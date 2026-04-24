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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes a Santa Cruz, donde lleva adelante una agenda institucional que incluye encuentros con autoridades, empresarios y representantes gremiales.

La recorrida contempla además la zona norte de la provincia, luego de su paso por Comodoro Rivadavia. Según se informó, la visita se da en un contexto distinto al de marzo de 2024, cuando Villarruel había suspendido su participación en la Fiesta Nacional de la Estepa, que también incluía una recorrida por la región.

En declaraciones a la prensa, la vicepresidenta expresó su entusiasmo por la visita: “Es el futuro de la República Argentina, así que estoy muy contenta de estar en la provincia de Santa Cruz“.

Durante su estadía, hizo hincapié en la necesidad de reforzar el federalismo y la presencia del Estado nacional en el interior del país. “La República Argentina no es sólo la Capital Federal, también son las demás provincias y necesitamos hacer presencia efectiva“, sostuvo.

La vicepresidenta evitó profundizar en la misma y remarcó la necesidad de priorizar el diálogo.

Asimismo, indicó que el objetivo principal de su viaje es tomar contacto directo con la realidad local. “Vengo a interiorizarme, ojalá pudiera quedarme más días recorriendo“, señaló.

Villarruel también confirmó que informó previamente sobre su visita al gobernador Claudio Vidal y manifestó su intención de concretar un encuentro durante su permanencia en la provincia.

Consultada sobre las internas dentro del Gobierno nacional, evitó profundizar en el tema y apeló a la necesidad de diálogo. “Las desavenencias se tendrán que resolver en la instancia que corresponda y en la privacidad“, indicó. No obstante, agregó: “Nos falta unión, pero para eso hay que trabajar todos, no sólo algunos“, afirmó en relación al escenario político actual.

La vicepresidenta Villarruel recibida por vecinos y vecinas de Santa Cruz.

En otro tramo, la vicepresidenta evitó definiciones sobre una eventual candidatura en 2027 y consideró que “todavía es muy temprano” para abordar esa posibilidad.

Finalmente, confirmó que mantendrá reuniones con distintos referentes locales en el marco de una agenda orientada a fortalecer el vínculo entre el Gobierno nacional y las provincias. “Lo principal es estar presente, que una autoridad nacional esté junto a los senadores y que los santacruceños sepan que están siendo escuchados“, concluyó.

De acuerdo a lo trascendido, Villarruel se trasladará nuevamente a Comodoro Rivadavia para abordar un vuelo de regreso a Buenos Aires. (Con información de La Vanguardia, ADN Sur y Canal 12).