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La provincia de Santa Cruz conoció este jueves la noticia del fallecimiento de Jorge Eduardo Chávez, abogado, exfuncionario provincial, exministro, exFiscal de Estado y exjuez federal, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al desarrollo político del kirchnerismo desde sus orígenes en Río Gallegos.

Chávez fue uno de los dirigentes que acompañó a Néstor Kirchner en la construcción del proyecto político que comenzó en la capital santacruceña durante la década de 1980 y que años después llegaría a la Presidencia de la Nación. También mantuvo una relación política y personal con Carlos Zannini, otro de los principales dirigentes que integraron aquel núcleo fundacional.

Su recorrido atravesó tanto la función pública como la magistratura. Fue concejal, candidato a intendente de Río Gallegos, ministro provincial, Fiscal de Estado y posteriormente juez de Cámara, hasta llegar a desempeñarse como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral sus restos serán velados en cochería Ramps de 14 a 17 horas.

De Córdoba a Santa Cruz

Jorge Eduardo Chávez nació el 18 de octubre de 1952 en la provincia de Córdoba y llegó a Santa Cruz durante la década de 1970. Fue su amigo César “Toti” Arismendi quien lo trajo a Río Gallegos. Luego, ambos, ayudaron a radicarse en Santa Cruz a Carlos Zannini, quien posteriormente se convertiría en uno de los hombres más influyentes del kirchnerismo.

Ese vínculo se mantuvo a lo largo de los años y ambos formarían parte de distintos espacios de gestión durante el crecimiento político del kirchnerismo santacruceño.

La construcción política junto a Néstor Kirchner

Tras el retorno de la democracia, Chávez comenzó a desempeñar funciones dentro del Partido Justicialista de Santa Cruz. Fue concejal de Río Gallegos y posteriormente candidato a intendente dentro del esquema político que lideraba Néstor Kirchner.

Con el paso de los años ocupó diferentes cargos en el Ejecutivo provincial. Entre ellos se destacan funciones como Ministro de Asuntos Sociales, Fiscal de Estado y posteriormente Ministro de Gobierno.

Jorge Chávez ingresó activamente a la escena legislativa municipal en 1987, año clave para el nacimiento del proyecto político kirchnerista. Chávez fue electo concejal de Río Gallegos para el período 1987-1991 integrando el espacio conducido por Néstor Kirchner. Aquella elección fue fundacional: Kirchner obtuvo la intendencia de la ciudad capital (su primer cargo electivo ejecutivo), lo que sirvió como plataforma de lanzamiento para conquistar la gobernación provincial en 1991.

Durante ese período de cuatro años, Chávez no solo actuó como un bloque de apoyo legislativo clave para la intendencia de Kirchner, sino que llegó a desempeñarse como Presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos. En el diseño institucional local, la presidencia del Concejo situaba a Chávez como el primero en la línea de sucesión municipal ante cualquier ausencia de Kirchner y le otorgaba un rol de máxima centralidad en la negociación de partidas presupuestarias, ordenanzas de tierras y la consolidación territorial del incipiente Frente para la Victoria Santacruceña. Su solvencia técnica como abogado y su sintonía ideológica lo convirtieron en uno de los operadores más confiables del intendente en el plano legislativo. Tras el salto de Néstor Kirchner a la gobernación de Santa Cruz en 1991 y el paso de Chávez por cargos de gran relevancia provincial, junto a nombres que luego tendrían proyección nacional, entre ellos Carlos Zannini, Julio De Vido y Alicia Kirchner, el kirchnerismo buscó retener y consolidar su control sobre la capital provincial, que representaba el corazón político del movimiento. MIRA TAMBIÉN Ley de financiamiento: Georgión llamó a un debate profundo y planteó un “cambio de paradigma” para Santa Cruz Ezequiel Verbes: “Tenemos la posibilidad de elegir qué modelo de provincia queremos” En este contexto, fue ungido como candidato a Intendente de Río Gallegos bajo el lema del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. Su candidatura se estructuró bajo la premisa de garantizar la continuidad de la gestión municipal alineada directamente con el proyecto del ejecutivo provincial.

Sin embargo, el resultado electoral no fue el esperado: en la contienda por la Jefatura Comunal, la postulación de Chávez “no alcanzó” para lograr el triunfo frente al radical Alfredo “Freddy” Martínez.

El salto a la Justicia

A pesar de esta derrota electoral en las urnas municipales, el vínculo de lealtad mutua con Kirchner impidió que Chávez quedara relegado políticamente. Inmediatamente después del revés electoral, la gobernación provincial lo cobijó y reubicó dentro de los estamentos del Estado. El camino al Poder Judicial comenzó en el Ministerio Público como fiscal de instrucción, continuó como vocal en la Cámara de Apelaciones local y culminó en 2008 con su nombramiento como Juez de Cámara del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Jorge Chávez. FOTO: ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL.

Su integración en la Cámara en lo Criminal

Durante su etapa como magistrado integró la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Río Gallegos que comprendía la jurisdicción de la capital santacruceña, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, El Calafate, La Esperanza, El Chaltén, Río Turbio, 28 de Noviembre, Tres Lagos, Bajo Caracoles e Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con la integración oficial de ese cuerpo judicial, la presidencia estaba a cargo de la Dra. Marta Esther Dávila, mientras que los jueces eran la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y el Dr. Jorge Eduardo Chávez.

La estructura también incluía al secretario Dr. Edgardo Raúl Ortega, al secretario de Ejecución Dr. Ricardo Javier Albornoz, al juez de Recursos Dr. Rubén Alberto Lobos y al secretario de Recursos Dr. Joaquín Alejandro Cabral.

En el ámbito de la Cámara actuaban además el fiscal de Cámara Dr. Ricardo Alberto Camutti y el defensor de Cámara Dr. Alejandro Joaquín Carlos Ruggero.

Integró el Tribunal Oral Federal junto a Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi

Más adelante llegó a la Justicia Federal y se incorporó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, donde ejerció durante más de una década. En diciembre de 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó su designación como juez federal.

Desde ese lugar intervino en algunas de las causas judiciales de mayor repercusión pública que se tramitaron en la provincia.

El cuerpo quedó conformado por Chávez, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi, quienes juraron en noviembre de 2009 y conformaron la primera integración estable del tribunal.

Durante años, los tres magistrados participaron en algunos de los procesos judiciales más relevantes de Santa Cruz. Entre ellos se encontraron causas por narcotráfico, investigaciones vinculadas a funcionarios públicos, delitos económicos y expedientes de alto impacto institucional.

También compartieron la integración de juicios de gran repercusión pública, como el proceso por la explosión ocurrida en la mina de Río Turbio donde murieron 14 mineros.

Jorge Chávez, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz. FOTO: ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL.

La relación profesional entre los tres jueces se extendió durante más de una década dentro del fuero federal santacruceño. De hecho, cuando Chávez se retiró de la magistratura en 2022 ya formaba parte de una generación de jueces que había marcado una etapa en la historia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

El fallo por el caso Daniel Varizat

Uno de los expedientes más recordados en los que intervino fue el juicio contra el exministro provincial Daniel Varizat, quien en agosto de 2007 atropelló con su camioneta a manifestantes durante un conflicto social en Río Gallegos. El Tribunal dictó sentencia el 29 de diciembre de 2008.

Las juezas Marta Dávila y Alicia Mercau resolvieron condenar a Varizat a tres años de prisión en suspenso por lesiones graves y leves. Sin embargo, Chávez emitió un voto en disidencia. Según quedó reflejado en la sentencia, sostuvo que el exfuncionario había actuado en “legítima defensa” al encontrarse rodeado por manifestantes y consideró que debía ser absuelto. Aquella postura generó una fuerte repercusión pública debido a la notoriedad que había adquirido el caso en toda la provincia.

La absolución de Roberto Bendini

Otro de los procesos relevantes en los que participó fue la causa contra el exjefe del Ejército Roberto Bendini. En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos resolvió absolver a Bendini y a otros imputados en una investigación por presunto peculado.

Mario Reynaldi y Jorge Chávez dialogan durante un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz. FOTO: ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la lectura de los fundamentos se sostuvo que las decisiones adoptadas por los acusados habían ocurrido en un contexto excepcional vinculado a la crisis económica de comienzos de la década del 2000. La resolución tuvo repercusión nacional debido a que Bendini había sido jefe del Ejército durante la presidencia de Néstor Kirchner.

El retiro de la magistratura

Tras más de una década en la Justicia Federal, Chávez dejó su cargo en 2022. La renuncia fue aceptada por decreto presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, con efectos a partir del 1 de abril de ese año.

Su salida abrió una segunda vacante en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que actualmente lleva adelante el juicio por el hundimiento del ARA San Juan con el único juez titular Reynaldi y los jueces subrogantes Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Su actividad privada y familiar

Además de su trayectoria pública, Chávez tuvo actividad empresarial desde noviembre de 2013 cuando fundó junto a sus hijos Martín y Laureano Chávez la firma “De los Tres Tehuelches Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

La sociedad fue creada con el objeto el desarrollo de actividades vinculadas con gastronomía, hotelería, lavandería, inversiones y servicios comerciales.

Martín Chávez, el legado político

La continuidad política más visible de la familia se encuentra en Martín Chávez, actual concejal de Río Gallegos y referente de La Cámpora en Santa Cruz. Abogado de profesión, fue secretario de Estado de Gobierno e Interior durante la gestión de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019 y posteriormente diputado provincial entre 2019 y 2023.

Desde diciembre de 2023 ocupa una banca en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, donde se desempeña como una de las principales voces de la oposición provincial al gobierno de Claudio Vidal.

Jorge Chávez también tuvo otro hijo que reside en la localidad de El Chaltén y mantiene un perfil alejado de la actividad política.