Pablo Noguera renunció a partir del 1 de diciembre como secretario general de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz luego de 12 años en ese cargo clave en el Poder Legislativo santacruceño.

En la sesión de este jueves 28 de septiembre el secretario general presentó su renuncia que fue aprobada por el cuerpo de diputados en la misma sesión en la que sancionaron al derogación del aporte solidario que le descontaban a los jubilados de la Caja de Previsión Social que más haberes percibían.

La nota fue incorporada a la sesión por el diputado Eloy Echazú y luego cuando debió ser leído por el propio Noguera, se quebró y no pudo continuar. El vicegobernador Eugenio Quiroga se encargó de hacerlo mientras le hacía bromas. “Mirá que terminamos de aprobar y tenés que irte. ¿Estas seguro?”, le dijo entre risas.

Es que Pablo Noguera se convirtió en casi una institución en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz a la derecha del vicegobernador de turno. Estuvo con Fernando Cotillo, con Pablo González y con el actual Eugenio Quiroga. La frase “hay asentimiento, pasamos a cuarto intermedio”, quedó como una marca registrada a través de su voz en cada una de las sesiones.

“Es una parte importante de la vida”, llegó a decir luego de que los diputados aceptaran su renuncia. A partir del 1 de diciembre la Cámara de Diputados enviará a la Caja de Previsión Social la documentación necesaria para hacer los trámites de jubilación de Noguera, quien empezó a trabajar en la administración pública en 1983 y ahora, con 67 años de edad, ya piensa en el retiro, si es que la militancia no lo vuelve a convocar.

Los zapatos llenos de tierra en la Cámara de Diputados

Cuando al actual intendente de Caleta Olivia le tocó presidir la Cámara en diciembre de 2011, Pablo Noguera estaba militando en el barrio Evita de Río Gallegos.

El Secretario General no pudo leer su renuncia porque se emocionó y lo hizo el vicegobernador Eugenio Quiroga. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Un día me dijeron ‘tenés que venir a la Cámara ya, que te están llamando'”, recordó en una entrevista a Cuarto Intermedio, un ciclo de charlas organizada por la Cámara. Fue hasta la Legislatura con la carpeta que llevaba para recorrer los barrios y le dijeron que se quede parado en el recinto. Allí escuchó que uno de los diputados decía su nombre para ponerlo como Secretario General. “Yo no lo sabía, estaba ahí con mis zapatos todos lleno de tierra y mi saco y me sentaron ahí. Así empezó este trabajo”.

Antes de eso Pablo Enrique Noguera había ido a estudiar al Instituto Técnico La Piedad de Bahía Blanca donde se recibió de artes gráficas para volver a Río Gallegos para trabajar en la imprenta familiar. Su padre, Germán, se había dedicado al periodismo y fundó la Visión del Sur y La Voz Fueguina en 1976, que sigue a cargo de su madre Ramona Lescano.

Empezó a militar en la Unidad Básica de Los Muchachos Peronistas que encabeza Rudy Ulloa y fue jefe de Tierras de la Municipalidad de Río Gallegos en la gestión de Néstor Kirchner. Fue elegido concejal de la capital de Santa Cruz durante ocho años. Luego ocupó los cargos de Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Comunitario en el Municipio.

“Es una parte importante de la vida”, dijo Pablo Noguera luego de que los diputados aceptaran su renuncia. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Más tarde fue designado en el Tribunal Disciplinario hasta que lo llamaron de sorpresa para convertirse en la mando derecha de los vicegobernadores, en una función que se parece más a la de un ministro coordinador, como él mismo describió. En 2023 se presentó como candidato a diputado por Pueblo de Río Gallegos por el espacio de Nace Una Esperanza, que llevó como candidato a gobernador a Javier Belloni.