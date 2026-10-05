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En Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre y es una jornada clave para generar concientización global, la Multisectorial de Salud Mental emitió un comunicado dirigido a los medios masivos de comunicación de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz. Entrevistado por LU12 AM680, el médico psiquiatra Dr. Mauro Morelli analizó el impacto que posee el tratamiento periodístico de los intentos de suicidio y las crisis emocionales en la población vulnerable.

Cómo informar

“Estábamos muy alarmados de observar cómo no se estaban cumpliendo las buenas prácticas y las normas que existen hoy de la correcta manera de publicar una noticia que tiene que ver con salud mental y particularmente una noticia que tiene que ver con el suicidio o con un intento de suicidio”, sostuvo el psiquiatra.

Al detallar la sensibilidad de estas situaciones, explicó: “Son momentos muy críticos en la vida de una persona y la manera en que comunicamos ese hecho, que por supuesto los medios dan noticias y comunican, pero a veces cambiando algunas palabras o haciéndolo de una cierta manera, la repercusión que eso genera en la comunidad es sumamente diferente. Inclusive llegando a existir noticias que pueden generar un efecto de contagio o un efecto de empeoramiento de la vulnerabilidad de una persona particular que esté atravesando un momento de mucha dificultad”.

El Centro de Salud Mental de Hospital Regional Río Gallegos.

Ante este escenario, la organización resolvió intervenir de manera preventiva: “Trabajamos para que los medios reflexionen de cómo están llevando adelante sus prácticas de comunicación en relación a salud mental y, por supuesto, sobre todo ponernos a disposición para las personas que tengan ganas o deseen generar algún tipo de reflexión o de capacitación. Nosotros lo hacemos gratuitamente, no hay ningún tipo de fin de lucro en todo esto”.

Formación territorial

El profesional encuadró esta iniciativa dentro del trabajo institucional que lleva adelante la entidad en el territorio santacruceño. “La Multisectorial es una organización sin fines de lucro y no gubernamental. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando y brindamos diferentes tipos de actividades, de capacitaciones, inclusive de formaciones. Ahora estamos con la formación en preventores y promotores territoriales de salud mental”, precisó.

En esa línea, reiteró la urgencia de coordinar criterios con las empresas de comunicación: “En ese marco es que vemos súper necesario que mejoremos nuestras prácticas comunicacionales en relación a los grandes medios de la ciudad de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz respecto de cómo se publican las crisis emocionales, los intentos de suicidio o los suicidios consumados”.

Al analizar el contexto social actual, el psiquiatra describió: “Creo que todos estamos hoy atravesando diferentes momentos de gran dificultad, de altibajos emocionales, incluso momentos de crisis emocionales muy intensas. Si a nosotros se nos da de leer una noticia en donde una persona que está atravesando el mismo problema que nosotros ve que tuvo un intento de suicidio o consumó un suicidio, eso en casos puntuales de personas con mucha vulnerabilidad puede generar un empeoramiento de sus síntomas”.

Respecto al mecanismo de riesgo en cuadros vulnerables, Morelli graficó que “su idea de muerte se hace más latente, más fuerte, más molesta, más difícil de tolerar y de llevar, y en algunos casos puede generar el envalentonamiento de una persona en una crisis. Por eso es muy importante seguir ciertas pautas que las resumimos muy detalladamente en esa publicación. Tenemos un manual de buenas prácticas comunicacionales en salud mental, que ha sido elaborado íntegramente por los profesionales que conformamos parte de la Multisectorial de Salud Mental”.

Aclaró que las recomendaciones no promueven la restricción del trabajo y el derecho a informar: “Esto de ninguna manera tiene que ver con la censura o no comentar que hay un momento de crisis o que está habiendo una situación de tensión en algún punto de la ciudad, pero sí corresponde evitar algunas menciones, evitar títulos sensacionalistas, evitar publicar fotografías de la persona o de la familia, o de la dirección en donde esta persona vive, porque esa persona y esa familia luego va a cargar con un estigma social muy alto, en especial si es publicado en medios de gran tirada”.

Encuentro de la Multisectorial de Salud Mental.

Criterios científicos

Durante la entrevista, el médico amplió los conceptos clínicos relacionados con estas problemáticas. “Los intentos de suicidio y las ideas de muerte en muchos casos no están relacionados concretamente a la depresión, a pesar de que la depresión es el cuadro o la enfermedad más frecuente asociada. No es la única y hay un porcentaje enorme de personas que sin tener depresión pueden atravesar momentos de ideas de muerte o intentos de suicidio, y por esas razones necesitamos tener todo el panorama en cuenta a la hora de generar una noticia”, argumentó.

Sobre el respaldo técnico de estas recomendaciones, existe consenso profesional actualizado: “La bibliografía internacional es vasta sobre esto. Aún las personas que se han formado en las correctas prácticas comunicacionales han tenido actualizaciones, inclusive de este mismo año, en relación a la evitación de pronunciar algunos aspectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lugares populares conocidos donde una persona puede tener una crisis o elegir para atentar contra su vida; estos lugares deben empezar comunicacionalmente a desacoplarse como lugar predilecto de intento de suicidio, por más de que veamos que sea así”.

El psiquiatra Mauro Morelli en la Multisectorial de Salud Mental.

Agenda comunitaria

En otro tramo del diálogo con LU12 AM680, Morelli difundió las vías de contacto y las próximas actividades que realizarán en la región. “Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Multisectorial de Salud Mental, donde pueden observar la agenda que tenemos para este mes. Tenemos un viaje muy importante a la Cuenca Carbonífera, donde vamos a estar realizando el primer evento de prevención de la salud mental en 28 de Noviembre y Río Turbio”, anunció.

Sobre la modalidad de los encuentros en el sudoeste provincial, detalló: “Vamos a estar realizando diferentes capacitaciones y charlas para jóvenes, adultos mayores y público en general. Son tres encuentros en el transcurso del fin de semana. No es necesario tener ningún tipo de formación o ser profesional para participar. Lo que busca la Multisectorial es mejorar el conocimiento general de la comunidad sobre cómo intervenir y cómo ser un factor de ayuda a un vecino, familiar o amigo en crisis”.

Al evaluar la situación epidemiológica y sanitaria de la jurisdicción, el psiquiatra concluyó: “Acá lo vemos: por un lado hay una crisis enorme en un montón de aspectos. La provincia de Santa Cruz, lamentablemente en estos últimos años, ha liderado índices que antes no liderábamos, y esto claramente se asocia con el empeoramiento de la calidad de vida y el empeoramiento de la salud mental”.