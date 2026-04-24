Fue así que autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, encabezadas por el ministro S ebastián Georgion y Distrigas S.A -con su presidente Juan Carlos Barasaluce – trabajaron dandole prioridad a los sectores que más lo necesitan de cara a la temporada invernal.

El Gobierno de Santa Cruz continúa realizando conexiones de gas en viviendas de más familias de Río Gallegos . Así se destacó en un comunicado oficial de este viernes, precisando que la gestión y el trabajo se da “en el marco de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para acompañar a las familias santacruceñas”.

Conexiones que responden a demandas históricas

El presidente de Distrigas, Juan Carlos Berasaluce, destacó que los trabajos buscan dar respuesta a reclamos de muchas familias:

“Estamos conectando gente que hace años necesita el servicio de gas. Es un reclamo histórico y la idea es repetir este trabajo semana a semana para resolver la mayor cantidad de situaciones antes del invierno”, señaló.

Funcionarios en una de las recorridas realizadas este viernes.

Asimismo, remarcó que muchas de estas demandas quedaron pendientes en gestiones anteriores y que hoy se trabaja con el objetivo de ampliar el acceso a un servicio esencial.

Trabajo territorial y acompañamiento a las familias

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez, explicó que las intervenciones se realizan a partir de relevamientos en territorio:

“Nuestro objetivo es que las familias tengan el servicio de gas antes del invierno. Es una inversión importante que responde a un pedido del gobernador para garantizar servicios básicos y mejorar la calidad de vida”, afirmó.

En ese sentido, detalló que actualmente se habilitan alrededor de cinco conexiones por semana, con la proyección de alcanzar 100 familias beneficiadas durante el mes y continuar con nuevas etapas en las próximas semanas.

Relevamiento casa por casa

Por su parte, la directora del Centro Administrativo, Jorge Lina Montes, indicó que el trabajo se sostiene con un fuerte despliegue territorial:

“Realizamos relevamientos vivienda por vivienda para identificar a las familias que más necesitan el servicio. También acompañamos en aquellos casos donde resulta difícil afrontar los costos de materiales”, explicó.

El presidente de Distrigas, Juan Carlos Berasaluce junto al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion, y una de las vecinas beneficiadas, tras la inauguración de la conexión de gas con el encendido de una de las hornallas de cocina.

Las familias interesadas pueden acercarse al Centro Administrativo, ubicado en calle 17 y 34, en el horario de 8:00 a 18:00 horas.

“Después de 13 años, llegó el gas”

Stephany, vecina del barrio San Benito, expresó su emoción tras concretar la conexión en su hogar:

“Nos comunicamos y fue todo rápido. En pocas semanas ya estaban haciendo la instalación”, relató.

La vecina contó que durante más de una década su familia debió enfrentar dificultades para atravesar los inviernos: “Hace trece años que estamos construyendo. Es un sueño tener la casa propia y contar con los servicios”, afirmó.

Finalmente, destacó el impacto en su vida cotidiana: “Ahora estamos más cómodos, más calentitos. Es otra cosa para la familia”, concluyó.