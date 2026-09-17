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El abogado Alberto Biglieri llegó este jueves a Comodoro Rivadavia como parte de la recorrida que realiza por Chubut para presentar su candidatura al Consejo de la Magistratura de la Nación. El profesional encabeza la lista 3, denominada Unidad en Defensa de la Abogacía, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 20 de octubre para renovar a los representantes de los abogados ante el organismo.

“Estamos recorriendo los colegios de abogados porque nos parece que lo más importante es ese nexo directo con los colegios, que conocen la temperatura y el clima de cada lugar, que saben cómo anda o no anda la Justicia Federal en el interior del país”, señaló en diálogo con Crónica.

La elección se desarrollará bajo la modalidad de distrito único nacional. Los abogados con matrícula federal activa elegirán cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

Una recorrida por Chubut

La visita a Comodoro forma parte de una agenda que comenzó en la cordillera y continuará durante las próximas horas por otras localidades de la provincia.

“Ayer empezamos, hicimos Esquel, Sarmiento, ahora Comodoro y mañana Trelew y Puerto Madryn”, detalló Biglieri, quien anticipó que posteriormente continuará la campaña por otras provincias.

El candidato consideró que el contacto con los colegios permite conocer las particularidades que presenta el funcionamiento de la Justicia Federal fuera de los grandes centros urbanos.

El candidato al Consejo de la Magistratura, disertó en varias localidades chubutenses / Foto: Colegio de Abogados de Esquel

Biglieri cuenta además con experiencia en organismos de este tipo: entre 2019 y 2023 integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Hay que priorizar el mérito”

“Sabemos que tenemos una responsabilidad porque el Consejo de la Magistratura elige los jueces y nuestro mandato dura cuatro años, pero los jueces que uno elige duran 20 o 30 años en función”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los criterios que propone para los concursos es priorizar el mérito de los postulantes.

“Tenemos que tener mucho cuidado en la selección del magistrado. Creemos que hay que priorizar el mérito y esto también lo reconocen y lo piden todos los colegios en los exámenes”, afirmó.

El Consejo de la Magistratura de la Nación interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos para cubrir vacantes en la Justicia Nacional y Federal y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Biglieri también se refirió a los cuestionamientos relacionados con los tiempos judiciales y consideró necesario que las respuestas lleguen con mayor rapidez a los ciudadanos.

“La gente necesita una Justicia más célere, más rápida, que esté cerca del ciudadano, porque en definitiva los abogados somos el puente entre el ciudadano y el juzgado”, sostuvo.

También planteó la necesidad de respetar las normas que regulan el ejercicio profesional de los abogados, al considerar que su incumplimiento afecta directamente su trabajo.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos que suelen surgir en materia de seguridad y decisiones adoptadas por magistrados provinciales, Biglieri diferenció las competencias de los distintos organismos.

Biglieri brindó una entrevista exclusiva a Diario Crónica para hablar sobre su gira provincial / Foto: Pablo Vidal (Diario Crónica)

Explicó que el Consejo de la Magistratura de la Nación interviene sobre la Justicia Nacional y Federal, mientras que las cuestiones relacionadas con magistrados provinciales corresponden a las instituciones de cada jurisdicción.

En materia federal, mencionó particularmente el narcotráfico como uno de los asuntos sobre los cuales considera necesario mantener controles sobre el desempeño judicial.

“Hay que depurar el sistema y esto ayuda a la gente”, manifestó al referirse a procedimientos disciplinarios y de remoción de magistrados.

“Elegir los mejores jueces”

Biglieri insistió en diferenciar las atribuciones del organismo nacional de aquellas correspondientes al ámbito provincial.

“Nosotros nos dedicaremos, si los abogados nos acompañan, a controlar y elegir los mejores jueces para el ámbito nacional y federal”, expresó.

Apoyo de los colegios y tecnología aplicada a la abogacía

La recorrida de Biglieri por Chubut también incluyó encuentros con representantes de los colegios de abogados y actividades vinculadas a los desafíos que atraviesa actualmente el ejercicio profesional.

En Sarmiento, el presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad, Yalil Bravo, recibió al candidato y expresó su apoyo a su postulación al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que competirá en las elecciones del próximo 20 de octubre.

Alberto Biglieri junto al presidente del Colegio de Abogados de Sarmiento, Yalil Bravo.

Además, este miércoles, Biglieri disertó en Esquel sobre Inteligencia Artificial y tecnología aplicada a la abogacía, junto al Dr. Godoy Vélez y al Dr. Rimoldi, presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel.

La jornada puso el foco en el impacto de estas herramientas en el ejercicio profesional y en la necesidad de utilizarlas con criterio jurídico, responsabilidad y supervisión humana.

Durante la exposición, Biglieri destacó que la inteligencia artificial puede optimizar tareas y facilitar el trabajo jurídico, aunque remarcó la importancia de utilizarla bajo supervisión profesional. En ese sentido, señaló que la tecnología no reemplaza al abogado, sino que redefine su trabajo y permite concentrar mayores esfuerzos en el análisis, la estrategia y la toma de decisiones.

También se analizaron los riesgos vinculados al uso de IA y la importancia de preservar el control humano, la ética, la confidencialidad, la transparencia, la verificación de la información y la responsabilidad profesional.

Como cierre, Biglieri planteó la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como una aliada estratégica, sin delegar en ella el juicio profesional, la empatía ni la responsabilidad ética que implica el ejercicio de la abogacía.

La temática forma parte de los ejes de la candidatura que encabeza Biglieri para representar a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Entre las propuestas de la lista se encuentra la modernización de la gestión judicial, la mejora de los sistemas de los tribunales y la incorporación responsable de nuevas tecnologías para simplificar procedimientos y reducir los tiempos de respuesta.

Con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, Unidad en Defensa de la Abogacía presenta una lista federal, integrada por abogados y abogadas de distintas provincias, con experiencia profesional y colegial y el acompañamiento de colegios de abogados de distintos puntos de la Argentina.

Tras su paso por Comodoro Rivadavia, Biglieri tiene previsto continuar hacia Trelew y Puerto Madryn. También adelantó que participará de una jornada vinculada al Derecho Administrativo, área en la que se especializa.

Posteriormente, la campaña continuará por otras provincias. Según explicó, entre los próximos destinos se encuentran Salta y Jujuy, además de actividades previstas en Mendoza y San Juan.