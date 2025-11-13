Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la recorrida encabezada por el gobernador Claudio Vidal por el ex predio de Austral Construcciones en la capital provincial, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, dialogó con La Opinión Austral y expresó la importancia de esta recuperación para el desarrollo productivo de Santa Cruz.

“Como se puede observar, las estructuras están en muy buenas condiciones, más allá de la basura acumulada. Eso es lo que más nos interesa, porque permitirá avanzar con rapidez en los proyectos definidos para Santa Cruz Puede S.A.U.”, señaló la funcionaria, en referencia a la empresa estatal que funcionará en el

predio adquirido recientemente por el Gobierno Provincial.

Ricci explicó que los trabajos de limpieza comenzaron este mismo jueves y que la Provincia deberá esperar las instrucciones de la Justicia Federal respecto a los vehículos encontrados en el lugar, muchos de los cuales están bajo distintas instancias judiciales.

“Se han adquirido inmuebles por menos de la mitad de su valor de mercado, lo que significa un importante ahorro de tiempo y dinero para la instalación de esta nueva empresa estatal”, precisó.

Camiones, autos y maquinaria deteriorada por el paso del tiempo. La Justicia Federal será la que dictamine qué pasará con esos vehículos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“De símbolo de corrupción a símbolo de la producción”

La ministra destacó el fuerte significado que tiene para los santacruceños la recuperación de este espacio: “Sentimos una mezcla de emociones, porque este predio fue durante años el símbolo de la corrupción, pero hoy, gracias a la decisión política del gobernador Claudio Vidal, se convierte en el símbolo de la producción y del trabajo”, afirmó Ricci.

Durante la recorrida, el gobernador reiteró la importancia de la Ley del 90/10 y de las recientes cesiones de áreas hidrocarburíferas en zona norte, que permitirán ampliar la capacidad de generación de empleo en la provincia.

Diversificación productiva y empleo

Consultada sobre el impacto de estas medidas, la ministra Ricci explicó que el objetivo de la gestión es impulsar una matriz productiva más diversificada, que combine la continuidad de los recursos tradicionales con nuevas oportunidades de desarrollo.

“Estamos trabajando con un esquema completamente diferente al que estábamos acostumbrados en materia hidrocarburífera. La licitación de las áreas permitirá reactivar la zona norte y, al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo que agregue valor localmente”, señaló.

Ricci subrayó que el desafío del Gobierno Provincial es “mostrar que otra provincia es posible, una donde el trabajo y la producción sean los protagonistas”, integrando sectores como la minería, los hidrocarburos y nuevas industrias sustentables.

La limpieza del lugar comenzó este mismo jueves, adelantó Nadia Ricci a La Opinión Austral. FOTO JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Próximos pasos

La ministra recordó que el 18 de noviembre se realizará la firma del decreto del gobernador Claudio Vidal que formaliza los contratos entre Fomicruz y las empresas adjudicatarias de las áreas cedidas por YPF. A partir del 1° de diciembre, comenzarán las tareas de evaluación y organización de los nuevos proyectos en la zona norte.

Mientras tanto, el predio recuperado en Río Gallegos avanza en su acondicionamiento para convertirse en la base operativa de “Santa Cruz Puede S.A.U.”, una apuesta del Gobierno para generar empleo genuino y promover la producción local.