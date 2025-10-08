Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Asociación de Colegios de la Abogacía en Santa Cruz, Matías Solano, abordó la crisis institucional en torno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una entrevista con LU12 AM680.

Comenzó señalando que la decisión de incrementar de 5 a 9 el cuerpo colegiado del TSJ es una decisión política que “nosotros lo hemos cuestionado“, ya que, a su parecer, los poderes ejecutivos y legislativos de Santa Cruz se están “equivocando en ampliar los vocales cuando están faltando juzgado, faltando personal, internet, resmas de hoja“, una escasez de recursos que se evidencia “literalmente”.

Matías Solano en el estudio de LU12 AM 680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El abogado aclaró que si el Poder Legislativo aprueba una ley siguiendo los mecanismos establecidos, la ley está aprobada, y la discusión sobre si es “errada o no en términos políticos es una cuestión aparte” y que no le interesa discutir a la Asociación en esos términos.

Sin embargo, identificó un problema mucho más grave: el accionar de los poderes políticos frente al proceso judicial.

Tras dictarse una medida cautelar por diez días, el Poder Ejecutivo y los diputados no respetaron la orden judicial. “No costaba nada, esperar diez días y avanzar”, aseveró Solano, lamentando que al tercer o cuarto día “el mismo gobernador, los mismos diputados, el mismo presidente de la Cámara de Diputados avanzaron desoyendo las medidas'”. El abogado calificó este hecho como “grave”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sostuvo que no había “ninguna” celeridad para avanzar con la jura de los nuevos vocales. Es “ridículo pensar que los 9 va a mejorar el funcionamiento de la justicia“, ya que la ampliación del Tribunal “no va a solucionar nada” y “va a empeorar” el servicio de justicia, porque en vez de tener cinco vocales que tienen que firmar la sentencia, tienen que ser nueve”.

Respuesta

El dirigente respondió también a Julián Michavila, consejero del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, quien había expresado que no entendía cuál era el avasallamiento, una postura que a Solano le sorprende “siendo abogado”.

Para graficar la violación a la división de poderes, puso un ejemplo claro: “Usted imagínese que vayan todos los jueces un día a la Cámara de Diputados a votar una ley. Es lo mismo”.

Explicó que los diputados tienen que hacer el trabajo de diputado, el gobernador el trabajo de gobernador (que, si se quiere opinar, “todos lo están haciendo bastante mal”), y el Poder Judicial sus funciones. “No podés desde la Cámara de Diputados pasar por encima de una decisión judicial”, sentenció.

Solano insistió en que el avasallamiento es meterse “en lo que no te incumbe”. Lo que se debe hacer, aun cuando el fallo no guste, es agotar la vía judicial, apelar la sentencia y seguir los caminos que establece la normativa, ya que “no se puede tolerar eso”.

Finalizó recordando que los mecanismos para discutir una sentencia “están también instituidos” y no se puede pasar por encima de ellos, como sucede en “un montón de causas” donde una sentencia “no nos gusta”, pero se debe acatar.