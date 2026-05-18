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Las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz volvieron a ocupar un lugar central en la agenda energética nacional,informó el Gobierno Provincial.

El pasado domingo y en el inicio de la semana, autoridades políticas santacruceñas y funcionarios nacionales realizaron una recorrida técnica por el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa, en el marco del proceso de reactivación de los trabajos y de la nueva estructura administrativa del proyecto.

La visita incluyó inspecciones en distintos sectores de obra, recorridos por los campamentos y reuniones técnicas vinculadas al avance del emprendimiento, “considerado estratégico tanto para el sistema energético argentino como para el desarrollo económico de la provincia”, se informó oficialmente.

Los planos de las obras que se llevan adelante en el complejo hidroeléctrico. GOTO: GOBIERNO

Cambios administrativos

La recorrida se desarrolló en un contexto de modificaciones institucionales impulsadas por el Gobierno Nacional. Según la nueva normativa, las represas dejarán de depender de ENARSA y pasarán a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía de la Nación, que asumirá el rol de comitente de la obra.

Por parte del Gobierno provincial participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; y el secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías.

La comitiva nacional estuvo integrada por Vicente Heredia, director nacional de Obras Hídricas; Liliana Guerrero, directora nacional de Aprovechamiento Multipropósito; Magali Montedoro, directora de Políticas y Programación; Romina Zaniratto, asesora legal; Lucía Olivieri, gerente financiera; Valentina Guanca, asistente técnica; Daniel Coroli, asesor; representantes de ENARSA y de la Universidad Nacional de La Plata; además del diputado nacional Jairo Guzmán.

Impacto laboral y energético del proyecto

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez remarcó la importancia de sostener proyectos estratégicos para Santa Cruz y enfatizó la necesidad de garantizar la contratación de trabajadores santacruceños mediante la aplicación de la Ley 90/10.

“El crecimiento de la provincia debe estar acompañado por empleo genuino para los santacruceños”, sostuvo el funcionario al referirse a la recuperación de puestos laborales vinculados a la obra hidroeléctrica.

Álvarez también señaló que la continuidad de las represas es posible gracias al acuerdo de financiamiento entre el Estado Nacional y la República Popular China, y valoró las gestiones para superar el conflicto económico entre ENARSA y la UTE responsable del proyecto.

Desde el Gobierno de Santa Cruz subrayaron que la continuidad de Cóndor Cliff y La Barrancosa representa una obra estratégica por su aporte futuro a la matriz energética nacional y por el impacto económico que tendrá en la provincia.

Además de “incrementar la generación eléctrica, el proyecto es visto como un motor para la actividad económica regional, con capacidad para dinamizar el empleo, la infraestructura y el desarrollo productivo de Santa Cruz”, concluyó Provincia.