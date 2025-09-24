Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El interventor de YCRT Pablo Gordillo Arriagada habló con el móvil de La Opinión Austral este miércoles en Punta Loyola, mientras iniciaba la carga de carbón que partirá rumbo a Brasil.

En ese marco, habló acerca de la importancia de este contrato y el futuro de la empresa de la Cuenca Carbonífera.

Precisó que los dos barcos reducirán un 40% el déficit operativo del año, por lo que “es un desafío tratar de cerrar un convenio a largo plazo ya que nos daría el dinero que necesitamos para los consumos; herramientas; equipamiento. Entonces, necesitamos hacer mucha renovación y eso conlleva miles de millones de pesos, pero con esta venta vamos a poder iniciar algún camino”.

“La idea es firmar un contrato a largo plazo, con este contrato que está basado en 60.000 toneladas porque es el stock que tenemos tanto en Punta Loyola como en Río Turbio en la Usina 240 Mw. De lo que se habló fue la posibilidad de que se amplía nuestro plan de producción y en el futuro, podamos cumplir en lo posible, cada 45 días”, manifestó.

Consultado sobre la transformación de YCRT, el funcionario sostuvo: “El paso que resta solamente y también lo mencionó la figura legal, es la convocatoria a la asamblea de accionistas que va a designar directores a partir de ahora y terminaría la intervención. Ese paso todavía no está concretado, está próximo a darse, convengamos que los accionistas son el Estado Nacional con el 51% de las acciones pero que hoy poseen el 100% y lo establecen la Secretaría de Minería y Energía de la Nación, pero el dato que nosotros tenemos es que se designarían tres directores por el Estado Nacional que suplantarían la función Ejecutiva de la intervención al presidente de la empresa”.

Por último, Pablo Gordillo Arriagada señaló que “se habló en su momento de la posibilidad de que la provincia adquiera o tenga transferencia a la organización, pero no todavía se ha charlado al respecto. Si bien hay ciertos pasos que la sociedad tiene que cumplir, también para que la convocatoria de acciones pueda ser distribuida debe ser en cuanto al primer paso, integrar la parte del Estado Nacional; luego se hace un giro de análisis de un informe circunstanciado al Congreso de la Nación y recién ahí se habilita el ingreso de acciones de capital privado”.

“Por otro lado, se habló de que existe la posibilidad de integrar un régimen de acciones en la cual ya ha participado en el terreno de los trabajadores”, concluyó.

Consultado por La Opinión Austral sobre la actualidad de la Usina, dijo que “falta plata e inversión, alrededor de 45 millones de dólares para ponerla en marcha. Hemos avanzado en registros y otras cuestiones con CAMESSA, pero lamentablemente esos fondos no los tenemos hoy. Ni tampoco hemos tenido autorización del Estado nacional para endeudarnos con esa cifra”.

Respecto al futuro, y su posible continuidad dentro de la sociedad anónima, manifestó que “todo depende de las negociaciones del gobierno provincial y nacional. Nosotros estamos predispuestos a dar continuidad, siempre y cuando sirva a los santacruceños”.

“La presencia de la provincia es muy importante, sobre todo en la relación diaria de la dirección ejecutiva de la empresa. Es vital. Son procesos que se van a ir dando en el tiempo”.

“Una vez definido el tema del directorio veremos si el gobierno provincial toma la decisión de designar a alguien. No digo que sea mi persona, puede ser alguien de une quipo técnico, que se vincule con una cuestión más empresaria, la relación con los trabajadores y gremios”, agregó.

En ese sentido, marcó “el gran desafío es entender que hay que estar todos juntos. Lo dice el gobernador Claudio Vidal, con trabajo y producción salimos adelante. Lo estamos demostrando con esta primera carga. A veces hay que eliminar egos, ir a Nación a negociar con buenas herramientas, que nos están cubriendo el 100 por ciento de déficit. En ese aspecto hemos ido avanzando”.