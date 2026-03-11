Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, brindó declaraciones a La Opinión Austral tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Manifestó que para su gestión es un “orgullo realizar la descripción de todo lo hecho en el año 2025“, al cual calificó como un periodo “complejo y complicado“.

Señaló que se pusieron metas de público conocimiento y las lograron, por lo que para este 2026 pretenden realizar anuncios que puedan cumplir. Bajo el eslogan “elegimos hacer“, el mandatario agradeció a su equipo de trabajo y a las voluntades de la localidad que, mediante “críticas constructivas“, realizan aportes para seguir sumando a la gestión.

Actualidad

En cuanto al escenario político de su localidad y de Santa Cruz, el intendente sostuvo que “las elecciones están muy lejos todavía” y observó que hay muchos actores pensando en el 2027, mientras que el Ejecutivo debe pensar en el “ahora, en el día a día“.

Afirmó que deben solucionar grandes demandas de la ciudad a pesar de estar muy “escasos de recursos“, algo que proyectan lograr con gestión, compromiso y voluntad.

Al ser consultado sobre las problemáticas urgentes, el jefe comunal identificó a la seguridad y el tema del agua como las prioridades. “La prioridad, la seguridad, son los más urgentes. El tema del agua, un tema muy sensible que nos preocupa a todos, es un tema que tenemos en agenda”, remarcó sobre los desafíos inmediatos.

El mandatario recalcó que todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo, al agua y al gas para tener las comodidades necesarias para vivir. “No me voy a desligar responsabilidades. La gente, el vecino, me eligió para estar en esta función, así que me debo a ellos”, aseguró tras adelantar que seguirá golpeando puertas a nivel provincial.

Carrizo analizó que la falta de comunicación y la “mala comunicación” hizo mucho daño a la gestión local y provincial en el último tiempo. Consideró importante que los funcionarios provinciales hagan territorio y trabajen de manera conjunta con la municipalidad y las entidades intermedias que tienen un rol importante en la comunidad.

Respecto a la situación económica, el intendente mencionó que mantuvo una reunión con el jefe de Ministros para ponerlo en contexto. “Quizás no pasa por la situación económica, sino por el por la gestión y consensuar cómo podemos salir adelante”, explicó ante la demanda de recomposición salarial en un contexto de baja de coparticipación.

Sobre la estructura de su gabinete, Carrizo confirmó que continuarán con la planificación de “ajustar el gasto” mediante la reorganización de los cargos políticos. Destacó que cada secretario tuvo que ajustar su orgánica en función de sus actividades y señaló que, aunque la medida “duele y no cae bien”, deben gobernar para los 85.000 o 90.000 habitantes de la ciudad.

Finalmente, el funcionario informó que por el momento seguirá el mismo gabinete, sin descartar cambios a futuro. Reiteró que su energía está puesta en las necesidades diarias de Caleta Olivia y que todavía no han mantenido reuniones referidas al 2027, ya que la mesa de trabajo debe enfocarse en lo que sucede “día a día”.

Asimismo, celebró la llegada de Pedro Luxen (Jefe de Gabinete de Santa Cruz) y destacó las mesa de trabajo junto a los trabajadores y señaló que es el camino por el que necesita Caleta Olivia seguir transitando. “Es importante ponernos de acuerdo, no pasa solo por lo económico, sino por la gestión. La demanda salarial está y tambien tenemos la baja de la coparticipación pero se dio un paso importante y seguiremos trabajando”.