Del 27 al 30 de septiembre en el Predio Ferial de La Rural en Buenos Aires se realizó la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la provincia de Santa Cruz dijo presente.

“Pasaron por nuestro stand más de 140.000 personas, datos en base a lo que la FIT nos informó”, manifestó la directora provincial de Turismo, Rocío Albornoz, en comunicación con Radio LU12 AM680, sobre los dos primeros días en que el evento abrió al público en general.

“Son jornadas de mucho trabajo”, reconoció. En la oportunidad, ofrecieron platos realizados con guanaco, cordero, trucha y langostinos.

La feria destinó dos días al público en general y dos días a las rondas de negocios.

La funcionaria recordó que en el stand participaron en conjunto con todas las provincias patagónicas, nucleadas en el Ente Patagonia. “También estaban todas las provincias del país con sus stands y hay un pabellón internacional, eso nos da la visibilidad de mostrar nuestros atractivos a nivel nacional e internacional”, valoró.

La FIT se llevó a cabo durante cuatro días en La Rural.

El lunes y martes se realizaron rondas de negocios, donde los mismos operadores “tenían la posibilidad de pactar reuniones con operadores o empresas que tuvieran la intención de hacer algún negocio en conjunto”.

“Queremos potenciar el turismo de las otras localidades, todas tienen algo que mostrar”.

Ya de regreso en Santa Cruz, Albornoz manifestó: “Estamos más que satisfechos, agradecemos al gobierno provincial por habernos dado la oportunidad de participar. Es una misión cumplida”.

Temporada

Consultada sobre la temporada de verano, comentó que “en el acto de apertura de la FIT, se hizo un anuncio sobre un convenio con el Banco Nación para toda la Argentina mediante el cual se puede acceder en cuotas en alojamientos y en gastronomía de toda la Argentina”.

“Desde provincia, potenciamos el turismo interno, estamos abiertos a que ingresen turistas tanto nacionales como internacionales, pero no solamente a los destinos que ya son reconocidos a nivel mundial, uno no puede negar que El Chaltén y El Calafate son nuestras estrellas, pero también queremos potenciar el turismo de las otras localidades, todas tienen algo que mostrar”, cerró.