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El costo de vida para las personas celíacas en la región volvió a marcar un fuerte impacto en el presupuesto familiar durante el noveno mes del año. De acuerdo con el informe mensual elaborado por el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, la Canasta Básica Total (CBT) sin TACC para un hogar tipo 2 alcanzó en septiembre los $2.648.298. Este valor establece el umbral que requiere una familia integrada por dos adultos y dos menores para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sin TACC, que delimita la línea de indigencia y cubre exclusivamente las necesidades nutricionales esenciales con alimentos libres de gluten, se ubicó en $1.187.577 para el mismo grupo familiar.

Costo individual

En el desglose por unidad de consumo, el reporte técnico del organismo universitario precisó que el valor del adulto equivalente para la canasta libre de gluten se fijó en $539.808 durante septiembre.

Los datos del observatorio académico reflejan la brecha de costos que afrontan las personas con enfermedad celíaca al momento de acceder a productos específicos etiquetados y certificados, cuyos precios en el mercado superan ampliamente a los de la canasta tradicional de alimentos.

Canasta tradicional en Santa Cruz

Como punto de referencia sobre el costo de vida general en la región, la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) presentó los primeros datos de su relevamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) para el mes de octubre de 2026. Cabe aclarar que estas mediciones corresponden a la canasta tradicional y no incluyen la adaptación de alimentos libre de gluten.

El estudio abarcó las localidades de Caleta Olivia, Las Heras y Puerto Deseado, e incluyó la puesta en marcha de una calculadora interactiva para que las familias estimen sus gastos, con opción de incorporar alquileres o cuotas hipotecarias.

En Caleta Olivia, la medición determinó que un adulto equivalente necesitó $280.161,52 para la canasta alimentaria y $706.007,04 para la canasta total. Para una familia tipo de cuatro integrantes, los valores tradicionales ascendieron a:

Canasta Básica Alimentaria (indigencia): $865.699 mensuales.

Canasta Básica Total (pobreza): $2.181.561 mensuales.

Al analizar la Canasta Básica Total tradicional para cuatro integrantes en la zona norte santacruceña, Puerto Deseado registró el valor más alto con $2.330.009,68 mensuales, seguida por Las Heras con $2.223.703,67 y Caleta Olivia con $2.181.561,76. De este modo, la brecha entre Puerto Deseado y Caleta Olivia fue de casi $149.000.

La comparación entre ambas mediciones muestra con claridad el sobrecosto de la celiaquía: mientras una familia tradicional necesitó cerca de $2,18 millones en octubre para no ser pobre en Caleta Olivia, un hogar con dieta celíaca requirió más de $2,64 millones en septiembre en la región.