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El juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos, Nelson Sánchez, confirmó a La Opinión Austral que próximamente se jubilará, poniendo fin a una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial de Santa Cruz.

La salida del magistrado se conoció luego de varios rumores que circulaban en torno a su futuro dentro de la Justicia provincial. Finalmente, fue el propio Sánchez quien confirmó que dejará su función.

Con 54 años, Sánchez es egresado de la Universidad Católica de La Plata e ingresó al Poder Judicial santacruceño en 1998, inicialmente como contratado. A lo largo de los años recorrió distintos escalafones hasta alcanzar, en 2018, el cargo de juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial.

Su carrera estuvo marcada por distintos desafíos dentro de la estructura judicial provincial, hasta consolidarse en uno de los cargos de mayor relevancia de la circunscripción con asiento en Río Gallegos.

Elegido para la Justicia Federal

La trayectoria de Sánchez también tuvo un capítulo vinculado a la Justicia Federal. El magistrado había sido elegido como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, luego de que su pliego fuera aprobado por el Senado de la Nación.

El tribunal fue creado mediante una ley sancionada en 2015, pero, pese al paso de los años, todavía no fue puesto en funcionamiento.

Nelson Sánchez el día que defendió su pliego en el Senado de la Nación.

En la actualidad, el oficialismo de La Libertad Avanza impulsa la derogación de la norma que creó la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, una iniciativa que encontró resistencia entre sectores de la oposición.

En 2022, durante la defensa de su postulación ante el Senado, Sánchez había planteado cuáles eran, a su criterio, las condiciones necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento de la Justicia. “Creo que el buen funcionamiento de cualquier dependencia se logra con respeto, con trabajo en equipo y con constante capacitación. Además, con la comunicación que tiene que existir en un cuerpo colegiado, creo que esto es determinante y ese es el férreo propósito que persigo”, había señalado.

Deberán definir su reemplazo

Con la salida de Sánchez del cargo de juez de Recursos, se abrirá una vacante en la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

Una vez efectivizada su jubilación, se pondrá en marcha el proceso para definir a su reemplazante y se abrirá un concurso al que podrán presentarse los interesados. El Consejo de la Magistratura será el encargado de llevar adelante la evaluación de los postulantes, que incluirá las distintas instancias previstas y una entrevista.

A partir de los resultados del concurso, se conformará una terna con los tres candidatos que obtengan los mejores puntajes. Esa terna será elevada al Poder Ejecutivo Provincial, y será el gobernador quien deberá elegir a uno de los tres postulantes para luego enviar su pliego a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde deberá avanzar el proceso de designación.

De esta manera, el retiro de Sánchez marcará el cierre de una extensa etapa dentro del Poder Judicial santacruceño, institución a la que ingresó hace casi tres décadas y en la que desempeñó distintas funciones hasta llegar a la magistratura.