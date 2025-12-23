Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los trabajadores municipales de la localidad de Caleta Olivia atraviesan horas de fuerte incertidumbre ante la falta de pago del aguinaldo, situación que profundiza el conflicto que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO) mantiene desde hace semanas con el Ejecutivo local conducido por Pablo Carrizo (Por Santa Cruz).

Este martes a pocas horas de la Navidad, el gremio que está encabezado por el secretario general Julián Carrizo convocó al cuerpo de delegados para analizar el escenario y definir los pasos a seguir. Tras esto, pasado el mediodía, un grupo de trabajadores se dirigió a la ruta nacional 3 para realizar un corte.

Los trabajadores se volcaron desde temprano a la ruta para hacerse oir.

Desde el SOEMCO manifestaron que la no acreditación de la segunda cuota del SAC se suma a una serie de reclamos previos por incumplimientos de acuerdos laborales y salariales, descuentos indebidos, falta de pago de aumentos, problemas en la obra social y ausencia de cobertura de ART.

Pidió más compromiso

En medio de esta situación, Julián Carrizo manifestó su preocupación y remarcó la gravedad del contexto, especialmente por la cercanía de las fiestas. Indicó que desde el Ejecutivo municipal se habría argumentado una supuesta falla del sistema bancario, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales ni precisiones sobre cuándo se efectivizará el pago.

“Esto toca la sensibilidad de la gente. Hay compañeros que llevan más de doce horas esperando, con la necesidad de cobrar el aguinaldo para afrontar las fiestas y otras obligaciones básicas“, expresó Carrizo. Cabe destacar que se había anunciado oficialmente que este 23 de diciembre el SAC iba a estar depositado.

El concejal Aparicio charla con el referente del SOEMCO, Julián Carrizo.

“El sistema funcionó para algunos casos puntuales, como cuotas alimentarias, lo que demuestra que no fue una caída total, pero sí una situación irregular e injusta“, señaló el secretario general.

El dirigente también apuntó contra el Gobierno Provincial, remarcando que el municipio de Caleta Olivia no cuenta con fondos propios suficientes para afrontar el pago del aguinaldo y que históricamente ha sido la Provincia la que asiste financieramente a los municipios. En ese sentido, reclamó un mayor compromiso político e institucional.

Aparicio mostró solidaridad

Por su parte, quien habló del tema fue el concejal Carlos Aparicio (Unión por la Patria). A través de sus redes sociales, señaló: “Quiero expresar mi total solidaridad con las y los empleados municipales de Caleta Olivia, que hoy se encuentran sin haber percibido la segunda cuota del aguinaldo”.

“Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que, en vísperas de Navidad, ven peligrar algo tan básico como poner un plato de comida en la mesa de sus familias” dijo y acotó: “Necesitamos respuestas urgentes. Que la entidad bancaria actúe de inmediato y realice las liquidaciones correspondientes. Que el Gobierno Provincial asuma las responsabilidades que le competen y que el Gobierno Local actúe con compromiso”.

Finalmente, puntualizó: “La clase trabajadora sigue siendo la variable de ajuste, especialmente en un año que fue sumamente duro, con una pérdida constante del poder adquisitivo. La falta de gestión, la desidia y la irresponsabilidad no pueden seguir pagándolas quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Estado. El aguinaldo es un derecho”.