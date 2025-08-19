Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La secretaria de Producción e Industria de la ciudad de Río Gallegos, Moira Lanesan Sancho fue designada segunda en la lista del frente electoral “Fuerza Santacruceña”, acompañando a Juan Carlos Molina quien lidera a esa fuerza política para competir por las tres bancas de diputados nacionales que se ponen en juego este 26 de octubre.

Consultada en Radio LU12 AM680 por esta decisión, respondió: “Ya es un hecho y se está trabajando para todo lo que se viene en estos próximos meses”. En ese sentido, agregó: “Es algo que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años, venimos caminando junto con Pablo (Grasso) la ciudad de Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz”.

Moira Lanesan Sancho firma su segundo lugar en la lista de “Fuerza Santacruceña”.

Seguidamente, explicó que viene trabajando hace mucho tiempo con los Mercados del Atlántico y la escuela de oficios y emprendimientos. Esto “me ha llevado a tener una apertura a nivel provincial, como también los festivales que hacemos desde la municipalidad” ya que todo eso “hace que estemos en contacto casi todo el tiempo, no solamente con emprendedores, sino con los vecinos en general”.

Asimismo, comentó que la semana pasada estuvo recorriendo Los Antiguos y en Perito Moreno, con la Asociación de Productores de esas localidades. “Todo el tiempo estamos en contacto con el territorio comercial y emprendedor que lo venimos llevando adelante hace más de cinco años y medio”, dijo.

“Si hablo de lo personal, (Molina) me encanta; yo soy súper espiritual”. Moira Lanesan Sancho.

Sobre qué le producía estar en la lista con el padre Molina, respondió: “Si hablo de lo personal, me encanta; yo soy súper espiritual” y destacó el trabajo colectivo y en conjunto que pregona el cura. “Me gustó mucho lo que dijo (Juan Carlos Molina) que él no es el único que está en la lista, que somos un todo, que vamos a trabajar en conjunto”, añadió. Juan Carlos Molina encabeza la lista de diputados nacionales de “Fuerza Santacruceña”.

Al respecto, señaló: “Esos son los mensajes que uno necesita hoy, confiar, tener fe y por supuesto también salir adelante” pero “nadie sale solo, lo bueno es trabajarlo en conjunto y en equipo y ver de qué manera uno puede ir llevando adelante esta desidia que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial donde, no hay una proyección, no hay un ‘me equivoqué’, un ‘vamos por acá’, ‘nos fue mal, pero vamos por allá’”, subrayó.

“Nadie sale solo, lo bueno es trabajarlo en conjunto y en equipo”. Moira Lanesan Sancho.

“Es un trabajo duro, donde hoy estamos todos desesperanzados, pero yo siempre digo que esto que nosotros venimos haciendo con o sin dinero, porque hoy estamos trabajando sin dinero en un municipio y se puede igual, se puede la misma manera”, manifestó.

“En el peor de los contextos a nivel nacional con respecto a lo económico, a lo comercial y el emprendedor, nosotros seguimos haciendo y yo podría estar en mi casa sentada llorando porque me tocó (Javier) Milei de presidente y (Claudio) Vidal de gobernador que nunca me dieron ni una batidora, por lo menos para decirle a la gente: ‘Tengo una batidora para darte’; pero uno tiene que seguir”, expresó.

Juan Carlos Molina, el primer candidato a diputado nacional de “Fuerza Santacruceña”. En la foto, con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Entre otras cosas, al referirse al desempeño de algunos legisladores de la provincia en el Congreso de la Nación, Moira Lanesan Sancho manifestó que “no levantan la mano como santacruceños“, porque “parece que se olvidan de dónde vienen” y agregó: “Podes tener cuatro años legislando y olvidarte de tu provincia, pero después tenés que volver y tenés que ver a tu familia y tenés que ver a tus vínculos”.

Más adelante, expresó: “No hay que tener miedo. Y no hay que negociar con un presidente que dejó la Argentina en el estado en el que estamos”. Incluso, sostuvo que ya que se puede poner el pasado como excusa. “Ya pasaron casi dos años, te la creo a los 6 meses, al año, pero ya pasaron dos años y ya deberías caminar solo”, dijo sobre la gestión provincial y nacional.

Finalmente, manifestó que no dejará su cargo por la campaña. “En el 2021 no la delegué y ahora tampoco, más en este momento que hay que demostrar”, expresó.