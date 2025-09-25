Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Autoridades del Gobierno provincial, encabezadas por el vicegobernador Fabián Leguizamón, visitaron este miércoles por la tarde el Puerto de Punta Loyola, donde se lleva adelante el operativo de traslado de 60.000 toneladas de carbón santacruceño al vecino país de Brasil. Es importante destacar que esta acción marca un paso concreto para la reactivación productiva de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y resulta una posibilidad genuina de trabajo para los santacruceños.

En ese contexto, el vicegobernador Fabián Leguizamón habló con el móvil de La Opinión Austral y otros medios presentes en el lugar para visibilizar este hecho significativo para la provincia de Santa Cruz y el país. “Este es un día histórico porque creo que el hecho de poder visibilizarnos a nivel internacional es muy importante. Somos capaces de brindar nuestros recursos naturales a través de la minería y fundamentalmente el carbón”, resaltó. Asimismo, manifestó que este es el puntapié inicial del trabajo que viene realizando el gobernador Claudio Vidal junto a su equipo de trabajo, el equipo de minería e YCRT, con el fin de poder empezar a dar una oportunidad a una empresa que ha sido maltratada durante muchísimos años.

Fabián Leguizamón, vicegobernador de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esta es una de las cuestiones que más nos remarcó la gente que está hoy comercializando con el carbón, dado que es primera vez en la historia que se puede empezar a comercializar con Argentina y fundamentalmente con Río Turbio. Ellos vieron que en ninguna de las oficinas les pidieron coimas. En tal medida, esto nos generó a nosotros un beneficio extra y generamos la confianza que se había perdido al momento de iniciar un negocio“, consideró.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Más adelante, el vicegobernador destacó la calidad del carbón de Santa Cruz e indicó que “este Gobierno se empezó a ocupar de una responsabilidad que correspondía al Estado nacional y la hicimos propia”. “Sin dudas estamos viendo un resultado que va a generar también al trabajador de YCRT, una tranquilidad que no viene teniendo”, añadió.

Por otra parte, comentó que “Brasil es un aliado estratégico porque estamos en el sur de la Argentina y para ellos, en sus negociaciones con Chile, somos un paso más que importante, por lo que estamos abiertos a poder seguir trabajando juntos”.

El proceso de carga del carbón al barco, en Punta Loyola. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Leguizamón focalizó especial atención en la salida laboral que se genera a partir de poder comercializar el carbón que se produce en Santa Cruz. “Hoy estamos hablando de la salida laboral que tienen muchísimos hombres y mujeres, sobre todo en la Cuenca Carbonífera. Sabemos que esta era una demanda que venían solicitando la localidad de 28 de Noviembre como la de Río Turbio desde hace muchos años, por lo que hoy se empieza a generar tranquilidad para ellos. Pienso que han sido despojados y abandonados también al momento de tenerlos en cuenta cuando hablamos de la producción en Santa Cruz“, explicó.

En cuanto a las expectativas que se generan a partir del traslado de carbón hacia Brasil, el vicegobernador Leguizamón sostuvo que ahora la provincia tiene la posibilidad de generar nuevos acuerdos con diferentes empresas, más allá de la firma brasileña con la que actualmente se está comercializando. “Yo soy optimista por naturaleza, hay muchas compañías que se están interesando por el carbón de Santa Cruz. Evidentemente cuando uno ve esto es porque realmente no hubo la intención de gobiernos anteriores de hacerlo, ya que evidentemente YCRT fue la caja negra de la política para muchos presidentes, pero esto se terminó”, cerró.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el recorrido por el Puerto de Punta Loyola, el vicegobernador Fabián Leguizamón fue acompañado por el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, y el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.

