El presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, se presentó este jueves junto a su equipo directivo ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La visita fue en respuesta al pedido de informes que, impulsado por el Bloque de Unión por la Patria, se había realizado al Ministerio de Salud de Santa Cruz y a la CSS, solicitando un detalle completo de los procedimientos administrativos, variedad y volumen de las compras efectuadas a la Droguería Suizo Argentina S.A., en medio de un escándalo nacional que involucra presuntas coimas y vínculos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Fue una visita repentina, no estábamos en conocimiento de que fuera a venir, lo celebramos y nos pareció oportuno. Fue en el marco de un pedido que realizamos hace casi un mes mediante una resolución que salió por unanimidad solicitando explicaciones al gobierno de la provincia en la figura del presidente de la Caja de Servicios Sociales sobre lo qué había sucedido en la facturación de la Suizo Argentina”, manifestó la diputada Agostina Mora (UxP) a La Opinión Austral.

Si bien los diputados y diputados pudieron formular las preguntas que consideraron relevantes, las respuestas lo resultaron satisfactorias. “No colmó mis expectativas, las respuestas fueron bastante vagas “, marcó.

“Una de las cosas que mencioné y me parece importante es que la provincia de Santa Cruz es la tercera clienta más importante del país. Hay un dato que nos llama mucho la atención y es que el presidente no nos contestó por qué había crecido tanto la facturación de la Suizo Argentina de 130 millones de pesos en septiembre del 2024 y en octubre del 2024 pasar a 1.727 millones de pesos, eso coincidía con la visita de Martín Menem a la provincia. Intentamos de que arrojara luz de por qué había crecido tanto”, señaló.

Mora relató que “se hablaba que en el 2023 había una sola droguería, le preguntamos. En nuestro registro había ocho y en ese momento en el 2023 la Suizo Argentina representaba el 10% de las compras que hacía la Casa de Servicios Sociales a distintos laboratorios. En el 2024 ese porcentaje crece, ya casi al 50% y ya en el 2025 son cinco los proveedores. Le preguntamos si estos datos los tenía, pero a mi parecer no fue claro con esa respuesta”.

“Celebramos que haya venido, pero nos quedó la duda de por qué había aumentado tanto la facturación en la Suizo Argentina y toda la información que fuimos sacando tiene que ver con la causa que está en Comodoro Py”, señaló.

También mencionó que en la oportunidad, Pérez Soruco indicó que la CSS no ha sido notificada aún de la causa y que no hay auditoría alguna, más allá de las internas que suelen realizarse.

Deudas

Por otra parte, el presidente de la Caja de Servicios Sociales también fue preguntado sobre la situación actual de la obra social ante la deuda que mantienen los municipios.

“Es un tema estructural, pero no es un porcentaje que incida. Una de las preguntas que hace la diputada Nieto es cuánto representa el porcentaje de personal municipal dentro de los afiliados a la Caja de Seguridad Social y es el 22%”, indicó y agregó que “no representa un impedimento para no cubrir”.

En lo concreto, señaló “los municipios hoy no pueden pagar, es lo que manifestaron las distintas voces en la Cámara, algunos manifiestan su voluntad de pagar, pero aumentó 1000% lo que es la contratación en la Suizo Argentina y eso no fue trasladado a los aportes en los municipios, todo lo contrario, tienen muchos menos ingresos en función de la coparticipación nacional”.

“Sin duda, hay que discutir una nueva ley de coparticipación”, afirmó Mora.

“Nosotros sabemos que les sucede a los afiliados y afiliadas y el presidente de la Caja de Servicios Sociales dice que no sucede”.

“Nos quedan muchísimas dudas sobre qué sucede con la CSS y la Suizo Argentina. Es importante que su presidente venga a la Cámara, pero nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública y necesitamos la documentación respaldatoria. El Estado rinde cuentas de manera escrita”, recordó.

Con respecto al vademécum y las dificultades que presentan los afiliados y afiliadas para adquirir las medicaciones, Pérez Soruco indicó no hubo modificaciones.

“Nosotros sabemos qué les sucede a los afiliados y afiliadas y el presidente de la Caja de Servicios Sociales dice que no sucede”, expuso.

En cuanto a los cupos y los topes, la respuesta brindada desde la CSS fue que era “producto de una deuda que tuvieron y que habían podido pagar, pero los jubilados siguen teniendo dificultades cuando van a las farmacias, siguen teniendo cupo en las farmacia. El 17 de septiembre, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública en la Caja de Servicios Sociales sobre cuál era el estado de la deuda, todavía no hemos tenido respuesta“.