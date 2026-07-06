Alegatos de los defensores de Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan La defensa de Luis López Mazzeo pidió la nulidad del alegato de la fiscalía, su declaración de inexistencia y la absolución del exjefe naval. Este lunes también alegará la defensora oficial Leticia Diez en representación de Héctor Alonso y Hugo Correa. El martes el Tribunal Oral Federal debatirá el planteo de nulidad y el miércoles será el turno de las últimas palabras de los imputados antes de avanzar hacia el veredicto.

Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: las defensas de Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa cerraron sus alegatos

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan transita una de sus instancias más decisivas en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. En una audiencia clave para el tramo final del proceso, el defensor oficial Ricardo Gastón Morillo expuso los alegatos en representación del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, mientras que posteriormente hizo lo propio la defensora pública oficial Leticia Diez, representante de Héctor Alonso y Hugo Correa, los otros dos acusados que aún restaban alegar.

La jornada comenzó minutos después de las 9 con la presencia de los integrantes del tribunal encabezado por Mario Reynaldi, junto a Enrique Baronetto, Guillermo Adolfo Quadrini y Luis Alberto Giménez. También estuvieron presentes los cuatro imputados, sus defensores y representantes del Ministerio Público Fiscal, mientras que algunos participantes siguieron la audiencia de manera remota.

El cierre de esta etapa de alegatos marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la definición del juicio que busca establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino ARA San Juan implosionó durante una misión en el Atlántico Sur y murieron sus 44 tripulantes.

Morillo pidió la nulidad del alegato fiscal y la absolución de Luis López Mazzeo

Durante su exposición, Ricardo Gastón Morillo sostuvo una línea argumental similar a la desarrollada días atrás por Juan Pablo Vigliero, defensor del excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide.

El abogado solicitó expresamente al Tribunal Oral Federal que declare la nulidad del alegato formulado por la fiscalía y, en consecuencia, la absolución de López Mazzeo. “Al igual que Juan Pablo Vigliero, solicito la nulidad del alegato de la fiscalía, que se declare su inexistencia y, en consecuencia, la absolución de López Mazzeo, toda vez que quedó demostrado en este juicio la absolución por razones procesales”, expresó durante su alegato.

Morillo sostuvo además que, incluso en un escenario de duda, corresponde la absolución de su defendido. “Porque la verdad es que, en caso de duda, cosa que no creo, vamos a pedir la absolución”, afirmó ante los jueces.

El defensor también solicitó que se declare la inaplicabilidad de una resolución de la Procuración General de la Nación vinculada con la recuperación de activos, al considerar que no guarda relación con el proceso judicial por el hundimiento del submarino.

Finalmente, dejó planteadas las reservas para recurrir ante instancias superiores en caso de una resolución desfavorable. “Voy a solicitar que se declare la inaplicabilidad de una resolución de la Procuración de la Nación que tiene por objeto la recuperación de activos, que nada tiene que ver con este proceso. Y finalmente, en caso de tener una resolución adversa, voy a hacer las reservas a fin de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y ante la Corte mediante recurso extraordinario”, concluyó.

Una estrategia similar a la planteada por la defensa de Claudio Villamide

La postura de Morillo se alineó con la estrategia jurídica desplegada la semana pasada por Juan Pablo Vigliero, quien también había pedido la nulidad de la acusación fiscal y la absolución de Claudio Villamide.

En aquella oportunidad, Vigliero sostuvo que la fiscalía no logró determinar con precisión cuáles fueron las conductas omisivas atribuidas a su defendido ni explicar de qué manera esas supuestas omisiones guardaban relación directa con el hundimiento del submarino.

Además, cuestionó que durante el debate oral no pudiera establecerse con certeza el mecanismo final que provocó la pérdida de la nave, argumento que volvió a aparecer este lunes en los planteos de la defensa de López Mazzeo.

Leticia Diez alegó por Héctor Alonso y Hugo Correa

Tras la exposición de Morillo fue el turno de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa, los otros dos imputados del proceso.

Leticia Diez, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos a cargo de la defensa de Correa y Alonso en el juicio por el hundimiento ARA San Juan. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con su intervención concluyó formalmente la etapa de alegatos iniciada semanas atrás con la exposición del Ministerio Público Fiscal, las querellas y posteriormente la defensa particular de Claudio Villamide.

De esta manera, todas las partes ya dejaron fijadas sus posiciones antes del ingreso del expediente en la etapa de deliberación.

El martes se debatirá el pedido de nulidad presentado por las defensas

Uno de los puntos centrales que deberá resolver el Tribunal Oral Federal durante esta semana será el planteo de nulidad del alegato fiscal impulsado inicialmente por la defensa de Villamide y al que ahora se sumó Morillo.

La audiencia prevista para este martes estará destinada al debate entre las defensas y la fiscalía sobre esa presentación. Posteriormente, el tribunal resolverá si hace lugar o rechaza el planteo.

La cuestión adquiere especial relevancia porque días atrás los jueces ya habían declarado la nulidad de los pedidos de condena formulados por ambas querellas debido a cuestiones estrictamente procesales.

En ese caso, el tribunal entendió que las acusaciones particulares habían solicitado penas que excedían los límites fijados por los requerimientos de elevación a juicio, motivo por el cual esos pedidos no podrán ser considerados como fundamento de una eventual sentencia condenatoria.

El miércoles será el turno de las últimas palabras de los imputados

Superada la discusión sobre la nulidad, el miércoles se desarrollará una de las últimas audiencias del juicio.

Ese día los cuatro imputados tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del cierre definitivo del debate.

Según pudo confirmar La Opinión Austral durante la cobertura realizada desde los tribunales federales, Luis López Mazzeo hará uso de esa facultad. También se espera que intervenga Claudio Villamide, mientras que aún no estaba confirmado si Héctor Alonso y Hugo Correa hablarán ante el tribunal.

Una vez cumplida esa instancia, los magistrados quedarán en condiciones de iniciar la deliberación para resolver si consideran culpables o inocentes a los cuatro exintegrantes de la Armada.

El veredicto podría conocerse antes del inicio de la feria judicial

Si bien el plazo legal para dictar sentencia se extiende hasta los primeros días de agosto debido a la feria judicial, en los pasillos de los tribunales existe la expectativa de que el Tribunal Oral Federal adelante el veredicto antes del viernes 17 de julio.

La intención sería evitar que las familias de los 44 submarinistas deban atravesar el receso judicial sin una definición sobre uno de los procesos más importantes derivados de la tragedia del ARA San Juan.

Después de más de cuatro meses de audiencias, alrededor de una treintena de jornadas de debate, decenas de testimonios y una inspección ocular realizada sobre el submarino ARA Santa Cruz, gemelo del San Juan, el expediente ingresará finalmente en la etapa de decisión judicial, donde los jueces deberán determinar si existieron responsabilidades penales por el hundimiento que conmocionó a la Argentina.