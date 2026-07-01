Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz inauguró las frecuencias regulares de la aerolínea con un fuerte enfoque de integración territorial. La iniciativa público-privada facilitará las derivaciones sanitarias programadas y forma parte de un plan integral para reactivar los aeródromos de San Julián y Puerto Deseado.

La conectividad aérea en el noroeste de Santa Cruz dio un paso fundamental para el desarrollo regional. A través de una articulación estratégica impulsada por el Gobierno Provincial, la empresa American Jet comenzó a operar de manera regular hacia Perito Moreno.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, encabezó las gestiones ante el empresariado. FOTO: GOBIERNO

El arribo de este primer vuelo comercial consolidó una alianza de cooperación mutua con el sector privado por un plazo inicial de seis meses, diseñada para dinamizar el circuito socioproductivo y optimizar la logística en el interior santacruceño.

La jornada institucional estuvo encabezada por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto a autoridades provinciales. El proyecto responde de manera directa a los lineamientos del Ejecutivo que conduce Claudio Vidal, enfocados en abrir nuevos canales de transporte de pasajeros que acerquen las localidades del interior y brinden respuestas operativas eficientes tanto a los habitantes como a los sectores productivos.

La reactivación de este esquema de vuelos resuelve un reclamo histórico de las comunidades norteñas, cuya concreción requirió de una firme determinación institucional y de un trabajo de fondo para coordinar los esfuerzos económicos.

Al respecto, la ministra Nadia Ricci valoró la importancia de la gestión compartida: “El Estado se puso esto al hombro, lo que hicimos fue unir todas las partes para que las empresas puedan asumir este compromiso”.

En el plano social, detalló que esta vía aérea agilizará de manera notable el flujo turístico regional y transformará la realidad de la salud local, permitiendo canalizar derivaciones médicas programadas hacia centros asistenciales de mayor complejidad, evitando que los pacientes deban trasladarse por vía terrestre hasta Comodoro Rivadavia.

San Julián y Puerto Deseado

La agenda de infraestructura aérea de la cartera productiva proyecta un alcance más amplio con el objetivo de recuperar la operatividad de los aeropuertos santacruceños. Dentro del plan de conectividad en marcha, los próximos pasos contemplan la reactivación formal de la pista de Puerto San Julián, sumado a una fuerte inversión en equipamiento de seguridad y sistemas de escáneres para la terminal de Puerto Deseado, financiada mediante fondos específicos de la provincia.

Finalmente, Ricci remarcó que la apertura de estas rutas aéreas forma parte de una política de desarrollo integral. La meta de la gestión es diversificar la matriz económica provincial, impulsar el valor agregado local y apuntalar el crecimiento de actividades estratégicas bajo la órbita de su ministerio, tales como el turismo, la pesca y la industria santacruceña.