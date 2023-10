El enfermero Manuel Piris se postula a intendente de Río Gallegos y en una entrevista al ciclo “Camino a las Urnas”, que se emite por LU12 AM680, explicó las razones de esta decisión que lo tiene como uno de los integrantes del lema “Por Santa Cruz” del sublema “Junto al Pueblo“. En cuanto a sus propuestas, una de las más novedosas es que buscará la creación de comisiones de fomento en algunos de los barrios alejados al centro de la ciudad, para que cuenten con presupuesto propio y un “crecimiento sostenido“.

Para comenzar, habló sobre su interés en la política. “Muchos saben que he venido de un trabajo en lo sindical, dentro de una estructura primero con ATE y con la CTA, viendo desde distintos sectores la problemática social y laboral, intentando armar un sindicato de enfermería también a nivel provincial, luchando por el sector de la salud en general, muchas veces como autoconvocado“, expresó.

“Nosotros en nuestra lucha generamos muchas críticas y mucha observación de lo que debería ser la inversión de los recursos en política; creo que principalmente muchas veces no es falta de dinero, sino es falta de prioridades en la administración de los recursos públicos y los acuerdos que tengan que ser favorables al pueblo con las grandes empresas que explotan los recursos de Santa Cruz, como la minería, el petróleo, la pesca que está sin explotar prácticamente, el turismo, el tema del agua…”, señaló.

También argumentó que la crítica sindical no está muy alejada del activismo político, con la diferencia que en la política podés tener la oportunidad de estar adentro y tomar las decisiones que sean necesarias, manejar los recursos y afuera no la tenés, más allá de a qué nivel de autoridad llegues en la política”, dijo. “Queremos integrarnos más, ser partícipes de una política que pueda ofrecer a los vecinos las soluciones que se necesitan; tenemos la visión, tenemos la observación, tenemos la experiencia de vivir en la sociedad junto con los trabajadores, de vivir muchas veces esa problemática día a día y la salud es un reflejo de todo eso, a nivel físico y a nivel mental se refleja en los seres humanos la calidad de vida que se tiene”.

Consultado sobre cómo llega su designación, respondió: “A veces pienso que soy como este el renegado del sindicalismo y de la política, porque siempre me ha tocado luchar en contra del sistema, incluso de la estructura sindical; justamente por plantear mi disidencia y mi diferencia (…) he tenido rupturas en ese sentido a nivel político, también me ha alejado del espacio en el cual me afilié, más allá de tener buena relación con algunos actores que son protagonistas hoy en día en la política”.

Manuel Piris sostuvo que la decisión de presentarse la venía madurando hace mucho tiempo, pero la iba postergando por cuestiones personales. “Hasta que tomé la decisión de decir: ‘Sí, creo que es el momento‘; hay un cambio importante que se está dando a nivel provincial y ahí que acompañar ese cambio con actividad, con actitud y con poner el cuerpo y poner toda la experiencia que uno tiene en favor del vecino”, manifestó.

El dirigente dijo, sin embargo, que la política “ha involucionado en su discusión, tenemos que sentarnos y tenemos que charlar de manera madura para lograr el consenso“, para “trabajar para todos los vecinos”. “Llego ahora nuevamente a esta propuesta del sublema invitado por un amigo que es camillero del hospital y que trabaja junto con Pedro Valenzuela, del partido Acción Comunal“, comentó.

En ese sentido, afirmó: “Decidí directamente postularme como intendente, armar una lista de concejales íntegramente de salud, entendiendo que todos los que he sumado tienen experiencia, tienen seriedad, tienen honestidad, tienen una serie de características y factores favorables para presentárselos a la comunidad de Río Gallegos”.

El enfermero sostuvo -no obstante- que no quisieron centrar todo en la salud, pero, “obviamente, uno tiene que hablar de salud cuando habla de mejorar la calidad de vida de la sociedad, de la comunidad; si la comunidad no tiene una buena salud, ya sea en lo físico o en lo mental, difícilmente pueda organizar su vida, concretar sus proyectos y verse realizada como persona”.

Abordado por las primeras medidas que tomaría en caso de ser electo intendente, respondió que “una de las de las apuestas más grande y más fuerte es darle poder y autonomía a los barrios alejados; los barrios que han crecido que son numerosos, como todo el sector de San Benito, el Bicentenario uno y dos, barrio Santa Cruz, los que están en el sector del aeropuerto, que se puedan crear o autorizar o decretar la creación de comisiones de fomento, que son autoridades que van más arriba de las juntas vecinales, que podrían contar con presupuesto propio, proyectos propios, para un crecimiento sostenido“.

Incluso “ya me han dicho otros candidatos que es imposible porque es tirarse en contra de tu propia candidatura, porque dividimos Río Gallegos, porque lo sectorizamos y todo eso, pero yo creo que existen dos realidades: una ciudad que está ya desarrollada, ya crecida, que es todo el microcentro que está muy lindo, cada día tiene más mejoras y, por el otro, todo eso que todavía hay cosas que faltan muchísimo, entre ellas, la solución de los asentamientos y el basural“.