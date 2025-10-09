En vivo. Sergio Pérez Soruco explica en Diputados las compras de la Caja de Servicios Sociales a la Droguería Suizo Argentina El presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, expuso ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz para explicar las compras realizadas a la Droguería Suizo Argentina, en medio del escándalo nacional por presuntas coimas que salpican a Karina Milei. Aclaró que los procesos se ajustan a la ley y que la obra social siempre elige al mejor precio.

El presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, se presentó este jueves junto a su equipo directivo ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz, tras el pedido de informes sobre las compras realizadas a la Droguería Suizo Argentina S.A., en medio de un escándalo nacional que involucra presuntas coimas y vínculos con Karina Milei.

El Bloque de Unión por la Patria impulsó el requerimiento al Ministerio de Salud provincial y a la Caja, solicitando un detalle completo de los procedimientos administrativos, variedad y volumen de las compras efectuadas a la firma farmacéutica.

“Teniendo en cuenta la amplia repercusión nacional e internacional de las denuncias relacionadas a la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina, y para mantener la transparencia en el manejo de los recursos públicos, realizamos este pedido de informe”, indicaron los legisladores del bloque opositor.

El objetivo, remarcaron, es “mantener claridad sobre los procedimientos mediante los cuales se define la utilización de recursos públicos, especialmente en un momento donde muchos afiliados no pueden acceder a las prestaciones que les corresponden”.

Las explicaciones de Pérez Soruco en la Cámara

Durante su exposición, Pérez Soruco estuvo acompañado por Roxana Labodoño (médica auditora y gerenta médica), Dr. Néstor Kamu (auditor y miembro del directorio), Cinthia Gómez (gerenta general) y César Caucaman (gerente de informática).

El presidente de la CSS buscó despejar dudas sobre los procesos de adquisición de medicamentos de alto costo y la relación con la Droguería Suizo Argentina. “Quiero hacer una breve expplicación sobre los medicamentos de alto costo. Estos constituyen drogas o monodrogas de gran valor que la Caja cubre para patologías oncológicas, autoinmunes, biológicas o trasplantes. Son medicamentos que no se consiguen por dispensa farmacéutica; la Caja trabaja con droguerías para obtenerlos”, explicó Pérez Soruco.

El titular detalló que actualmente la CSS trabaja con nueve droguerías —entre ellas, la Suizo Argentina—, y que antes de su gestión, iniciada el 11 de diciembre de 2023, solo había una.

“Cuando entró nuestra gestión, se abrió el abanico. La cobertura de estos medicamentos es del 100%. Tenemos 127 mil afiliados y 2.060 consumen medicamentos de alto costo”, precisó.

Pérez Soruco también explicó el circuito administrativo que se sigue dentro de la obra social: “El afiliado presenta la prescripción del medicamento, pasa por una auditoría médica y luego por una farmacéutica. Una vez aprobado, se carga en el sistema la monodroga, no la marca. En función de eso, el sistema selecciona automáticamente la droguería con el mejor precio”, indicó.

El funcionario remarcó que “siempre se elige al mejor precio”, salvo excepciones donde hay un recurso de amparo o médico que exijan una marca específica.

Durante la sesión, el diputado Pedro Luxen pidió detalles concretos sobre los costos actuales y su comparación con los valores de un año atrás, con el fin de evaluar la relación económica entre la Caja de Servicios Sociales y la Droguería Suizo Argentina.

Ante esto, Pérez Soruco señaló que los precios de los medicamentos de alto costo aumentaron más de 340% en menos de un año. “En noviembre de 2023, un medicamento de alto costo en promedio valía entre $500 mil y $600 mil pesos. Hoy ese mismo medicamento cuesta alrededor de $1.500.000”, explicó.

El titular de la Caja informó además que la obra social gasta hoy aproximadamente $3.600 millones mensuales en medicamentos de alto costo para los 2.060 afiliados que los utilizan.

Asimismo, Pérez Soruco aclaró que “la relación con la Suizo Argentina es la misma que con las demás droguerías. No se compra más caro ni más barato. No tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

El presidente de la CSS añadió que el directorio votó permitir que la Justicia investigue si lo considera necesario: “Está todo auditado, estamos tranquilos. Si la Justicia quiere revisar, no hay nada que ocultar.”

Los números detrás de la polémica

Según una investigación publicada por Clarín el pasado 6 de septiembre, la administración de Santa Cruz emitió 323 facturas a favor de la Droguería Suizo Argentina entre octubre de 2024 y agosto de 2025, por un total de $14.037.105.678.

De ese monto, aún restan abonar más de $8.800 millones. La cifra representa el 41% de lo que el gobierno bonaerense pagó a la misma firma en el mismo período.

El informe de la Dirección General de Auditoría de la Administración Provincial confirma las operaciones, que se concretaron a través de la Caja de Servicios Sociales —la obra estatal que brinda cobertura a más de 127.000 personas entre empleados públicos, municipales y jubilados—.

El trasfondo nacional del escándalo

El caso cobró mayor relevancia tras la filtración de audios del abogado Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se mencionan presuntos “retornos” en la compra de medicamentos a través de la Droguería Suizo Argentina, empresa vinculada a Lule Menem. Según los audios, Karina Milei habría recibido el 3% de las operaciones.

En una de esas filtraciones, Spagnuolo menciona al gobernador de Santa Cruz y al diputado nacional José Luis Garrido, aunque no se los vincula directamente con las maniobras de compra, sino que los nombra en el marco de una conversación política sobre el armado y la expansión del partido La Libertad Avanza en la provincia.