

La secretaria María Monserrat Campos Álvarez muestra cómo se ingresa la boleta a la urna. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

En paralelo, el escenario nacional suma otro elemento al debate. En las últimas semanas trascendió que el Gobierno nacional analiza impulsar una reforma política que, además de eliminar las PASO, habilitaría nuevamente las listas colectoras, un mecanismo que algunos sectores consideran similar a una “Ley de Lemas encubierta“.

La Boleta Única de Papel, el punto de encuentro

Si existe un aspecto en el que prácticamente todas las iniciativas coinciden es en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como mecanismo de votación.

La herramienta aparece en los proyectos impulsados por el oficialismo de Por Santa Cruz, el bloque Unión por la Patria, el diputado Daniel Peralta, la Coalición Cívica ARI, además de las propuestas elaboradas por la Unión Cívica Radical, Proyecto Alternativo y el partido UNIR.

La incorporación de este sistema busca reemplazar definitivamente las tradicionales boletas partidarias, simplificando la emisión del voto y reduciendo costos de impresión y fiscalización.

Una reforma integral

Una de las iniciativas de mayor alcance fue presentada por los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez, bajo el título de Código Electoral de la Provincia de Santa Cruz.

Diputado Mario Piero Boffi, autor de uno de los proyectos de ley. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El proyecto no sólo incorpora la Boleta Única de Sufragio, sino que propone un nuevo régimen electoral integral.

Entre sus principales puntos se destacan:

implementación obligatoria de la Boleta Única de Sufragio;

eliminación definitiva de cualquier sistema de lemas, sublemas o colectoras;

debates públicos obligatorios para candidatos a gobernador e intendentes;

paridad de género en listas legislativas;

creación de un Registro Provincial de Infractores Electorales;

régimen de sanciones económicas para infracciones electorales;

regulación integral de campañas, fiscalización y escrutinio.

En los fundamentos, los autores sostienen que el nuevo código busca establecer “un régimen electoral integral, moderno, claro y estable”, además de evitar las distorsiones que generaba la antigua Ley de Lemas.

UxP propone PASO

La principal iniciativa opositora lleva las firmas de los diputados Eloy Echazú y José Bodlovic, del bloque Unión por la Patria.

Los diputados José “Pepe” Boblovic y Eloy Echazú, autores de otro de los proyectos de ley. (Foto: La Opinión Austral).

También propone un Código Electoral provincial, aunque incorpora diferencias importantes respecto de la iniciativa oficialista.

Entre sus principales características figuran:

creación de un Código Electoral integral;

Boleta Única de Sufragio;

prohibición expresa de la Ley de Lemas y de los sublemas;

fortalecimiento del Tribunal Electoral Permanente como máxima autoridad electoral;

regulación de adhesiones entre partidos;

implementación obligatoria de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO);

simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales;

posibilidad de elecciones concurrentes con los comicios nacionales;

paridad de género;

prohibición de doble candidatura;

debates obligatorios entre candidatos.

La principal diferencia con el resto de las propuestas es la incorporación obligatoria de las PASO, herramienta que actualmente el Gobierno nacional busca eliminar.

Daniel Peralta propone Boleta Única

El diputado provincial Daniel Peralta (bloque unipersonal) presentó una iniciativa enfocada principalmente en la implementación de la Boleta Única de Sufragio para todos los cargos provinciales, municipales y de comisiones de fomento.

La tapa del diario La Opinión Austral del 14 de diciembre del 2025.

Su proyecto establece que todos los procesos electorales santacruceños se desarrollen bajo ese mecanismo, buscando uniformar el sistema de votación en toda la provincia.

Por Santa Cruz impulsa limitar reelecciones

Además del nuevo Código Electoral, el oficialismo presentó otra iniciativa denominada “Ley de implementación de la Boleta Única, regulación del sistema electoral provincial y limitación de mandatos”.

La propuesta amplía el debate incorporando aspectos vinculados a las reelecciones de los cargos electivos, además de avanzar sobre la utilización de la Boleta Única como instrumento de votación.

UCR: transparencia y reglas claras

Aunque todavía no presentó un proyecto formal dentro de la Legislatura, la Unión Cívica Radical difundió un documento con los lineamientos que considera indispensables para la futura legislación.

En las elecciones nacionales del 2025 se realizaron con el sistema de Boleta Única Papel.

Entre ellos sobresalen:

Boleta Única de Papel;

transparencia electoral;

igualdad entre las fuerzas políticas;

reglas claras y permanentes.

El radicalismo sostiene que el nuevo sistema debe brindar previsibilidad y evitar modificaciones coyunturales antes de cada elección.

Proyecto Alternativo

El espacio que conduce el exdiputado Jorge Cruz también acercó una propuesta legislativa.

Santa Cruz aún no sabe con qué sistema electoral votará en 2027. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sus principales ejes son:

Boleta Única de Papel;

paridad de género efectiva;

fortalecimiento institucional del sistema electoral.

UNIR también pidió participar

El partido liberal UNIR, aunque sin representación parlamentaria, manifestó su intención de intervenir en el debate y respaldó públicamente la implementación de la Boleta Única como mecanismo para modernizar el sistema electoral santacruceño.

El debate sobre las colectoras

Mientras Santa Cruz discute su futura legislación, el Gobierno nacional analiza impulsar una reforma política que podría rehabilitar las denominadas listas colectoras.

Las colectoras permiten que distintos partidos presenten candidatos diferentes para una categoría inferior -por ejemplo, gobernador o intendente– pero adhieran a un mismo candidato para un cargo superior, como la Presidencia.

Especialistas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) explican que este mecanismo posibilita que un mismo candidato “colecte” votos provenientes de distintos espacios políticos sin necesidad de conformar una alianza formal.

A poco más de un año de las elecciones, se hace impostergable tener certezas de la ley electoral provincial. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

Las colectoras fueron utilizadas durante varios años en Argentina, quedaron reglamentadas tras la creación de las PASO en 2011 y fueron prohibidas en 2019 por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

Su eventual regreso genera cuestionamientos de distintos sectores políticos. Entre ellos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que ese mecanismo “destruye el espíritu de la Boleta Única de Papel” y constituye “una Ley de Lemas encubierta“.

Cabe destacar que en Santa Cruz, hasta el momento, ningún proyecto establece las colectoras dentro del sistema electoral.

Un año decisivo

Aunque las próximas elecciones provinciales recién se celebrarán en 2027, el calendario legislativo obliga a definir el nuevo régimen durante este año.

Los proyectos deberán ser consensuados hasta lograr la ley definitiva.

La intención de la mayoría de los bloques es que Santa Cruz llegue a los próximos comicios con una legislación estable, consensuada y permanente, que deje atrás la etapa de normas transitorias y establezca reglas claras para el funcionamiento del sistema democrático provincial.

El denominador común parece estar definido: la Boleta Única de Papel se perfila como el eje sobre el cual girará la futura ley electoral. Sin embargo, persisten diferencias sobre otros aspectos centrales, como la continuidad o no de las PASO, la regulación de las adhesiones entre partidos, la simultaneidad de las elecciones y las limitaciones a las reelecciones, temas que prometen ocupar buena parte del debate político durante el segundo semestre.