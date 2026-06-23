Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Newmont Cerro Negro presentó su Reporte de Contribuciones Comunitarias 2025, con el objetivo de dar a conocer su inversión en desarrollo sostenible en la provincia de Santa Cruz, bajo cuatro pilares clave: Educación, Salud, Infraestructura y Desarrollo Económico.

Desde la compañía precisaron que, a lo largo del año pasado, sostuvieron su compromiso con las comunidades de su zona de influencia “a través de una agenda de contribuciones orientada a fortalecer infraestructura crítica, acompañar la educación y el desarrollo de capacidades, mejorar la disponibilidad de equipamiento para la salud, impulsar el desarrollo social y productivo, y preservar el valor cultural de la región”.

De esta manera, señalaron que el año cerró con un total registrado de USD 9,75 millones en contribuciones comunitarias, programas de inversión social y donaciones directas o en especie. “Esta inversión refleja una decisión sostenida de aportar al desarrollo de Santa Cruz desde iniciativas concretas, trazables y alineadas con necesidades reales de las comunidades”, remarcaron.

El principal componente de la contribución 2025 estuvo asociado a infraestructura territorial, con el aporte de la conexión de Perito Moreno y Los Antiguos al Interconectado Nacional de Electricidad. “Esta iniciativa representa una mejora estructural para la calidad de vida, la previsibilidad del servicio y la competitividad territorial”, indicaron.

Y agregaron que dicha acción va en “línea con el rol de Newmont como actor que contribuye al desarrollo a largo plazo de Santa Cruz, y en coherencia con su estándar de derechos humanos, que promueve condiciones para el acceso a servicios esenciales de manera confiable y sostenible”.

Finalmente, en el reporte hicieron hincapié en que, junto con esta inversión, la compañía continuó impulsando programas de alfabetización, becas de apoyo estudiantil, formación de jóvenes, fortalecimiento de emprendimientos y otras iniciativas destinadas al crecimiento social y productivo de la región.

Leé más notas de La Opinión Austral