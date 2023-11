“En este Gobierno la educación no educa, adoctrina. Y el Gobierno usa de rehenes a los chicos, hoy egresan y no saben resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno dice que es importante pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz solo tienen 60 días de clases, la salud en Argentina no cura, la salud es otro de los relatos del gobierno que inaugura hospitales vacíos y a los médicos y enfermeros pagan una miseria”, dijo la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, durante el debata con el candidato de Unión por la Patria, Agustín Rossi, que se emitió este miércoles en el canal de cable TN.

En contraposición, la titular del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, conversó con La Opinión Radio, que se emite por Radio LU12 AM680 en dúplex por Canal 9 de la provincia, y advirtió que “lo que hay que decir con toda claridad es que en Santa Cruz no hubo 60 días de clase. De hecho, estamos en clases todavía y nos falta un trecho hasta llegar al 20 de diciembre. Ninguna de las cuentas que hagas, aún teniendo en cuenta este las medidas de fuerza (dispuestas en los primeros 6 meses de este año por la Asociación de Docentes de Santa Cruz), te dan 60 días. Entonces, la primera cosa que hay que decir es que la candidata a vicepresidenta del partido libertario miente”, reiteró.

En ese sentido, repasó en términos educativos el período de 1976 a 1983 -“que la candidata a vicepresidenta defiende con tanta vehemencia y pasión” y recordó que “hubo siete ministros de Educación; todos los indicadores dieron analfabetismo, deserción y recortes económicos a partir de la política de José Alfredo Martínez de Hoz” y recordó que, “desde el vamos, esta provincia pensó que el sistema educativo debía ser público, debía ser gratuito y que eso garantizaba, entre otras cosas, la fundación y la continuidad de la provincia”.

“Otro dato -continuó- interesante para pensar de la educación en ese momento es que claramente se persiguió a todo tipo de organización sindical, estudiantes y docentes porque se los consideraba ‘entre comillas’ subversivos (…) ¿qué pensarían hoy aquellos que planteaban la subversión en los docentes? quienes utilizaban un cuento de Elsa Bornemann en el que se mencionaba la palabra huelga y entonces esa docente y Elsa Bornemann -de hecho una escritora maravillosa fue este exiliada del país – eran subversivas

Recordó, también, que en épocas de Martínez de Hoz “se planteó el arancelamiento y la privatización”, por eso “son todas ideas viejas”. “Pueden haber verdades relativas -como decía Néstor Kirchner-, pero también existe la mentira y lo que dijo ayer la candidata a vicepresidenta de la Nación por el partido libertario sobre la provincia de Santa Cruz y los días de clases es mentira”.

“Estas ideas que vuelven a traer, incluso afirmando que es importante que se pueda liberar a todas este aquellos que están este presos por delitos de lesa humanidad, es porque será necesario instalar un proceso de represión importante para poder instalar el modelo que ellos quieren genera. Estamos hablando de liberar genocidas para generar procesos de represión que permitan el avance de un proyecto de adoctrinamiento. En en contraposición, exacerban la defensa de la República y de la Argentina y del otro lado este son admiradores de Margaret Thatcher. Y la realidad es que aprendemos a ser argentinos y argentinas en la escuela“, sostuvo.

En otro tramo del debate, Victoria Villarruel dijo La Libertad Avanza “va a mantener la educación y salud pública”, sin embargo, planean eliminar la coparticipación federal y con eso desfinanciar a las provincias. “Cuando dice que la educación va a ser pública y que la salud va a ser pública, en realidad está diciendo una mentira porque está diciendo que ‘esto va a ser así pero por abajo, también lo vamos a desfinanciar'”. Por eso, planteó que se trata de un hecho “grave” porque “en realidad hay un proyecto de disolución de la Nación“.

“Es eso lo está por abajo -continuó-. Yo sé que por ahí aparece muy lejano y hay gente, que incluso muy por ahí motivada por odio o por rencores o por dolores o por situaciones particulares, les parece lejano frente a lo cotidiano pero realmente es así. El fascismo y el neofascismo está la vuelta”, advirtió.

En ese sentido, llamó “a reflexionar” sobre esas ideas, admitió que “hay muchas cosas para mejorar en la educación pública en la Argentina y en la provincia y en todas las provincias. Pero también es verdad que tenemos que seguir avanzando y trabajando en un proyecto democrático. Nada bueno hemos encontrado los argentinos y las argentinas cada vez que abrazamos proyectos que no fueron democráticos.