Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) salieron a responder por la situación de la Escuela Industrial en Procesos Energéticos que, desde su creación, año 2019, funciona en instalaciones de esa casa de altos estudios en Río Gallegos.

A través de un comunicado, aclararon que “El Jefe de Gabinete (Pedro Luxen) no se ha comunicado con el Decano de la UTN”, en referencia a Sebastián Puig.

Cabe recordar que desde el año 2025 el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz y la UTN no lograron la firma de un convenio que permita formalizar y regularizar el uso de las aulas donde se dictan las clases.

Como ya contamos, durante 2025 y lo que va de 2026 se llevaron adelante tres reuniones entre las autoridades educativas y la universidad. Como resultado de esos encuentros, la UTN comunicó que a partir de este año no podrá continuar prestando la totalidad de las aulas que requiere la institución educativa.

Padres solicitan la intervención del Estado Provincial.

La medida genera una fuerte afectación para los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año, que corresponden al tramo orientado de la educación técnica, y comunidad educativa ya que implicó determinar espacios disponibles para garantizar el desarrollo normal de las actividades.

Ante esta situación, el Consejo Provincial de Educación dispuso una reorganización institucional que incluye el traslado de estudiantes, docentes y auxiliares de la educación a otros establecimientos educativos de la ciudad para garantizar la continuidad de las clases.

Fue en este marco, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen pidió a las autoridades de la UTN que puedan reflexionar sobre la decisión adoptada y reconsiderar la medida, teniendo en cuenta que el impacto recae directamente sobre la comunidad educativa.

La respuesta de la UTN

En las últimas horas, desde la UTN manifestaron que “desde noviembre de 2025 la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) ha realizado propuestas de convenio para hacer frente a las necesidades edilicias de ambas instituciones de cara a 2026”.

Al respecto, mencionaron que “se propuso que el espacio de la FRSC pueda ser utilizado desde las 7 hasta las 16 horas, distribuido como el CPE y las autoridades de la EIPE dispongan. Ese espacio sigue disponible y está en uso”.

También acotaron que “la FRSC mantuvo encuentros y elaboró contra propuestas. Desde el 25 de febrero no se obtuvo por parte del CPE la versión final del convenio. Pese a eso, esta Facultad continuó con las puertas abiertas para la disponibilidad del edificio, sin impedir el uso del mismo en ningún momento”.

“Asimismo, se acordó solo emitir comunicaciones a través del Consejo Provincial de Educación como institución responsable ante los padres y madres de los estudiantes, dado que resultaba correcto mantener la información en los ámbitos que fueran propicios hasta que las respuestas y los convenios estuvieran resueltos”, afirmaron.

En ese mismo orden, expresaron: “Ante las versiones del día de hoy decimos: que el jefe de gabinete no se ha comunicado con esta institución solicitando ninguna cuestión extra” y que “los estudiantes de la FRSC necesitan cada vez más aulas y espacios físicos para poder sostener el crecimiento de la matrícula atendiendo la demanda de la comunidad a pesar de la grave situación presupuestaria que atraviesan las Universidades Nacionales”.

Incluso, remarcaron: “Esta Facultad ha solicitado en 5 oportunidades audiencias con el Gobernador Vidal durante el 2024 y 2025, 4 audiencias con la presidencia del Consejo Provincial de Educación y se continúa con las puertas abiertas para avanzar con la firma del convenio”.

“Siempre es nuestra intención seguir dialogando, pero sin ética no hay política”, sostuvieron desde la UTN.