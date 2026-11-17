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Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, y el diputado nacional Carlos Castagneto llegaron a Río Gallegos para participar de una actividad por el Día de la Militancia. Antes del encuentro previsto para este martes, a las 19, en el NK Ateneo, ambos dirigentes fueron entrevistados en LU12 AM680, donde analizaron la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionaron distintas decisiones del Gobierno nacional.

Durante la entrevista, Parrilli sostuvo que uno de los ejes de la actividad será explicar el escenario político e institucional del país. “Hoy no tenemos democracia. Para nosotros, la democracia con fraude, con proscripción y con la violencia física como una herramienta de la acción política no es la democracia que recuperamos en el 83”, afirmó.

Parrilli: “La democracia con fraude, con proscripción y con la violencia física como una herramienta de la acción política no es la democracia que recuperamos en el 83”, afirmó. (Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral).

En ese sentido, recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta y cuestionó que actualmente no pueda participar de las elecciones. “Lamentablemente se intentó un magnicidio contra Cristina Kirchner y hoy está proscripta. No se le permite participar en las elecciones”, señaló.

Cristina candidata

El exsenador Parrilli explicó que los abogados de Cristina Kirchner, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, recurrieron ante el Comité de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, para solicitar la revisión de la sentencia y que se habilite su participación electoral. Según indicó, también solicitaron una medida cautelar mientras se tramita la presentación.

“Cristina hoy está proscripta. No se le permite participar en las elecciones”.

CARLOS PARRILLI

Al referirse al tema, Parrilli consideró que el objetivo es generar un respaldo amplio en defensa de la participación política de la exmandataria. “Queremos que se genere una opinión pública y un apoyo masivo a la necesidad de la democracia. Y los peronistas o los kirchneristas queremos que Cristina sea candidata”, expresó.

De izquierda a derecha: Pablo Noguera (Los Muchachos Peronistas), Carlos Castagneto (diputado nacional), Pablo Manuel (periodista de Radio LU12 AM680) y Oscar Parrilli (exsenador nacional). (Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral).

En esa línea, aseguró que está convencido de que Fernández de Kirchner tiene posibilidades de imponerse en una elección nacional. “Estamos convencidos de que es la que le puede ganar a Macri y a Milei juntos. Y si entre ellos dos se pelean para ver quién la prohíbe, es porque le tienen miedo, porque saben que si Cristina es candidata les gana las elecciones”, manifestó.

Al ser consultado sobre la Causa Vialidad y la relación con el empresario Lázaro Báez, el exsenador también cuestionó cómo fue el desarrollo de esa causa y sostuvo que la condena se construyó sobre acusaciones que, según su interpretación, no pudieron comprobarse durante el juicio.

Cristina Fernández de Kirchner saluda a la militancia en el aniversario de la muerte de Néstor en octubre del 2025 desde el departamento donde cumple su condena. (foto: Cristina Sille).

Como argumento, mencionó una auditoría realizada por Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con su explicación, ese informe indicó que las obras públicas ejecutadas por Vialidad Provincial en Santa Cruz se habían realizado mediante licitaciones públicas, con más de un oferente y a precios de mercado.

También cuestionó la utilización por parte de la justicia del decreto 54 del 2009, al que vinculó con uno de los fundamentos utilizados para condenar a Cristina Kirchner. Parrilli sostuvo que un informe posterior de Vialidad Nacional estableció que el principal beneficiario del fideicomiso de obra pública había sido Ángelo Calcaterra, empresa vinculada a la familia Macri, mientras que Lázaro Báez había recibido el 0,85% de la obra pública.

De izquierda a derecha: Rafael Valim y Javier Borrego, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner que recurrieron ante el Comité de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Esa es la barbaridad, la atrocidad de la causa judicial contra Cristina”, afirmó. Además, cuestionó el accionar de los jueces y mencionó sus encuentros en Lago Escondido y los vínculos que, según sostuvo, mantuvieron con Mauricio Macri.

De cara al próximo proceso electoral, Parrilli insistió en que la expresidenta debe tener la posibilidad de competir. “No podemos llegar a las elecciones del 2027 con Cristina proscripta. Cristina tiene que tener la posibilidad de ser candidata. Y si Milei, Macri y todos los demás quieren ganarle, que le ganen. Que vayamos a las urnas”, planteó.

Castagneto: críticas al Gobierno y a la Justicia

Por su parte, Carlos Castagneto destacó la importancia de participar de la actividad en Río Gallegos y definió a la ciudad como un lugar central para la historia del peronismo. “Después de Perón y Evita, para mí el peronismo lo crecieron Néstor y Cristina. El verdadero peronismo”, expresó.

El diputado nacional cuestionó el funcionamiento del Congreso y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei no les da importancia a los pedidos de informes y mecanismos de control institucional impulsados por la oposición.

El diputado nacional Carlos Castagneto cuestionó las leyes aprobadas durante la actual gestión, entre ellas la Ley Bases y el DNU 70. (Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral).

“Hoy no le dan importancia al Congreso. Ya el primer día Milei le dio la espalda al Congreso”, señaló. También cuestionó las leyes aprobadas durante la actual gestión, entre ellas la Ley Bases y el DNU 70, y mencionó los cambios en materia laboral y la pérdida de derechos que, según su análisis, generaron las políticas oficiales.

“Desde el primer día Milei le dio la espalda al Congreso”.

CARLOS CASTAGNETO

Castagneto consideró que el país necesita una reforma judicial y planteó la posibilidad de ampliar la Corte Suprema. Consultado sobre un eventual juicio político a sus integrantes si el peronismo vuelve al Gobierno, respondió que también podría alcanzar al Presidente y a otros funcionarios.

De izquierda a derecha: Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

“No es por ojo por ojo, diente por diente, sino porque realmente han vulnerado la Constitución, no respetan ningún derecho de los ciudadanos argentinos y argentinas”, sostuvo.

Por último, cuestionó las modificaciones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió sobre las condiciones para la participación de empresas extranjeras y la disponibilidad de los recursos generados en el país.

De izquierda a derecha: Noguera, Castagneto, Manuel (LU12) y Parrilli, con las tapas históricas de Néstor Kirchner del diario La Opinión Austral. (Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral).

“Nadie está en contra de la inversión, nadie está en contra de la minería, pero primero hay que mirar para adentro y darle posibilidad a las empresas nacionales”, afirmó.

También apuntó contra los gobernadores por la falta de reclamos ante la eliminación de fondos nacionales destinados a las provincias, entre ellos los vinculados al incentivo docente y al subsidio al transporte. “Cuando vos gobernas la Nación, tenas que defender los derechos de la Nación, y cuando sos gobernador tenes que defender los derechos de tu provincia”, concluyó.