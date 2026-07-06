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Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) concretó una venta de 210 mil toneladas de carbón, una operación que permitirá fortalecer la actividad productiva y generar nuevos ingresos económicos. El interventor Pablo Gordillo, dialogó con LU12 AM 680 y describió el panorama operativo, financiero y logístico que atraviesa la minera.

Al respecto, el funcionario destacó la magnitud histórica de la operación comercial y manifestó que “no sé si en algún momento, salvo en la época de su ministro de carbon a SOMISA hubo ventas de un contrato tan a largo plazo”. Se trata de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, empresa de acero estatal fundada en 1947.

Remarcó que para YCRT “significa un desafío para mostrar que la empresa está activa más allá de los inconvenientes principalmente en la logística y las locomotoras”. A pesar de este panorama, el interventor vinculó el avance de las gestiones comerciales con las metas acordadas previamente con las autoridades políticas nacionales y señaló: “Creo que en el compromiso que asumimos con el Gobierno Nacional para obtener un presupuesto que cubra sueldos y que nosotros empecemos a mover la parte operativa”.

El cierre definitivo de la operación comercial demandó una extensa negociación debido a las exigencias. El responsable de YCRT precisó que “el contrato estuvo en negociación más o menos 3 meses, logramos destrabar algunos puntos, principalmente las fechas de carga y cuando empezaba a regir también el abastecimiento”.

Pablo Gordillo, interventor de la minera de Río Turbio.

Frente a los compromisos asumidos ante los compradores, valuó “hoy la empresa está operativa desde la puración y con bastante inconveniente en la logística. Pero vamos a cumplir”.

Al ser consultado sobre el impacto económico, recordó que al memomento de cerrar el presupuesto para este año ante la Secretaría de Energía de la Nación, “solicitamos que hay afinanciamiento para el pago de salarios hasta tanto avancemos hacia la Sociedad Anónima y la inversión privada o vaya ingresando en la inversión privada, de cubrir nuestro costo, mientras que el gasto operativo se desprenda de la ventas de carbón o generación de energía”.

Periodicidad

Aquella planificación inicial contemplaba un ritmo de exportación regular que debió reajustarse debido a los tiempos administrativos del mercado internacional y a los desafíos internos de la empresa santacruceña.

“Teníamos una proyección de tres barcos anuales; estamos ya en julio y no no hemos vendido ninguno pero podemos cumplir con dos cargamentos”. Pero ante la aceleración de los plazos comerciales, la prioridad de la intervención se centró en la obtención de recursos económicos para optimizar la infraestructura de la empresa. Gordillo manifestó que “estamos preocupados en vender carbón para obtener financiamiento y mejorar mejorar las usinas que nos da otro otro panorama”, apuntando a la genración de energía eléctrica.

las partes avanzaron en un cronograma de embarques escalonados que toma en cuenta la capacidad logística real de YCRT. El acuerdo tiene un primer compromiso para septiembre y luego cada tres meses en base a nuestro nuestra performance de logística. Apostamos a cumplir con cada una de esas ventanas de cargas ya establecidas”. Indicó que las cláusulas contractuales contemplan variables geográficas y estacionales para optimizar el transporte marítimo internacional.

Al analizar las posibilidades de exportyar el mineral o avanzar en la generación y comercialización de energía eléctrica, dijo: “Lo que requeriría mayor inversión hoy es la Central Térmica 14 mineros que tiene en realidad un módulo para activar 120 megas de generación de energía”. Pero precisó que la Usina demanda una inversión que va entre los USD 30 y 50 millones para activar un módulo.

Para avanzar hacia la meta de generación de energía, la empresa inició tareas de preparación en las galerías subterráneas para asegurar el suministro continuo de materia prima. “Fuimos preparando las condiciones de producción, de mina, de todo lo que tiene que ver con inversiones para garantizar en tres frentes de trabajo las 700 toneladas día que requeriría la generación de esos 120 megas”.

En la actualidad, la producción está a mitad de esas toneladas, ese nivel productivo está supeditado a “la carga de barcos y la exportación de carbón, no a la generación de de energía”. Pero el estado del tendido ferroviario para trasladar el mineral que será exportado desdee Punta Loyola presenta inconvenientes.

El estado mecánico de las locomotoras representa la principal restricción para agilizar el traslado del carbón desde la boca de mina hasta las instalaciones portuarias. El interventor reconoció que “hoy es nuestro principal el cuello de botella; requiere inversión para consolidar el mantenimiento constante”. Frente a esto, desde YCRT puso el acento en la depuración: “Tenemos en Río Turbio la mitad de un barco procesado que está para cargar, pero seguimos con algunos inconvenientes con las locomotoras”.

La intervención concentró esfuerzos en la normalización legal y técnica de la infraestructura del puerto, un sector que presentaba serios retrasos regulatorios para la exportación de mineral. Gordillo precisó que “hicimos un gran trabajo para la habilitación formal del transporte del carbón, faltaban muchos papeles, trámites, capacitar personal propio”.

La empresa se encuentra en un proceso de transformación a una Sociedad Anónima.

Asimismo, explicó que el deterioro de los bienes de uso y la falta de renovación de equipos esenciales complican la rutina de trabajo en todas las áreas operativas de la firma. Para ejemplificar la situación, señaló que “el 40% de la flota vehicular de la empresa está obsoleto; operamos con la mitad del parque automotor”. Esta carencia de vehículos operativos genera erogaciones constantes y retrasos en las tareas de campo debido a que “gastamos todo el tiempo a repuestos, hay que hacer mantenimientos y se va retrasando la operación”.

Frente a este escenario, la actual conducción busca restablecer pautas mínimas de previsibilidad: “Estamos estamos reactivando una empresa que ni figura jurídica tenía, no tenía un horizonte productivo, ni contratos firmados para cumplir”.

Por lo pronto, la intgervencio y lo sgremios ya piensan que porntamente deben ir a negociar ante nación el presupuesto 2027 y deben dejar comprometido un panorama productivo viable para YCRT.