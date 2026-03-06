Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de ministros, Pedro Luxen, habló con la prensa —entre ellos La Opinión Austral— tras la firma de la adjudicación de la obra del acueducto entre Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián. En ese contexto, se refirió además al anuncio de reactivación de la represa Gobernador Jorge Cepernic y al conflicto con el sector docente de ADOSAC.

Sobre la obra del acueducto, Luxen destacó la importancia de la inversión para garantizar el abastecimiento de agua a la localidad portuaria. “Estamos muy contentos, es una inversión de casi 6500 millones de pesos que lo anunció el gobernador (Claudio Vidal) oportunamente el día del cumpleaños de San Julián y ahora estamos anunciando que se inicia la obra”, remarcó.

En esa línea, recordó las dificultades que ha tenido el sistema de provisión de agua en la zona y el acompañamiento del gobierno provincial ante las contingencias. “Esta inversión es muy importante para la comunidad de San Julián, nosotros hemos ido, hemos estado en las roturas, hemos acompañado a Servicios Públicos junto con el intendente (Daniel Gardonio)”.

Acto en Gobierno por acueducto de San Julián, encabezado por Pedro Luxen y con la presencia del intendente Daniel Gardonio y el presidente de Servicios Públicos Matías Cortijo. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

El funcionario también adelantó que el Ejecutivo provincial proyecta otras obras vinculadas a la infraestructura básica para la ciudad. “Pero no sólo eso, también hay otro proyecto que anunció el gobernador de la provincia para San Julián que es la red de agua para los 500 lotes, que también es importantísimo porque si bien se le llevó el gas, ahora tenemos la deuda pendiente de llevarle el agua que también lo vamos a estar realizando”.

Reactivación de las represas

En otro orden, Luxen se refirió al anuncio de reactivación de la represa Gobernador Jorge Cepernic y destacó las gestiones realizadas por el gobernador Claudio Vidal para destrabar el proyecto. “Fue un trabajo muy duro que tuvo el gobernador de la provincia. Como yo siempre digo, había que tomar decisiones, hacerse cargo del problema”, señaló.

El jefe de Gabinete consideró que el escenario inicial parecía poco favorable para retomar la obra, pero destacó la insistencia del mandatario provincial en las negociaciones. “Creo que cuando se empezó a hablar de represas se veía como algo completamente imposible y el gobernador terminó en China, acercándose con una carpeta, demostrando qué quiere para su provincia”.

La obra de las represas estaba paralizada desde noviembre del 2023.

En ese sentido, recordó además las gestiones ante el gobierno nacional. “Él (Vidal) estuvo de intermediario con el gobierno nacional, con Guillermo Francos en ese momento, donde fue muchísimas veces a insistir en la necesidad de reactivar la represa que es un recurso estratégico para los argentinos, para Santa Cruz y la generación de los puestos de trabajo”.

“Finalmente se pudo firmar la adenda que no se podía firmar, que no se ponían de acuerdo, pero lo hicieron y nuestra represa es una realidad para los trabajadores”, agregó.

Para Luxen, la reactivación de la obra genera expectativas tanto por su impacto energético como por la recuperación de empleo. “Da muchísimas expectativas y las cosas cuando se pelean y se buscan, se dan; con responsabilidad, trabajo y perseverancia, se concretan. Lo tuvimos al gobernador insistiendo e insistiendo y se dio, que es lo importante”.

Reclamo docente

Por otra parte, Luxen fue consultado por el reclamo de los gremios docentes realizado este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia. “No estoy al tanto”, respondió ante la consulta por una supuesta toma del edificio por parte de gremialistas. No obstante, indicó que el conflicto se enmarca en el seguimiento de acuerdos previos entre el Ejecutivo y el sector docente.

Luxen se refirió al conflicto con los docentes. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Hoy tenían una subcomisión por un acuerdo que firmaron y está homologado”, explicó, y añadió: “Los resguardos están completamente garantizados por el gobierno de la provincia”.

Aseguró haber mantenido contacto con la conducción gremial. “Hablé con el secretario general y le ratifiqué que los acuerdos homologados se cumplen”.

Conciliación

En tanto, el jefe de Gabinete se refirió a la reunión que mantuvo por el conflicto en el sector petrolero a partir de despidos realizados por dos empresas. “Pudieron llegar a un acuerdo, las operadoras que están en la zona norte firmaron el compromiso de no despedir trabajadores” y acotó: “La ecuación es al revés, como les manifesté a las operadoras: vinieron a sacar petróleo y no gente”.

“Creo que hay que readecuar parte de la industria y empezar a hablar de la generación de los nuevos puestos de trabajo, de levantar los equipos, levantar los pulling, levantar la producción” y añadió: “Creo que tenemos un escenario muy favorable respecto al precio del petróleo, hoy cerró 94 dólares, y es una oportunidad que tenemos todos”.

Finalmente, adelantó que la semana que viene van a estar en la zona norte y se van a volver a reunir con las operadoras. “El compromiso que tomaron es comenzar a hablar de la generación de puestos de trabajo”, dijo finalmente.